Kohler تقدم "رحلة المبدعين" في أسبوع ميلانو للتصميم

يعرض التركيب الغامر لعلامة KOHLER التجارية الشهيرة التعاون الفني، ومجموعة منتجات عالمية جديدة محدودة الإصدار، ومنحوتة جوية من قبل خبيرة الفنون/الصناعة - جانيت إيشلمان

As part of Kohler’s 150th anniversary celebration, the global design leader partnered with four contemporary female artists to create a limited-edition global collection of 12 new Artist Editions products for the bathroom. Kohler Presents 'The Creator's Journey' at Milan Design Week

كولر، ويسكونسن, 28 مارس/آذار 2023 /PRNewswire/ -- عرضت رحلة المبدعين التي قدمتها Kohler خلال أسبوع ميلان للتصميم شراكة العلامة التجارية الشهيرة مع أربع فنانات معاصرات من أربع دول مختلفة لإنشاء مجموعة عالمية محدودة الإصدار من 12 منتجًا جديدًا من إصدارات فنان Artist Editions للحمام. كما ستسلط الشركة الضوء على منحوتة جوية تخطف الأنفاس من قبل المبدع البارز وخبيرة الفنون/الصناعة جانيت إيكيلمان، وتجربة تصميم يتحكم فيها المستخدم في دار مجلس الشيوخ خلال أسبوع ميلانو للتصميم في ميلانو.

كجزء من الاحتفال بالذكرى السنوية الـ 150 لـ Kohler، تعاونت الشركة الرائدة في التصميم العالمي مع أربعة فنانين، تم تقدير كل منهم لممارساتهم الفنية المتجاوزة للحدود. تم تزويد المبدعين الموهوبين بتفويض مطلق لجلب تعبيراتهم المرئية إلى منتجات Kohler - المرحاض الذكي Numi 2.0، وحوض Brazn، وحوض الاستحمام Brazn. سيتم تقديم كل منتج ضمن المجموعة بكمية 150، تكريما لذكرى كولر.

تشتهر أناندا ناهو (البرازيل)، على نطاق واسع بجدارياتها النابضة بالحياة - Flora Tropical إصدارات فنان من KOHLER

زيلنج وانج (الصين)، المعروفة باستخدامها المبتكر للطلاء، وخاصة الطلاء الذي اخترعته والذي يمكن إزالته من القماش ورؤيته بثلاثة أبعاد - A World on Strings إصدارات فنان من KOHLER

بوشبا كوماري (الهند)، أعادت لوحاتها المعقدة تعريف تقاليد ميثيلا الهندية - Aranya إصدارات فنان من KOHLER

إيل (الولايات المتحدة)، بدأت بالرسم على الجدران وتضم الآن مشاريع واسعة النطاق في محفظتها العالمية - Falling Gently إصدارات فنان من KOHLER

تقول لورا كوهلر، رئيسة الاستدامة والتنوع بشركة Kohler Co: "إن Kohler مكرسة لخلق مساحة للقطاع العرضي للفن والحرفية في صناعتنا،" وأضافت: "تحتفل مجموعة إصدارات الفنان الجديدة هذه بالنساء ذوات المواهب الاستثنائية والخلفيات المتنوعة."

يعود تاريخ منتجات إصدارات فنان Artist Editions من Kohler إلى ما يقرب من أربعة عقود، وهي تجلب الجمال إلى الطقوس اليومية - ودفعت حدود العمليات الزخرفية ومجموعات المواد، مما يساعد المستهلكين على التعبير عن أسلوبهم الشخصي في مساحاتهم. مستوحاة من الجمع بين الفن المرئي وحرفية التصنيع، تم تزيين أحواض وأحواض الاستحمام ومراحيض إصدرات فنان Artist Editions بأنسجة جميلة وأنماط معقدة ورسوم توضيحية مجردة ومناظر طبيعية خلابة. يعرض العرض أيضًا استخدام Kohler المبتكر للمواد الزجاجية والمواد النبيلة المتخصصة.

تقدم الفنانة جانيت إيكيلمان Noli Timere في دار مجلس الشيوخ

تم تعليق منحوتة جوية ضخمة بعنوان نولي تيمير للنحاتة والفنانة الأمريكية الشهيرة جانيت إيشلمان. شاركت في برنامج إقامة الفنون/الصناعة في Kohler منذ أكثر من عقدين. دخلت إيشلمان أيضًا في شراكة مع Kohler في حوض سفينة إصدارات فنان Artist Editions بعنوان 18.02 يكرم الطبيعة الديناميكية للمياه (المعروضة في معرض Kohler).

