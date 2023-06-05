Ramco Systems تعزز وجودها في الشرق الأوسط

افتتاح مكتب في قطر لدعم مبادرات التحول الرقمي في المنطقة

الدوحة، قطر، تشيناي، الهند، 5 يونيو / حزيران 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Ramco Systems ، وهي شركة برمجيات الشركات العالمية، عن فتح فروع مملوكة بالكامل في قطر لدعم وتحويل الشركات المتعددة الجنسيات في المنطقة في مجالات تخطيط موارد المؤسسات، والموارد البشرية، والأجور. وقد افتتحت سعادة السيدة أنجيلين بريماراثا، من سفارة الهند، فرع الدوحة.

Her Excellency, Mrs. Angeline Premalatha, Embassy of India (C) along with Rohan Raghunath (R), Regional Head - Middle East & Africa and the Ramco Systems team, at the inauguration of Ramco’s new office in Doha, Qatar

قطر باعتبارها واحدة من أسرع البلدان نمواً في الشرق الأوسط، توفر فرصاً كبيرة لشركة Ramco لزيادة تعزيز مكانتها كمزود رئيسي لبرمجيات الشركة. ومن شأن التوسع في قطر أن يمكِّن شركة Ramco ليس فقط من خدمة عملائها الحاليين على نحو أفضل، بل أيضاً من تمكين الشركات المحلية الأخرى من قبول التحول الرقمي وتحقيق مكاسب تجارية كبيرة.

من خلال إنشاء الأعمال التجارية المحلية، تستهدف شركة Ramco تلبية الطلب المتزايد على حلول مؤسساتها في المنطقة. هذه الحلول المتطورة سوف تمكن الشركات من تغيير عملياتها، وتحسين الكفاءة، ورفع تجربة الموظفين من خلال منصة موحدة واحدة.

صرح سانديش بيلاغي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة Ramco System، قالًا: "قطر هي واحدة من البلدان الرائدة في العالم في اعتماد التكنولوجيات الجديدة، والابتكار والتحول الرقمي. وافتتاح مكتب جديد في قطر يُعد علامة فارقة في شركة Ramco. ونحن نعتقد أن لدينا حلول مبتكرة تمكن الشركات القطرية والإقليمية لتحقيق أهدافها وتوسيع نطاقها إلى آفاق جديدة".

وأضاف بيلاغي، قائلًا: "إن التزام Ramco بالابتكار والتميز التشغيلي، ونهجها القائم على خدمة العملاء، سيظل في صلب عملياتها في قطر. وتسعى الشركة إلى تزويد عملائها بالدعم الكامل والخبرة المحلية لضمان نجاحهم في اعتماد حلول Ramco. وتتطلع Ramco إلى إقامة شراكات طويلة الأمد مع افتتاح مكتبها الجديد. لقد ساهمنا في النمو الاقتصادي في قطر وكان لها تأثير إيجابي في المنطقة.

نبذة عن شركة Ramco Systems

Ramco هي شركة برمجيات مؤسسية من الجيل التالي تعمل على إحداث ثورة في السوق من خلال برامج المؤسسات السحابية متعددة المستأجرين والقائمة على الهاتف المحمول في مجال الموارد البشرية وكشوف المرتبات العالمية وتخطيط موارد المؤسسات وبرامج M&E MRO للطيران. كجزء من مجموعة Ramco Group التي تبلغ قيمتها 1 مليار دولار أمريكي ، تركز شركة Ramco Systems على الابتكار والثقافة لتمييز نفسها في السوق.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة http://www.ramco.com/

تابع Ramco على Twitter @ramcosystems ولا يفوتك http://blogs.ramco.com

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