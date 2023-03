GWM prezentuje nową technologię hybrydową, aby przyspieszyć przejście na pojazdy elektryczne

HEIBEI BAODING, Chiny, 13 marca 2023 r. /PRNewswire/ -- 10 marca GWM zorganizował w swoim centrum technologicznym w Chinach wydarzenie INTELLIGENT NEV DAY.

W wydarzeniu, na którym omawiano kierunki rozwoju i trendy w nowoczesnych technologiach branży pojazdów korzystających z nowych energii udział wzięły tysiące ceniony podmiotów medialnych. GWM prowadził jednoczesną transmisję na żywo w internecie, która przyciągnęła wielu użytkowników.

Podczas wydarzenia prezes GWM Mu Feng przedstawił nową deklarację marki: „GWM. Inteligentna Nowa Energia - wyższa wydajność, większy zasięg i większe bezpieczeństwo". Oświadczył też, że „GWM zawsze trzymało się strategii inteligentnej nowej energii. - W przyszłości GWM będzie wykorzystywać kluczowe technologie do tworzenia bardziej zaawansowanych inteligentnych produktów opartych o nową energię w celu spełnienia zapotrzebowania użytkowników z całego świata na czystszą i bezpieczniejszą mobilność" - dodaje.

GWM ciągle pogłębia swoją ofertę nowych produktów inteligentnych z zakresu nowych energii, oferując kompletny łańcuch przemysłowy obejmujący architekturę hybrydową, akumulatory, energię wodorową, technologie napędów elektrycznych, inteligentną kabinę i inteligentny system jazdy oraz inteligentne podwozie.

Jeśli chodzi o architekturę hybrydową, GWM opracował wieloarchitekturową strategię równoległego rozwoju, którą cały czas optymalizuje, zapewniają silne wsparcie techniczne w dziedzinie przejścia na pojazdy elektryczne. Podczas wydarzenia GWM zaprezentował także nową zaktualizowaną technologię hybrydową - Hi4. Technologia Hi4 to nowy system hybrydowy, który łączy w sobie rozwiązania hybrydowe i inteligentne oraz napęd na cztery koła. Pozwala to osiągnąć równowagę pomiędzy wysoką wydajnością i dużymi osiągami we wszystkich warunkach.

GWM planuje premierę pierwszego modelu z nową technologią hybrydową w kwietniu tego roku. Do 2024 r. cała nowa linia produktów na nowe energie GWM będzie wyposażona w technologię elektrycznego napędu na cztery koła, zapewniając użytkownikom lepsze osiągi i ekologię jazdy.

GWM wprowadził już na świecie szereg produktów wykorzystujących nową energetykę, w tym HAVAL H6 HEV/PHEV, HAVAL JOLION HEV, GWM TANK300 HEV, WEY Coffee 01 i GWM ORA. Czołowe rozwiązania firmy w dziedzinie osiągów pojazdów elektrycznych są doceniane przez media i użytkowników.

GWM nadal będzie pogłębiał swoją transformację w kierunku pojazdów zasilanych nowymi energiami i inteligentnych, wdrażając nowe technologie energetyczne i inteligentne w większej liczbie modeli pojazdów. Firma dąży do stworzenia bardziej zróżnicowanej struktury produktów na nowe energie, aby zapewnić globalnym użytkownikom możliwość wyboru większej liczby rozwiązań wysokiej jakości.

Odpowiadając na trend personalizacji pod użytkownika, firma GWM pozostaje przy koncepcji zorientowanej na odbiorcę i praktykach wyrażonych w swojej strategii rozwojowej „opartej o innowacje w kategoriach produktów i budowanie marki poprzez tworzenie nowych kategorii" i stworzyła już pięć dużych marek: HAVAL, WEY, ORA, GWM TANK i GWM Pickup.

Aby przyczynić się do realizacji celów związanych z osiągnięciem szczytu globalnych emisji i drogi do neutralności węglowej, firma GWM za swój główny priorytet przyjęła budowę ekologii przemysłowej zorientowanej na przyszłość. Od technologii akumulatorów do technologii hybrydowych, od perowskitu do wodoru, GWM jest jedną z firm o najbardziej rozległej ofercie w Chińskiej branży nowej energii.

W przyszłości głównymi motorami napędowymi dalszego rozwoju biznesowego GWM nadal będą oferowanie najwyższej jakości, globalizacja, nasycenie inteligentnymi technologiami i nowa energetyka.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2030972/GWM_Hybrid_TEch.jpg

