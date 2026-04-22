Kohler وFlamingo Estate تقدّمان حمّام Flamingo Estate النحتي من Kohler المستوحى من الطقوس والطبيعة والحرفية في أسبوع ميلان للتصميم

يقع التركيب الفني في فناء Padiglione d'Arte Contemporanea (Via Palestro, 14)، ويرتكز على الحمّام، وهو بناء جريء مصمم على طراز العمارة الوحشية، يبدو وكأنه ينبثق طبيعياً من مرج يضم سبعة أنواع من الزهور البرية غير المروّضة، بما يطمس الحدود بين البناء والنظام البيئي الحي. يستلهم هذا الهيكل الأحادي الكتلة، الذي تبلغ مساحته 247 قدمًا مربعًا، تصميمه من حمّام Flamingo Estate في كاليفورنيا، ويعتمد على توليفة من المعادن المتجوية والأسطح الخام. يكتسي الحمّام بطبقة من جص الإنتوناكينو التي تحاكي الملمس المعدني للخرسانة وثقلها، ويضم نوافذ زجاجية ملوّنة ضخمة من تصميم الحرفي المقيم في ميلان Samuele Dossena، تعمل على ترشيح الضوء عبر أسطح بلون التراكوتا، بينما تصطف شموع Flamingo Estate على الجدران، مما يعزز الأجواء الهادئة والمريحة.

قال Richard Christiansen، مؤسس Flamingo Estate: "إن الحمّام هو تأمل في الطقوس والطبيعة والقوة الهادئة للمواد". وأضاف: "تخيلنا مكاناً تتلاقى فيه الزهور البرية والمياه والضوء لخلق تجربة حسية تعيدنا إلى إيقاعات الأرض". "لقد أتاحت لنا الشراكة مع Kohler تجسيد هذه الرؤية على أرض الواقع بمستوى استثنائي من الحرفية، فأنشأنا مساحة تدعو الناس إلى التمهل والتفكير وإعادة التواصل مع عالم الطبيعة."

عند دخول الحمّام، يصادف الزوار Kohler Reverie، وهو طرح جديد لحوض الاستحمام الأيقوني المستقل من الحديد الزهر المطلي بالمينا من Kohler، والذي أعيد تصميمه بغلاف نحاسي يشكّل النقطة المحورية في المكان. يلتف الغلاف حول الحوض المصنوع باستخدام ما لا يقل عن 80% من مواد معاد تدويرها، مما يؤكد إرثاً من الحرفية المستدامة المصممة لتدوم. وهذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها Kohler مادة النحاس كمادة أساسية في تصميم أحواض الاستحمام، مما يضيف بعداً جديداً إلى هذه الفئة من المنتجات.

قال David Kohler، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Kohler Co.: "لطالما كان التصميم والعملية الإبداعية محوراً أساسياً في Kohler، فهما يصقلان تقاليدنا ويدفعان عجلة تقدمنا. ونحن نرى التصميم جسراً يربط بين التراث والابتكار، ويتطور باستمرار من خلال استكشاف المواد والحرفية. يسعدنا أن نتشارك مع Richard Christiansen وFlamingo Estate خلال أسبوع ميلان للتصميم لمواصلة إلهام الجمهور من خلال الفن والتصميم."

تنتشر في أرجاء الحديقة أربعة أحواض تلقيح فريدة من نوعها، من بنات أفكار Christiansen وتصميم Kohler، وقد تم صبها في مسبك الشركة التاريخي في ويسكونسن. تمثل هذه الأوعية الفنية ملاذات للطيور والنحل وغيرها من الكائنات المُلقِّحة، مما يوسع سردية التركيب الفني حول التبادلية بين الحرفية البشرية وعالم الطبيعة.

قال Michael Seum، نائب الرئيس للتصميم العالمي في شركة Kohler Co.: "في مشروع حمّام Flamingo Estate، أردنا استكشاف العلاقة بين العمارة والبيئة، وكيف يمكن للتصميم أن يخلق لحظات عناية لا تقتصر على البشر بل تمتد إلى عالم الطبيعة من حولنا. تترجم أحواض التلقيح هذه الفكرة إلى شكل فني، مستلهمة من مبادئ العمارة الوحشية في الخارج بينما تتحول داخلياً إلى أسطح عضوية مستوحاة من الطبيعة. وهذا يعكس إيماننا بأن التصميم يجب أن يفسح المجال للطقوس البشرية والمسؤولية البيئية معاً."