يمكن لزوار تركيب Kohler أيضًا الشروع في رحلة "المبدعين Creator" الخاصة بهم داخل تجربة رقمية غامرة تتيح لهم إحياء الفن من خلال تحركاتهم في الفضاء. نظرًا لأن الألوان والأنماط والأشكال تحيط بالضيوف في غرفة مبدع Creator، فيمكنهم أن يصبحوا فنانين بأنفسهم، ويتلاعبوا بالتراكب الإبداعي على مرحاض Numi الذكي من Kohler.

وسائل الإعلام مدعوون إلى حفل استقبال حصري يوم الاثنين 17 أبريل/نيسان مع الفنانين، وجميعهم سيكونون حاضرين ومتاحين لإجراء المقابلات.

لمزيد من المعلومات والصور، قم بولوج مجموعة أدوات أسبوع التصميم في كوهلر ميلان.

نبذة عن شركة Kohler

تأسّست شركة Kohler في عام 1873، وهي شركة عالمية رائدة في تصميم وابتكار وتصنيع منتجات المطابخ والحمّامات، وأثاث المطابخ والبلاط الفاخر ومنتجات الإضاءة، والمحرّكات والمولّدات وحلول الطاقة النظيفة؛ وتمتلك الشركة وتدير اثنين من أفخم الفنادق ومنتجعات الجولف من فئة الخمس نجوم في كوهلر بولاية ويسكونسن، وبلدة سانت أندروز في اسكتلندا. استضاف ملعب وسلن ستريتس للجولف الخاص بشركة Kohler كأس رايدر في دورته 43 في عام 2021. كما تطور الشركة حلولا لمعالجة القضايا الملحة، مثل المياه النظيفة والصرف الصحي، للمجتمعات المحرومة في جميع أنحاء العالم لتحسين نوعية الحياة للأجيال الحالية والمستقبلية.

للحصول على مزيد من المعلومات، يُرجى التفضل بزيارة kohlercompany.com.

موارد

حول الفنانين

جانيت إيشلمان

جانيت إيشلمان تنحت على نطاق المباني ومجمعات المدينة. يتحدى عمل إيشلمان التصنيف، لأنه يتقاطع مع النحت والعمارة والتصميم الحضري وعلوم المواد والهندسة الإنشائية والطيران وعلوم الكمبيوتر. باستخدام مواد غير متوقعة من جزيئات الماء المتناثرة إلى ألياف هندسية أقوى بخمسة عشر مرة من الفولاذ تجمع إيشلمان بين الحرف القديمة وبرنامج التصميم الحسابي لإنشاء أعمال فنية أصبحت نقاطًا محورية للحياة الحضرية في خمس قارات، من سنغافورة وسيدني وشنغهاي وسانتياغو، إلى بكين وبوسطن ونيويورك ولندن. تخرجت من كلية هارفارد، قبل أن تكمل برامج الدراسات العليا المنفصلة في الرسم وعلم النفس. حصلت إيشلمان على درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة تافتس، وقامت بالتدريس في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا MIT وهارفرد Harvard وبرينستون Princeton. تمت ترجمة حديثها في TED بعنوان "أخذ الخيال على محمل الجد" إلى 35 لغة بأكثر من مليوني مشاهدة. للحصول على مزيد من المعلومات، يُرجى التفضل بزيارة echelman.com/.

تعتبر إيل أحد أفضل فناني الشوارع في العالم. بعد أن بدأت كفنانة جرافيتي، عُرضت أعمال إيل في معرض ساتشي Saatchi المرموق في لندن، ومتحف الأمة الحضرية في برلين، وكإسقاط يبلغ ارتفاعه مائتي قدم على واجهة المتحف الجديد في نيويورك. تم نشر أعمالها الفنية في عشرات الكتب عن فن الشارع وفي المنشورات العالمية مثل مجلة إل ELLE الفرنسية وفوج أستراليا Vogue Australia. تعاونت إيل مع العديد من العلامات التجارية العالمية ورسمت عليها بما في ذلك ريبوك Reebok ونايك Nike وأندر آرمر Under Armor ورالف لورين Ralph Lauren وسامسونغ Samsung وتويوتا Toyota وغيرها. في عام 2020، تم تكليف إيل من قبل IntoAction لإنشاء لوحة من أربعة طوابق عالية التقدير لروث بادر جينسبيرج في الجانب الشرقي السفلي في نيويورك. لديها مشروع قيد التكليف في أمستردام في متحف STRAAT. للحصول على مزيد من المعلومات، يُرجى التفضل بزيارة ellestreetart.com/.

