Ramco Systems تُعلن عن إطلاق "Chia"، وكيل ذكاء اصطناعي تفاعلي مُصمَّم خصيصًا للمؤسسات لتحسين تجربة العملاء

تشيناي، الهند، 19 فبراير 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Ramco Systems، المتخصصة عالميًا في برمجيات المؤسسات، اليوم دخولها إلى قطاع منتجات الذكاء الاصطناعي الوكيل من خلال إطلاق Chia، وهي منصة وكلاء المحادثة للذكاء الاصطناعي مُصمَّمة لإعادة تعريف أساليب تفاعل المؤسسات مع عملائها. وقد تم تطوير Chia خصيصًا لبيئات الأعمال المؤسسية لتمكين الأتمتة الموثوقة للتفاعلات المعقدة في خدمات دعم العملاء، مما يسهم في تقليل الجهد اليدوي، وتسريع أوقات الاستجابة، وخفض التكاليف التشغيلية. كما يتيح للشركات تقديم تجارب عملاء متفوقة وعلى نطاق واسع.

وتأتي Chia ضمن حزمة أتمتة المهام المدعومة بالذكاء الاصطناعي الجديدة من Ramco Systems، والمعروفة باسم rTask، حيث تقدّم وكلاء محادثة بمستوى مؤسسي يتجاوزون مجرد الإجابة على الاستفسارات، ليقوموا بالاستدلال واتخاذ القرار والتنفيذ، مع تشغيل سير عمل متكامل من البداية إلى النهاية عبر أنظمة المؤسسة المختلفة. وتُمكّن هذه المنصة المؤسسات من الانتقال من نموذج الدعم القائم على "الإنسان داخل الحلقة" إلى نموذج أكثر تطورًا يعتمد على التدخل البشري عند الاستثناءات فقط، بينما يتولى الذكاء الاصطناعي تنفيذ الجزء الأكبر من العمليات. وتحقق Chia ذلك من خلال تنفيذ إجراءات في الخلفية متعددة الخطوات لمعالجة طلبات العملاء وحلّها، مع تكامل سلِس مع أنظمة المؤسسة المختلفة، والالتزام بالأهداف المحددة، وسياسات الامتثال، والضوابط المعتمدة.

وفي صميم Chia تكمن بيئة متكاملة لإنشاء وكلاء الذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى كتابة أي تعليمة برمجية، تُمكّن فِرق تجربة العملاء (CX) من تصميم وتهيئة ونشر وكلاء ذكاء اصطناعي بسهولة باستخدام تعليمات مكتوبة بلغة إنجليزية بسيطة، دون الحاجة إلى انتظار دورات التطوير الهندسي.

وبفضل إمكانات سير العمل باللغة الطبيعية (NLW)، تستطيع الفِرق غير التقنية تحديد منطق عمل الذكاء الاصطناعي، مثل أهلية استرداد المبالغ، أو التحقق من الحجوزات، أو تطبيق السياسات، باستخدام تعليمات بسيطة باللغة الإنجليزية. ويقوم النظام بعد ذلك بتحويل هذه القواعد إلى سلوك مدعوم بالذكاء الاصطناعي حتمي قائم على تنفيذ الإجراءات، مما يحدّ من احتمالية الأخطاء أو ما يُعرف باسم "الهلوسة". وبذلك يمكن للمؤسسات إطلاق أول وكيل ذكاء اصطناعي لديها خلال أسابيع قليلة، مما يؤدي إلى تسريع وقت تحقيق القيمة بشكلٍ كبير.

تشمل أبرز مزايا Chia ما يلي:

من أبرز القطاعات التي يمكن أن تستفيد من Chia ما يلي: منشئ سير العمل باللغة الطبيعية: تصميم وتحديث منطق عمل الذكاء الاصطناعي باستخدام تعليمات بسيطة باللغة الإنجليزية

تنسيق سير العمل متعدد الخطوات: إدارة وتنسيق عدة وكلاء ذكاء اصطناعي متخصصين لتنفيذ عمليات معقدة ومتعددة المراحل

حضور محادثي متعدد القنوات: التفاعل مع المستخدمين عبر البريد الإلكتروني، والدردشة، وقنوات المراسلة

تكاملات في الوقت الفعلي مع الأنظمة: اتصال آمن وفي الوقت الفعلي بأنظمة المؤسسة مثل إدارة علاقات العملاء (CRM)، وتخطيط موارد المؤسسات (ERP)، وإدارة خدمات تقنية المعلومات (ITSM)، وأنظمة الموارد البشرية (HRIS) لتنفيذ المهام مباشرة

بحث معرفي مؤسسي: تقديم إجابات دقيقة وموثوقة تستند إلى مصادر محتوى معتمدة داخل المؤسسة

