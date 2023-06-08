Huawei Cloud: قيادة السحابة الأصلية لتعزيز التمويل الذكي العالمي

شنغهاي, 8 يونيو 2023 /PRNewswire/ -- في قمة Huawei Intelligent Finance Summit 2023، عقدت Huawei Cloud قمة تحت عنوان "قيادة السحابة الأصلية للتمويل المرن والذكي" حيث تبادل أكثر من 500 ضيف من المؤسسات والشركات المالية الرائدة عالميًا أفكار حول اتجاهات الابتكار لتقنيات السحابة الأصلية وتقارب البيانات والذكاء الاصطناعي وتبادل ممارساتها.

Jacqueline Shi, President of Huawei Cloud Global Marketing and Sales Service Jason Cao, CEO of Huawei Global Digital Finance William Dong, President of Huawei Cloud Marketing

ألقى كل من Jacqueline Shi، رئيسة خدمة التسويق والمبيعات العالمية في Huawei Cloud، وJason Cao، الرئيس التنفيذي لشركة Huawei Global Digital Finance، كلمتين ترحيب. ألقى William Dong، رئيس Huawei Cloud Marketing، كلمة رئيسية وأصدر حلين مبتكرين: Financial Container Cloud و Cloud Native GaussDB (DWS).

قالت Jacqueline: "إننا نشهد سرعة غير مسبوقة للتحول الرقمي في الصناعة المالية" وأكملت/ "إن تقنيات مثل السحابة الأصلية وذكاء البيانات و AIGC ليست مجرد كلمات طنانة، ولكنها حلول مبتكرة تغير المشهد المالي. فهي تساعد المؤسسات المالية على تحديث العمليات وتصميم تجارب مخصصة للعملاء وبناء المزيد من المنتجات والخدمات بطريقة أكثر مرونة. أعتقد أن وجهة التحول الرقمي واضحة جدًا، لكن النهج مليء بالتحديات. نأمل في الصناعة المالية أن يعمل كلانا معًا لجعل المستحيل ممكنًا."

صرح Jason: "إننا نشارككم خارطة الطريق، وخططنا بشأن التكنولوجيا. نريدك أن ترى تصميم Huawei، وكيف سنغوص بشكل أعمق في تطوير التكنولوجيا، والغوص بشكل أعمق في الصناعة المالية. نعتقد أن الوقت قد حان للسحابة والذكاء الاصطناعي أيضًا. نحن بحاجة للتغيير. وشركة Huawei مصممة على دعمكم جميعًا لمواجهة كل هذه التغييرات."

وقال William إن البنوك الكبرى تنشر السحابة الأصلية بشكل متزايد، والسحابة الأصلية تمهد الطريق للتحول الرقمي لصناعة التمويل. وفقًا لاستراتيجية كل شيء كخدمة، تهدف Huawei Cloud إلى أن تصبح الأساس السحابي وعامل التمكين في الصناعة للتحول الرقمي. ستسرع البنوك من وتيرتها نحو التحول الرقمي والتمويل الذكي من ثلاثة جوانب: البنية التحتية المرنة والتطبيقات المالية الحديثة والتقارب بين البيانات المالية والذكاء الاصطناعي.

أولًا، البنية التحتية السحابية الشاملة والمرنة. على أساس الأمن والاستقرار والموثوقية، فإن الموارد على Huawei Cloud قابلة للتطوير بدرجة كبيرة ومرنة للمؤسسات المالية لاستخدامها عند الطلب.

ثانيًا، التطبيقات المالية الحديثة. تهدف Huawei Cloud إلى مساعدة المؤسسات المالية على تلبية الطلبات المتغيرة باستمرار، وتقديم خدمات جديدة بشكل أسرع، وضمان جودة البرمجيات واستقرارها.

ثالثًا، منصة مالية تصنع القرار وتحلله مبنية على تقارب البيانات مع الذكاء الاصطناعي. هذه المنصة هي المفتاح لتطوير خدمات شخصية وذكية، وتسمح للمؤسسات المالية بالتنبؤ بالمخاطر والتحكم فيها بشكل أكثر دقة.

في هذه القمة، أصدرت Huawei Cloud رسميًا Financial Container Cloud و Cloud Native GaussDB(DWS). Financial Container Cloud التي تدعمها Huawei Cloud Stack، يتم نشرها في مراكز البيانات المحلية للعملاء. لديها أربع ميزات وهم: الأداء العالي، وقابلية التطوير العالية والأمان العالي، والصيانة العالية والانفتاح والتوافق الجيد. تقوم Huawei Cloud أيضًا بترقية GaussDB(DWS) الخاصة بها، وهو مستودع بيانات سحابي لجميع السيناريوهات، إلى بنية بدون خادم مع العديد من الميزات الرائدة في الصناعة.

Justin Chen، رئيس قسم التكنولوجيا في Bank Neo Commerce (BNC) وهو أكبر بنك رقمي في إندونيسيا، شارك أفكاره حول بناء بنك رقمي مع Huawei Cloud. وقال إن خدمات البنك الرقمي للشركة مدعومة بالكامل بموارد السحابة المرنة. ويصبح تكرار المنتجات وطرحها أسرع، من أشهر إلى أيام، وتسمح لهم محفظة المنتجات الأكثر مرونة بتلبية احتياجات السوق المتغيرة. ويشهد BNC، الذي يعمل على Huawei Cloud، زيادة قدرها 10 أضعاف في عدد مستخدمي الخدمات المصرفية الرقمية لتصل إلى 23 مليون مستخدم في غضون تسعة أشهر، والذين يتمتعون الآن بتجربة خدمة سلسة ومريحة.

شارك Liu Bo، نائب مدير قسم النظام في مركز بيانات البنك الزراعي الصيني (ABC)، كيف قام ABC ببناء منصة سحابية "1+ 4" لكل من الخدمات المستقرة والمرنة. الهدف الوحيد بنسبة 100% هو النقل بالحاويات.

Bai Jiong، كبير مهندسي مستودعات البيانات في بنك التجار الصيني (CMB)، شارك ممارسات CMB في استكشاف قيمة البيانات ودفع نمو الأعمال من خلال مستودعات البيانات السحابية. لقد بنوا مستودعًا عالميًا للبيانات المالية الأساسية على GaussDB(DWS) من خلال الجهود المشتركة مع Huawei، مما يضع أساسًا متينًا لـ CMB الرقمي.

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