GWM Lança Nova Tecnologia Híbrida para Acelerar a Transformação da Eletrificação

HEIBEI BAODING, China, 11 de março de 2023 /PRNewswire/ — Em 10 de março, a GWM realizou o evento INTELLIGENT NEV DAY em seu centro de tecnologia chinês.

O evento contou com a participação de milhares de meios de comunicação confiáveis para discutir a direção do desenvolvimento e as tendências tecnológicas de ponta da indústria de veículos de nova energia. A GWM também realizou uma transmissão ao vivo on-line simultânea, que atraiu vários usuários.

Durante o evento, a GWM President Mu Feng apresentou a nova declaração de marca da empresa: "Nova energia GWM Intelligent — mais eficiência, mais alcance e mais segurança". Ele afirmou que "a GWM sempre aderiu a uma estratégia inteligente de novas energias. No futuro, a GWM aplicará a tecnologia principal para fornecer novos produtos de energia inteligentes mais avançados para atender à demanda dos usuários globais por uma vida de mobilidade mais limpa e segura".

A GWM vem aprofundando continuamente sua nova energia e layout inteligente, com um layout completo da cadeia industrial de veículos, cobrindo arquitetura híbrida, baterias de energia, energia de hidrogênio, tecnologia de acionamento elétrico, cabine inteligente, direção inteligente e chassi inteligente.

Para a arquitetura híbrida, a GWM estabeleceu uma estratégia de desenvolvimento paralelo de múltiplas arquiteturas, ao mesmo tempo em que continua otimizando-a, oferecendo forte suporte técnico para a transformação da eletrificação. A GWM também lançou uma nova tecnologia híbrida atualizada — a Hi4 neste evento. A tecnologia Hi4 é um novo sistema híbrido que integra acionamento híbrido, inteligente e de quatro rodas. Ele pode alcançar um equilíbrio entre alta eficiência e alto desempenho em todos os cenários.

A GWM planeja lançar o primeiro modelo com essa tecnologia híbrida no setor de tecnologia em Abril deste ano. Até 2024, toda a linha de produtos de novas energias da GWM será equipada com tecnologia de tração de quatro rodas elétrica, oferecendo aos usuários uma experiência de condução mais potente e ecologicamente correta.

A GWM já introduziu uma gama de produtos de novas energias em todo o mundo, incluindo o HAVAL H6 HEV/PHEV, HAVAL JOLION HEV, GWM TANK300 HEV, WEY Coffee 01 e GWM ORA. Sua força líder de novas energias inteligentes obteve o reconhecimento dos meios de comunicação e dos usuários.

A GWM continuará a aprofundar sua nova energia e transformação estratégica inteligente e a injetar novas energias e tecnologia inteligente em mais modelos de veículos. A empresa visa criar uma estrutura de produtos de nova energia mais diversificada, oferecendo aos usuários globais opções da mais alta qualidade.

Sobre a GWM:

Diante da tendência de consumo personalizado dos usuários, a GWM insiste no conceito centrado no usuário e pratica a estratégia de desenvolvimento "Com base na inovação de categoria e na construção de marcas por meio da criação de novas categorias", e criou cinco grandes marcas: HAVAL, WEY, ORA GWM TANK e GWM Pickup.

Para contribuir para o objetivo de pico de carbono e neutralidade de carbono, a GWM tornou a construção da ecologia industrial orientada para o futuro uma prioridade máxima. Da tecnologia de bateria elétrica à tecnologia híbrida, da perovskita à energia de hidrogênio, a GWM tem sido uma das empresas com o layout mais amplo na nova cadeia da indústria de energia da China.

No futuro, a premiumização, a globalização, a inteligência e a nova energia ainda serão os principais impulsionadores do crescimento contínuo do desempenho dos negócios da GWM.

