GWM تطلق تقنية هجينة جديدة لتسريع التحول الكهربي

هيبي بودينغ، الصين، 13 مارس 2023 /PRNewswire/ -- في 10 مارس، أقامت GWM حدث يوم السيارات التي تعمل بالطاقة الذكية الجديدة (INTELLIGENT NEV DAY) في مركزها التكنولوجي بالصين.

وحضر الحدث الآلاف من وسائل الإعلام الرسمية لمناقشة اتجاه التطوير والاتجاهات السائدة للتقنيات الرائدة في مجال صناعة السيارات التي تعمل بالطاقة الجديدة. كما أجرت GWM بثًا مباشرًا عبر الإنترنت بالتزامن مع انعقاد الحدث، مما جذب العديد من المستخدمين.

GWM Releases New Hybrid Technology to Accelerate Electrification Transformation

وخلال الحدث، كشف مو فنغ رئيس GWM عن بيان العلامة التجارية الجديدة للشركة: «الطاقة الذكية الجديدة من GWM-- كفاءة أعلى ومدى أكبر وأمان أكثر.» وذكر أن «GWM دائمًا ما كانت ملتزمة باستراتيجية طاقة جديدة ذكية. وفي المستقبل، ستطبق GWM التكنولوجيا الأساسية لتوفير منتجات طاقة جديدة أكثر ذكاءً وتطورًا لتلبية طلب المستخدمين العالميين الذين يرغبون في وسائل تنقل أكثر نظافة وأكثر أمانًا.»

تعمل GWM باستمرار على تعميق طاقتها الجديدة وتصميمها الذكي، بتصميم سلسلة صناعية كامل للسيارات، والتي تشمل البنية الهندسية الهجينة، وبطاريات الطاقة، وطاقة الهيدروجين، وتكنولوجيا القيادة الكهربائية، والمقصورة الذكية، والقيادة الذكية، والهيكل القاعدي (الشاسيه) الذكي.

وبالنسبة للهندسة الهجينة، وضعت GWM استراتيجية تطوير متوازية متعددة البنية الهندسية واستمرت في تحسينها، وقامت بتوفير دعم تقني قوي للتحول الكهربائي. وأطلقت GWM أيضًا تقنية هجينة جديدة مطورة هي Hi4 في هذا الحدث. وتقنية Hi4 هي نظام هجين جديد يجمع بين نظام الدفع الهجين والذكي والدفع الرباعي. ويمكنه تحقيق التوازن بين الكفاءة العالية والأداء العالي في جميع السيناريوهات.

وتخطط GWM لإطلاق النموذج الأول المزود بهذه التكنولوجيا الهجينة في أبريل من هذا العام. بحلول عام 2024، سيتم تجهيز خط إنتاج الطاقة الجديد بالكامل لشركة GWM بتقنية الدفع الرباعي الكهربائية، مما يوفر للمستخدمين تجربة قيادة أكثر قوة وصديقة للبيئة.

قدمت GWM بالفعل مجموعة من منتجات الطاقة الجديدة على مستوى العالم، بما في ذلك السيارات الكهربائية الهجينة والقابلة للشحن وهي HAVAL H6 HEV/PHEV و HAVAL JOLION HEV و GWM TANK300 HEV و WEY Coffee 01 و GWM ORA. وتحظى قوتها الذكية الرائدة في مجال الطاقة الجديدة بالاعتراف والتقدير من وسائل الإعلام والمستخدمين.

ستواصل GWM ترسيخ طاقتها الجديدة وتحولها الاستراتيجي الذكي وضخ طاقة جديدة وتكنولوجيا ذكية في المزيد من نماذج السيارات. وتهدف الشركة إلى إنشاء هيكل جديد أكثر تنوعًا لمنتجات الطاقة، مما يوفر للمستخدمين على مستوى العالم المزيد من الخيارات عالية الجودة.

نبذة عن GWM:

تلبية لاتجاه الاستهلاك الذي يتوافق مع المتطلبات الشخصية للمستخدمين، تصر GWM على المفهوم الذي يركز على المستخدم وممارسة استراتيجية التطوير التي تستند إلى ابتكار الفئة وبناء العلامة التجارية من خلال إنشاء فئة جديدة. وأنشأت الشركة خمس علامات تجارية رئيسية: هافال، وواي، وأورا، وجي دبليو إم تانك، وجي دبليو إم بيك أب (HAVAL و WEY و ORA و GWM TANK و GWM Pickup).

وسعيًا من جانبها للمساهمة في هدف ذروة انبعاثات الكربون وحياد الكربون، جعلت GWM بناء البيئة الصناعية الموجهة نحو المستقبل أولوية قصوى. وبفضل تنوع إنتاجها بداية من تكنولوجيا البطاريات الكهربائية إلى التكنولوجيا الهجينة، ومن البيرويسكايت إلى طاقة الهيدروجين، ظلت GWM واحدة من الشركات ذات التصميم الأوسع في سلسلة صناعة الطاقة الجديدة في الصين.

وفي المستقبل، سيظل التميز والعولمة والذكاء والطاقة الجديدة هي المحركات الرئيسية للنمو المستمر لأداء أعمال GWM.

مجموعة GWM

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