يرتقي حمّام Flamingo Estate من Kohler بتجربة الاستحمام ليحولها إلى تجربة باعثة على الاسترخاء ومكان للطقوس والاعتزال، وهي تجربة تبطئ الجسد وتهدئ العقل وتزيد الوعي بالضوء والماء والمادة. من خلال دمجه بين العمارة والحرفية والبيئة، يعكس هذا التركيب الفني رؤية مشتركة بين Kohler وFlamingo Estate، مفادها أن العافية الدائمة تنبع من التواصل الأعمق مع الطبيعة.

تم تصميم الشموع الموجودة في الحمّام من قبل Flamingo Estate خصيصاً لهذا التركيب الفني. وتترافق شمعة المُلقِّحات من Flamingo Estate مع قالب صابون الاستحمام الخاص بالمُلقِّحات. وقد استوحي هذا العطر من جولة في شوارع مدينة ميلان. يمثل عطر زهر الزيزفون البري دعوةً عطرية للتجول في ميلان في أوج تفتحها. على أعتاب الصيف، تتفتح أزهار شجرة الزيزفون الأيقونية دفعة واحدة، فتعطّر شوارع بأكملها بدفء عسلي راقٍ يميز ميلان. ومن الأسواق المشرقة، يفوح عبير البرغموت بإشراقة قشوره الخضراء المتلألئة، بينما يملأ غبار الطلع الحلو الأجواء. يتوفر كل من الشمعة وقالب الصابون للشراء على الموقع الإلكتروني .FlamingoEstate.com

وقد كُشف عن التركيب الفني خلال فعاليات FuoriSalone في Padiglione d'Arte Contemporanea، في العنوان Via Palestro 14, 20121 Milan, Italy، وهو مفتوح للجمهور من الثلاثاء 21 أبريل حتى الأحد 26 أبريل. ساعات العمل كالتالي: الثلاثاء: من 12:00 ظهراً إلى 7:00 مساءً؛ الأربعاء: من 12:00 ظهراً إلى 4:00 عصراً، ومن 7:00 مساءً إلى 10:00 مساءً؛ من الخميس إلى السبت: من 12:00 ظهراً إلى 10:00 مساءً؛ الأحد: من 12:00 ظهراً إلى 6:00 مساءً.

نبذة عن Kohler Co .

لأكثر من 150 عامًا، كانت شركة Kohler Co. رائدة عالميًا في التصميم الجريء والابتكار، حيث تكرّس جهودها لمساعدة الناس على عيش حياة راقية وصحية ومستدامة من خلال منتجات المطابخ والحمّامات، وخزائن فاخرة، والبلاط والإضاءة، ومنتجات وخدمات العافية، بالإضافة إلى تجارب الضيافة الفاخرة وبطولات الغولف الكبرى. تأسست شركة Kohler Co. المملوكة للقطاع الخاص عام 1873، ويقع مقرها الرئيسي في كوهلر، بولاية ويسكونسن. كما تعمل الشركة أيضًا على تطوير حلول للمعيشة المستدامة تهدف إلى تحسين جودة الحياة للأجيال الحالية والمستقبلية. ومن خلال منصة Innovation for Good، تتناول الشركة قضايا مُلحّة مثل المياه النظيفة والصرف الصحي الآمن، عبر تقديم منتجات وخدمات مبتكرة للمجتمعات المحرومة. يشغل David Kohler منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ويمثل الجيل الرابع من قيادة عائلة Kohler.

نبذة عن علامة Flamingo Estate

تأسست علامة Flamingo Estate في أربعينيات القرن الماضي على قمم تلال لوس أنجلوس، وكانت عبر تاريخها ملاذًا مفعمًا بروح المتعة واحترام الشمس والأساطير الشعبية والعلاجات المهلوِسة — تحوي واحة سرية للإبداع والتحولات في "مدينة الملائكة". أصبحت Flamingo Estate موطن Richard Christiansen، وتجسّد، وفاءً لأصولها، احتفاءً جريئاً بمتع الحديقة. نحن نحصد بعناية أندر وأثمن عطايا الطبيعة، في وقت تزداد فيه الحاجة إليها. ونتبنّى فكرة أن الطبيعة الأم هي آخر دار فاخرة حقيقية، حيث نقوم بتوريد مكونات نادرة من أكثر من 125 مزرعة وشريكًا. بدلًا من الاعتماد على مكونات تجارية، نهدف إلى الاقتراب قدر الإمكان من المواد الطبيعية الخام، مع القدرة على تتبّع كل مكوّن إلى المزارع الذي قام بزراعته. كما نبتكر طقوسًا يومية غنية بالعناصر الغذائية تعزز متعة الحياة، مسترشدين بالطبيعة الأم.

