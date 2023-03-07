e& تسجل نموًا قياسيًا بنسبة

وارتفعت الأرباح الموحدة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء لعام 2022 إلى 26.2 مليار درهم إماراتي، بنمو سنوي بنسبة 3.7 في المائة، وفقًا لأسعار الصرف الثابتة، مما أدى إلى تحقيق هامش أرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 50 في المائة، مما يعكس الربحية القوية للعمليات في e&.

وعلى مستوى قاعدة المشتركين، سجلت اتصالات من e& نموًا ملحوظًا في عام 2022، حيث وصل عدد المشتركين إلى 13.8 مليون مشترك في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبزيادة قدرها 8.8 في المائة عن عام 2021، ليبلغ إجمالي عدد مشتركي المجموعة 163 مليون، بزيادة سنوية قدرها 2.5 في المائة.

وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2022 بقيمة 0.40 درهمًا إماراتيًا للسهم الواحد، والتي تمثل إجمالي أرباح موزعة عن السنة المالية 2022 بقيمة 0.80 درهمًا إماراتيًا للسهم الواحد.

أبرز النتائج المالية لعام 2022



2022 2021 نسبة التغيير الإيرادات 52.4 مليار درهم 53.3 مليار درهم -1.7 %* صافي الأرباح 10.0 مليار درهم 9.3 مليار درهم +7.4 % الأرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء 26.2 مليار درهم 26.7 مليار درهم -1.9 %* ربحية السهم 1.15 درهم 1.07 درهم +7.4 % إجمالي عدد مشتركي المجموعة 163 مليون 159 مليون +2.5 %

)*( وفقًا لأسعار الصرف الثابتة، فقد ارتفعت الإيرادات سنويًا بنسبة 4.7 % كما ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء سنويًا بنسبة 3.7%

e& تلتزم بالابتكار وإضافة القيمة عبر عملياتها

وبهذه المناسبة، قال حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لـ e& : "كان عام 2022 استثنائيا لـ e&، في ظل تحولها إلى مجموعة عالمية للتكنولوجيا والاستثمار تعمل على تمكين المجتمعات رقمياً، ومع ذلك حققنا أداءًا قويًا في عملياتنا محليًا ودوليًا، ونتائجًا ملموسة بالرغم من التحديات العالمية الراهنة، وهو ما يؤكد مكانتنا القوية في الأسواق العالمية التي تتسم بسرعة التطور وشدة التنافسية".

وأشار حاتم دويدار إلى أن نتائج العام الماضي تعد نتائجًا قياسية لكونها تحققت في ظل عام استثنائي شهد العديد من المتغيرات في مقدمتها تحوّلنا إلى e& بتغيير كامل للعلامة التجارية، بجانب تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي، فضلا عن آثار تداعيات جائحة كورونا التي لا تزال ممتدة في بعض الأسواق، وهي التحديات التي قابلناها بتحوط ومرونة شديدة ورؤية مستقبلية أهّلتنا للحفاظ على النمو وتحقيق نتائج أعمال قياسية".

وتابع قائلاً: " نجحت المجموعة عبر شركاتها التابعة التي تنتشر في 16 سوقًا من تمكين وإثراء حياة ملايين الأفراد مع تحقيق أعلى قيمة مضافة من الحلول والخدمات المبتكرة التي تقدمها للمؤسسات، مما جعلنا الاختيار الأول للعملاء في جميع الأسواق التي نعمل بها، لاسيما وأن المجموعة تعمل دائمًا على توظيف خبراتها وقدراتها الرقمية لتمكينهم بأفضل شكل ممكن".

وأضاف دويدار: "تمتلك e& رؤية واضحة واستراتيجية ترتكز على قدرات وخبرات مكتسبة تؤهلها لتكون شريكًا في رسم ملامح المستقبل الرقمي العالمي، على أن يتحقق ذلك بالبحث والتطوير والابتكار في كل ما هو جديد ليمثل قيمة مضافة للأفراد والمجتمعات، وهو ما يمكن تحقيقه بالتكامل وتعزيز الشراكات مع قادة ورواد القطاعات التكنولوجية في العالم، لذلك شكّلت عمليات الدمج والاستحواذ لـ e& جزءًا مهمًا من استراتيجيتها للحفاظ على النمو، وتوسيع نطاقها الجغرافي، وتعزيز العائدات، ودفع مكانتها كمجموعة تكنولوجية واستثمارية عالمية ".

واختتم دويدار:" نفخر بالنجاحات التي تحققها المجموعة بجهود فرق عمل تضم مزيجًا بين الخبرات العالمية والمحلية والكوادر البشرية الشابة التي تسعى لوضع بصمة حقيقية في المستقبل، كما نعتز بالدعم الكبير الذي نحظى به من القيادة الرشيدة التي مهدت لنا الطريق نحو مستقبل رقمي أفضل".

حول e&:

تعد e& مجموعة رائدة عالمياً في مجال الاستثمار التكنولوجي والرقمي. ومع تحقيق إيرادات موحدة بقيمة 52.4 مليار درهم وصافي أرباح موحدة بقيمة 10.0 مليار درهم عام 2022، إلى جانب قوة تصنيفها الائتماني، تعكس المجموعة قوة أدائها المالي والتشغيلي على المدى الطويل.

وانطلاقاً من أبوظبي قبل أكثر من 4 عقود بصفتها أول مزود لخدمات الاتصالات في دولة الإمارات، تعمل المجموعة حالياً في 16 سوقاً على امتداد الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا.

وتوفر e& حلولاً رقمية مبتكرة، وخدمات اتصال ذكية، والجيل التالي من التقنيات، ويستفيد منها قاعدة واسعة من العملاء عبر قطاعات رئيسية تعتبر ركائز المجموعة، وهي اتصالات من e&، وe& إنترناشونال، وe& الحياة، وe& المؤسسات، وe& الاستثمار.

لمعرفة المزيد حول e&، يرجى زيارة https://eand.com

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