تتخيل بوشبا كوماري عالمًا مفعمًا بالطاقة من خلال الثقافة والتراث والملاحظة والحساسية البديهية باستخدام قلم وحبر فقط على الورق. طوال حياتها الشخصية والمهنية، تحدَّت كوماري الأعراف الثقافية التقليدية في الهند، واختارت بدلاً من ذلك التركيز على حرفتها. نتيجة لذلك، تمكنت بوشبا من تطوير مجموعة مميزة من الأعمال، من حيث المفهوم والتعبير، من معاصريها. تأثيرات كوماري هندية بحتة، مستوحاة من التقاليد الدينية والاجتماعية. على الرغم من تجذرها في التقاليد الهندية، إلا أن عملها يتمتع بجاذبية عالمية وقد وصل إلى جمهور عالمي. في عام 2016، تم إدراج أعمالها في الدورة الثامنة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ التي تعقد كل ثلاث سنوات للفن المعاصرفي معرض كوينزلاند للفنون/معرض الفن الحديث. كما شاركت في العديد من معارض المتاحف في المملكة المتحدة، بما في ذلك "Telling Tales"، وهو معرض 2013 في المتاحف الوطنية في ليفربول.

أناندا ناهي رسامة وجدارية وفنانة تشكيلية. يتميز أسلوبها بالتعددية الثقافية المرئية، وإعادة قراءة الحركات الفنية وإحضار تقنيات الرسم من الماضي إلى الحاضر. تقدم أعمال ناهي دراسة أنثروبولوجية ثقافية قوية للإنسان، منقذة تاريخ الفن من الجنسيات الأكثر تنوعًا، وتحول التيارات الفكرية القديمة للاحتياجات الفنية اليوم. طوال حياتها المهنية في الرسم، شاركت ناهي بنشاط في مشاريع اجتماعية فنية في الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، ومجلس مدينة نيويورك، من بين آخرين. كانت ناهي فنانة ضيفة في الحملات الإعلانية للعلامات التجارية متعددة الجنسيات مثل نايك Nike وغوتشي Gucci وبلومبرج Bloomberg. في عام 2015، تم نشرها في CNN Style وPhaidon كواحدة من أكثر الفنانين تأثيراً في البرازيل. في عام 2016، حطمت ناهي الأرقام القياسية في الولايات المتحدة عندما رسمت أكبر لوحة جدارية في ولاية أوهايو، بتمويل من مؤسسة كليفلاند. للحصول على مزيد من المعلومات، يُرجى التفضل بزيارة anahu.com/.

تستكشف وانغ تسيلينج كيف يدرك البشر بنية محيطهم الخارجي من خلال إصلاح الشكل المكاني للرسم. ابتكرت وانغ طلاء أكريليك مقوى يسمح بتعليق المادة داخل الإطار دون الالتصاق بالقماش. يمكن استخدام "الرسم المستمر" الناتجة لربط الصور الطافية بين لوحتين أو ثلاث لوحات، مما يتطلب بشكل فريد من المشاهدين ملء المعلومات المفقودة داخل الصور الممتدة. تخرجت وانغ بدرجة الماجستير في الفنون الجميلة من كلية سنترال سانت مارتينز للفنون والتصميم، جامعة الفنون بلندن، وشهادة البكالوريوس في الرسم من أكاديمية الفنون والتصميم، جامعة تسينغهوا، بكين. تم عرض أعمالها وجمعها من قبل العديد من المتاحف، بما في ذلك متحف الفن الحديث (بكين)، ومتحف جوانجدونج للفنون (قوانغتشو)، ومتحف كوبيلوزوس العائلي للفنون (أثينا). أكملت إقامة فنية في مركز الفن الصيني المعاصر (مانشستر). للحصول على مزيد من المعلومات، يُرجى التفضل بزيارة wangziling.co.uk/.

للتواصل الإعلامي:

فيكي هافنشتاين، بريد إلكتروني:

[email protected]

، العلاقات العامة لِـ Kohler

الصورة- https://mma.prnewswire.com/media/2036176/KOHLER_Artist_Editions.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2041887/Creators_Journey.jpg

الشعار- https://mma.prnewswire.com/media/619434/3946360/Kohler_Logo.jpg

Kohler Co. SOURCE