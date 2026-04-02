تفتتح Kohler حمّام Flamingo Estate كملاذ صحي-مستوحى من الطبيعة ضمن أسبوع ميلان للتصميم 2026

يقع المعرض في فناء Padiglione d'Arte Contemporanea خلال فعاليات Fuorisalone، ويتمحور حول حمّام جريء بطابع العمارة الوحشية، يستلهم تصميمه من الحمّام البارز الواقع بين تلال كاليفورنيا ضمن ملكية Flamingo Estate، كما يعرض رؤية جديدة لحوض الاستحمام الأيقوني المستقل من Kohler المصنوع من الحديد الزهر المطلي بالمينا، مع غلاف معدني حقيقي، مقدَّم بشكل لافت بتشطيب نحاسي.

تستمد القطعة الرئيسية الهادئة ألوانها من المعادن المتآكلة والأسطح الطبيعية الأولية، وكأنها نشأت بشكل عضوي من محيطها بدلًا من أن تُفرض عليه. من بين روضة من الزهور البرية غير المروّضة، يعكس هذا التركيب فلسفة تصميمية قائمة على التبادل المتوازن مع الطبيعة.

يرتقي حمّام Flamingo Estate من Kohler بتجربة الاستحمام إلى مستوى علاجي متكامل ومكانٍ للطقوس والاعتزال، حيث يبطئ إيقاع الجسد، ويهدّئ الذهن، ويعزّز الإحساس بالضوء والماء والمواد. في قلب هذا المفهوم يأتي حوض الاستحمام الجديد Kohler Reverie المصنوع من الحديد الزهر المطلي بالمينا، والمزوّد بغلاف نحاسي معدني حقيقي، ليجمع بين الدقة المعمارية والغنى المادي الطبيعي، مع توسيع آفاق اللغة التصميمية لهذه المادة العريقة. يتحوّل الحوض إلى القلب المضيء للمكان، حيث تلتقط أسطحه الدافئة أشعة الشمس المتسللة عبر نوافذ زجاجية ملوّنة كبيرة الحجم، فيما تزيّن 200 شمعة من Flamingo Estate جدران الحمّام، مما يعزّز التوهج ويعمّق الإحساس بالتأمل والسكينة.

يجسّد الشكل المغلّف بالنحاس المعروض في ميلان خبرة Kohler الممتدة لـ 153 عامًا في الحرفية الأصيلة، مع الإشارة إلى فصل جديد جريء في ابتكار المواد، حيث تلتقي تقنيات التشكيل واللحام والتشطيب اليدوي المتوارثة مع الفن المعاصر لرسم ملامح مستقبل تصميم الحمّامات.

تنتشر داخل الحديقة البرية المحيطة أربعة أحواض تلقيح فريدة – وهو مفهوم ابتكره Christiansen، وصمّمته Kohler، وتم تصنيعه في مسبكها التاريخي في ولاية ويسكونسن، الولايات المتحدة الأمريكية. يمتد كل وعاء مُشكَّل بشكل فريد ليعزّز السرد التركيبي القائم على التبادلية بين الحرفة الإنسانية والعالم الطبيعي، حيث يعمل كملاذ للطيور والنحل وغيرها من الكائنات المُلقِّحة. من خلال استخدام مواد مصممة لتدوم وإيماءات تدعم التنوع البيولوجي، تعكس أحواض التلقيح الرؤية المشتركة بين Kohler وFlamingo Estate بأن الاستدامة والرفاهية تنبعان عندما يُكرّم التصميم إيقاعات الطبيعة واحتياجاتها وذكاءها الشِعري.

يؤكد هذا الفضاء التفاعلي الغامر على شغفٍ بالحِرفة والثقافة ونمط الحياة الذي يجد الاستدامة في الاعتدال، ويحقق عافيةً مُستدامة من خلال التفاعل العميق مع الطبيعة.

سيتم الكشف عن حمّام Flamingo Estate من Kohler خلال فعاليات FuoriSalone في Padiglione d'Arte Contemporanea، العنوان: شارع باليسترو 14، 20121 ميلان، إيطاليا. سيكون المعرض مفتوحًا للجمهور من يوم الثلاثاء 21 أبريل حتى يوم الأحد 26 أبريل، وفق المواعيد التالية: الثلاثاء: من 12:00 ظهرًا حتى 7:00 مساءً؛ الأربعاء: من 12:00 ظهرًا حتى 4:00 مساءً، ومن 8:00 مساءً حتى 10:00 مساءً؛ من الخميس إلى السبت: من 12:00 ظهرًا حتى 10:00 مساءً؛ الأحد: من 12:00 ظهرًا حتى 6:00 مساءً.

نبذة عن Kohler Co .

لأكثر من 150 عامًا، كانت شركة Kohler Co. رائدة عالميًا في التصميم الجريء والابتكار، حيث تكرّس جهودها لمساعدة الناس على عيش حياة راقية وصحية ومستدامة من خلال منتجات المطابخ والحمّامات، وخزائن فاخرة، والبلاط والإضاءة، ومنتجات وخدمات العافية، بالإضافة إلى تجارب الضيافة الفاخرة وبطولات الغولف الكبرى. تأسست شركة Kohler Co. المملوكة للقطاع الخاص عام 1873، ويقع مقرها الرئيسي في كوهلر، بولاية ويسكونسن. كما تعمل الشركة أيضًا على تطوير حلول للمعيشة المستدامة تهدف إلى تحسين جودة الحياة للأجيال الحالية والمستقبلية. ومن خلال منصة Innovation for Good، تتناول الشركة قضايا مُلحّة مثل المياه النظيفة والصرف الصحي الآمن، عبر تقديم منتجات وخدمات مبتكرة للمجتمعات المحرومة. يشغل David Kohler منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، ويمثل الجيل الرابع من قيادة عائلة Kohler.

نبذة عن علامة Flamingo Estate

تأسست علامة Flamingo Estate في أربعينيات القرن الماضي على قمم تلال لوس أنجلوس، وكانت عبر تاريخها ملاذًا مفعمًا بروح المتعة واحترام الشمس والأساطير الشعبية والعلاجات المهلوِسة — تحوي واحة سرية للإبداع والتحولات في "مدينة الملائكة". واليوم، علامة Flamingo Estate هي موطن لـ Richard Christiansen، واحتفاءً بروح أصولها، تُقيمُ احتفالًا جريئًا بالمتعة المستمدة من الحديقة. نحن نحصد بعناية أندر وأثمن عطايا الطبيعة، في وقت تزداد فيه الحاجة إليها. ونتبنّى فكرة أن الطبيعة الأم هي آخر دار فاخرة حقيقية، حيث نقوم بتوريد مكونات نادرة من أكثر من 125 مزرعة وشريكًا. بدلًا من الاعتماد على مكونات تجارية، نهدف إلى الاقتراب قدر الإمكان من المواد الطبيعية الخام، مع القدرة على تتبّع كل مكوّن إلى المزارع الذي قام بزراعته. كما نبتكر طقوسًا يومية غنية بالعناصر الغذائية تعزز متعة الحياة، مسترشدين بالطبيعة الأم.

