Huawei Cloud: лучшие облачные технологии для развития интеллектуальных финансов

ШАНХАЙ, 8 июня 2023 г. /PRNewswire/ -- На Саммите Huawei по интеллектуальным финансам 2023 года компания Huawei Cloud провела саммит на тему «Лучшие облачные технологии для гибких и интеллектуальных финансов», где более 500 гостей из ведущих финансовых учреждений и компаний мира обменялись идеями об инновационных тенденциях облачных технологий и конвергенции данных с искусственным интеллектом, а также поделились своим опытом.

Jacqueline Shi, President of Huawei Cloud Global Marketing and Sales Service Jason Cao, CEO of Huawei Global Digital Finance William Dong, President of Huawei Cloud Marketing

Жаклин Ши (Jacqueline Shi), президент отдела глобального маркетинга и продаж Huawei Cloud, и Джейсон Цао (Jason Cao), генеральный директор отдела глобальных цифровых финансов Huawei, выступили с приветственными речами. Президент отдела маркетинга компании Huawei Cloud Уильям Донг (William Dong) выступил с программной речью и представил два инновационных решения: Financial Container Cloud и Cloud Native GaussDB(DWS).

«Мы являемся свидетелями беспрецедентной скорости цифровой трансформации в финансовой отрасли, — заявила Жаклин. — Такие технологии, как облачные вычисления, анализ данных и AIGC, являются не только модными словами, но также инновационными решениями, меняющими финансовый ландшафт. Они помогают финансовым учреждениям модернизировать процессы, проектировать персонализированное обслуживание клиентов и создавать больше продуктов и услуг более гибко. Я считаю, что цель цифровой трансформации очень ясна, но подход полон сложных задач. Мы надеемся, что в финансовой индустрии мы сможем работать вместе, чтобы сделать невозможное возможным».

Джейсон заявил следующее: «Мы делимся с вами нашей дорожной картой, нашими планами в области технологий. Мы хотим, чтобы вы видели решимость Huawei, как мы углубляемся в развитие технологий, углубляемся в финансовую сферу. Мы думаем, что настало время для облачных технологий, а также для искусственного интеллекта. Нам нужны изменения. И компания Huawei твердо намерена оказывать поддержку всем вам в реализации всех этих изменений».

Уильям заявил, что все большее число ведущих банков внедряют облачные технологии, и облачные технологии прокладывают путь к цифровой трансформации финансовой отрасли. Следуя стратегии «Все как услуга», компания Huawei Cloud ставит своей целью стать облачной базой и отраслевой движущей силой цифровой трансформации. Банки будут ускорять темпы цифровой трансформации и интеллектуальных финансов по трем направлениям: устойчивая инфраструктура, модернизированные финансовые приложения и конвергенция финансовых данных с искусственным интеллектом.

Во-первых, устойчивая облачная инфраструктура. Безопасные, стабильные и надежные ресурсы Huawei Cloud являются высокомасштабируемыми и эластичными, позволяя финансовым учреждениям использовать их при необходимости.

Во-вторых, модернизированные финансовые приложения. Целью Huawei Cloud является содействие финансовым учреждениям в удовлетворении постоянно меняющихся потребностей, ускоренном внедрении новых сервисов и обеспечении качества и стабильности программного обеспечения.

В-третьих, платформа для принятия финансовых решений и анализа, основанная на конвергенции данных с искусственным интеллектом. Эта платформа является ключом к разработке персонализированных и интеллектуальных сервисов и позволяет финансовым учреждениям более точно прогнозировать и контролировать риски.

На этом саммите компания Huawei Cloud официально представила решения Financial Container Cloud и Cloud Native GaussDB(DWS). Financial Container Cloud, функционирующее при поддержке Huawei Cloud Stack, развертывается в локальных центрах обработки данных клиентов. Оно обладает четырьмя характеристиками: высокая производительность, высокая масштабируемость и безопасность, высокая эксплуатационная пригодность, а также высокая открытость и совместимость. Huawei Cloud также модернизирует свое универсальное облачное хранилище данных GaussDB(DWS) до безсерверной архитектуры со множеством лучших в отрасли функций.

Джастин Чен (Justin Chen), технический директор крупнейшего цифрового банка Индонезии Bank Neo Commerce (BNC), поделился своими мыслями о создании цифрового банка с Huawei Cloud. Он заявил, что цифровые банковские услуги компании полностью обеспечены эластичными облачными ресурсами. Итерации и внедрение продукции ускоряются от нескольких месяцев до дней, а более гибкий ассортимент продукции позволяет удовлетворять меняющиеся потребности рынка. С использованием Huawei Cloud число пользователей цифрового банкинга BNC увеличилось в 10 раз в течение девяти месяцев и достигло 23 миллионов пользователей, которые теперь пользуются бесперебойным и удобным сервисом.

Лю Бо (Liu Bo), заместитель директора системного департамента центра обработки данных Сельскохозяйственного банка Китая (ABC), рассказал о том, как банк ABC создал облачную платформу «1+4» как для стабильных, так и для гибких сервисов. Одной из целей является 100% контейнеризация.

Бай Цзюн (Bai Jiong), старший архитектор хранилищ данных Китайского торгового банка (CMB) поделился опытом CMB в изучении ценности данных и стимулировании роста бизнеса за счет облачных хранилищ данных. Благодаря совместным усилиям с Huawei они создали гипермасштабируемое глобальное хранилище финансовых базовых данных на базе GaussDB(DWS), заложив прочную основу цифровизации банка CMB.

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