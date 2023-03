Casio تطلق ساعات EDIFICE جديدة تتضمن ميزات التصميم من NISMO Ace Racing Car

يوظف التصميم عناصر رسومية من سيارة نيسان Z رقم23، التي تتنافس في سباق رياضة السيارات الأكثر شهرة في اليابان

طوكيو, 22 مارس / آذار 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Casio Computer Co.، Ltd. اليوم عن إطلاق أحدث إضافة إلى مجموعة ساعات EDIFICE استنادًا إلى مفهوم العلامة التجارية "Speed and Intelligence". إن ECB -2000NIS، التي سميت طبعة NISMO MY23 للدلالة على "Model Year 2023"، مكسوة بالرسومات من سيارة سباق ACE لفريق NISMO WORKS.

ECB-2000NIS Entire watch features a two-tone shift from red to black / Graphic pattern interlacing with “Z” logo on the dial’s upper half

NISMO هو فريق عمل من شركة Nissan Motor Co., Ltd. التي تشارك في أنشطة رياضة السيارات. كان خط EDIFICE للساعات عالية الأداء المستوحاة من النظرة العالمية لرياضة السيارات من مؤيدي NISMO منذ عام 2021. تعد هاتان العلامتان التجاريتان حليفتان طبيعيتان تتشاركان شغف الاستفادة من التكنولوجيا المتطورة في السعي لتحقيق الأداء النهائي.

إن طراز ECB -2000NIS الجديدة عبارة عن كرونوغراف عالي الأداء يتضمن عناصر تصميم من جسم سيارة سباق نيسان Z رقم 23 لفريق عمل نيسمو والتي كانت تتنافس في سباق سباقات السيارات الأكثر شهرة في اليابان، SUPER GT.

وتعتمد الساعة الجديدة على ساعة EDIFICE ECB-2000، التي تتميز بهيكل من الراتنج المقوى بألياف الكربون وتصميم فريد مستوحى من تعليق سيارة السباق. على غرار نظام الألوان لسيارة السباق كما ينظر إليها من الجانب، تتميز الساعة بأكملها بتحويل نغمتين من اللون الأحمر في اتجاه الساعة 12 إلى اللون الأسود في اتجاه الساعة 6. يتم دمج نمط رسومي متداخل مع شعار "Z" الذي يظهر على السيارة في تصميم القرص في القسم العلوي. رقم سيارة السباق Nissan/NISMO، "23"، يزين موقف 23 دقيقة. جزء من حافة الأزميل مدبب لإنشاء شكل خط منحني حاد مستوحى من خط سقف السيارة، والذي يستحضر مظهر السيف الياباني. يتم التعبير عن هذه العناصر من جسم السيارة في جوانب متعددة من تصميم الساعة.

