Casio lança novo EDIFICE incorporando o design do carro de corrida NISMO Ace

TÓQUIO, 21 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A CASIO COMPUTER CO., LTD. anunciou hoje o lançamento de sua mais recente adição à linha de relógios EDIFICE, com base no conceito da marca de "Velocidade e Inteligência". O ECB-2000NIS deu nome ao NISMO MY23 EDITION para significar "Modelo do Ano 2023", que está revestido com gráficos do carro de corrida "Ace" da equipe NISMO.

ECB-2000NIS O relógio inteiro apresenta uma mudança de dois tons de vermelho para preto/padrão gráfico entrelaçado com o logotipo “Z” na metade superior do mostrador

A NISMO é uma equipe da Nissan Motor Co., Ltd. envolvida em atividades automobilísticas. A linha EDIFICE de relógios de alto desempenho inspirados no mundo do automobilismo é parceira da NISMO desde 2021. As duas marcas são aliadas naturais, que compartilham a paixão por alavancar tecnologias de ponta em busca do máximo desempenho.

O novo ECB-2000NIS é um cronógrafo de alto desempenho que incorpora elementos de design do corpo do carro de corrida Nissan Z de número 23 da equipe NISMO, que vem competindo na corrida de automobilismo de maior prestígio do Japão, o SUPER GT.

O novo relógio é baseado no EDIFICE ECB-2000, que apresenta uma caixa de resina reforçada com fibra de carbono e um design exclusivo inspirado na suspensão de carros de corrida. Modelado com o esquema de cores do carro de corrida como visto de lado, o relógio inteiro apresenta uma alternação de dois tons de vermelho na direção das 12 horas para preto na direção das 6 horas. Um padrão gráfico entrelaçado com o logotipo "Z" que aparece no carro é incorporado ao design do mostrador na parte superior. O número do carro Ace Nissan/NISMO, "23", adorna a posição dos 23 minutos. Uma parte da borda do bisel é afunilada criando uma forma de linha curva acentuada, inspirada nas linhas do teto do carro, o que dá a aparência de uma espada japonesa. Esses elementos do corpo do carro estão expressos em vários aspectos do design do relógio.

