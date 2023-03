Casio lance une nouvelle montre EDIFICE intégrant les caractéristiques de conception de la voiture de course NISMO Ace Racing Car

Sont notamment utilisés des éléments graphiques de la Nissan Z 2023, qui participe à la plus prestigieuse course automobile du Japon

TOKYO, 22 mars 2023 /PRNewswire/ -- Casio Computer Co., Ltd. a annoncé aujourd'hui le lancement du dernier ajout à la gamme de montres EDIFICE basée sur le concept de marque « Vitesse et intelligence ». La montre ECB-2000NIS, nommée NISMO MY23 EDITION afin de désigner le « modèle de l'année 2023 », est recouverte de graphiques de la voiture de course de l'équipe de travail de NISMO.

ECB 2000NIS Entire watch features a two-tone shift from red to black / Graphic pattern interlacing with “Z” logo on the dial’s upper half

NISMO est une équipe de travail de Nissan Motor Co., Ltd., qui s'engage dans des activités de sport automobile. La gamme EDIFICE des montres hautes performances s'inspire d'une vision du monde du sport automobile et soutient NISMO depuis 2021. Les deux marques sont des alliées naturelles qui partagent une passion pour la technologie de pointe et son utilisation en vue d'atteindre la performance ultime.

La nouvelle montre ECB-2000NIS est un chronographe haute performance qui intègre des éléments de la conception de la carrosserie de la Nissan Z 2023 de l'équipe de travail NISMO, une voiture qui a participé à la course automobile la plus prestigieuse du Japon, la SUPER GT.

La nouvelle montre est basée sur l'EDIFICE ECB-2000, qui est dotée d'un boîtier en résine renforcée de fibres de carbone et bénéficie d'une conception unique inspirée de la suspension de voiture de course. Intégrant le schéma de couleurs de la voiture de course vue de côté, la montre utilise deux tons : le rouge pour la partie du cadran dans la direction de 12 heures et le noir pour l'autre moitié du cadran, dans la direction de 6 heures. Un motif graphique entrelacé avec le logo « Z » qui apparaît sur la voiture est incorporé dans la conception du cadran dans la section supérieure. Le numéro de la voiture de course Nissan/NISMO, le numéro « 23 », orne la position « 23 minutes ». Une section du bord de la lunette est effilée et suit une ligne nette et incurvée, inspirée par la ligne de toit de la voiture, qui évoque l'aspect d'un sabre japonais. Ces éléments de la carrosserie de la voiture sont exprimés dans de multiples aspects de la conception de la montre.

Pour en savoir plus : https://www.casio.com/intl/news/2023/0322-ecb-2000nis/