دعم متعدد اللغات والوسائط: القدرة على التعامل مع النصوص والمدخلات البصرية عبر لغات متعددة، مع دعم الصوت قريبًا

التصعيد إلى العنصر البشري عند الحاجة: تحويل سلس إلى فرق الدعم مع توفير السياق الكامل للحالة عند الضرورة

أمن وخصوصية - بمستوى مؤسسي: حماية البيانات الحساسة من خلال صلاحيات الوصول القائمة على الأدوار، والتشفير، وسجلات التدقيق، وضوابط الامتثال المدمجة

قابلية التفسير وسجلات سير العمل: توفير رؤية كاملة لإجراءات الذكاء الاصطناعي، ما يسهل إعداد تقارير الامتثال، وعمليات التدقيق، وتحليل الأسباب الجذرية

لوحات متابعة الأداء: تتبع معدلات تحويل العملاء، ومؤشر رضا العملاء (CSAT)، ومؤشرات الحل، وفجوات المعرفة، إلى جانب تحليل نوايا العملاء لتحسين نتائج الدعم بشكل مستمر

التجارة الإلكترونية: أتمتة عمليات الطلبات، والمرتجعات، واسترداد المبالغ، وسير عمل المبيعات لتقديم حلول أسرع وأكثر اتساقًا، حتى خلال فترات الذروة وارتفاع حركة المستخدمين

السفر والضيافة: تبسيط عمليات الحجز، وتعديل مسارات الرحلات، والإلغاءات، ودعم الضيوف عبر مختلف القنوات، لا سيما خلال مواسم السفر المزدحمة

التقنية وحلول البرمجيات كخدمة (SaaS): أتمتة إجراءات الانضمام، والدعم، وإدارة الحسابات، مع تقديم ردود دقيقة وسياقية طوال دورة حياة العميل

الخدمات المالية: معالجة الاستفسارات ذات الأحجام الكبيرة بكفاءة وأمان على مستوى المؤسسات، مع ضمان الدقة والامتثال التنظيمي

الصحة والعافية: أتمتة جدولة المواعيد، والمتابعات، ودعم برامج الصحة بأسلوب تفاعلي متعاطف ومتوافق مع اللوائح

الإعلام والترفيه: إدارة الاشتراكات، واكتشاف المحتوى، وخدمات دعم العملاء على نطاق واسع، خاصة خلال الفعاليات ذات الإقبال المرتفع

المراسلات والاتصالات عن بُعد: أتمتة خدمات المشتركين، والفوترة، والدعم الفني، مع تقديم تجارب فورية ومتسقة للعملاء في الوقت الفعلي

وقال Abinav Raja، العضو المنتدب في Ramco Systems: "تلبّي Chia حاجةً عالميةً متنامية بسرعة لأنظمة ذكاء اصطناعي لا تقتصر على المحادثة فحسب، بل تكون وكيلة بحق، وقادرة على التفكير، واتخاذ القرار، والتنفيذ، وتحقيق نتائج ملموسة قابلة للقياس. وباعتبارها أول منتج قائم بالأساس على الذكاء الاصطناعي لدينا، تمثل Chia محطةً مفصلية في رحلة التحول التي تخوضها Ramco. وهي البداية لخارطة طريق أوسع تتضمن العديد من الابتكارات المعتمدة بالأساس على الذكاء الاصطناعي عبر محفظة منتجاتنا. ويتماشى هذا الإطلاق مع رؤيتنا لتحويل منصتنا بالكامل إلى منصة قائمة بالأساس على الذكاء الاصطناعي، من خلال دمج الذكاء الوكيل في كل منتج نقوم ببنائه. نحن نؤمن بأن مستقبل برمجيات المؤسسات سيكون وكيليّ من حيث التصميم، وذاتيّ الاستقلالية، وقابلاً للتكيّف، ومتطورًا باستمرار، ونحن ملتزمون بقيادة هذا التحول".

وقال Sandesh Bilagi، الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات في Ramco Systems: "يتوقع العملاء اليوم الدقة، والسرعة، والدعم السلِس عبر كل نقطة تواصل. وتستجيب Chia لهذا التحدي من خلال تمكين المؤسسات من أتمتة التفاعلات المعقدة مع العملاء بثقة وتحكّم كامل. وبفضل قدرة Chia على تمكين الفِرق من نشر وكلاء ذكاء اصطناعي بمستوى الإنتاج في غضون أسابيع بدلاً من أشهر، يمكن للمؤسسات تحديث عمليات الدعم لديها دون الحاجة لدورات تنفيذ طويلة، ما يؤدي في النهاية إلى تقديم تجارب عملاء أسرع وأكثر اتساقًا".

نبذة عن شركة Ramco Systems:

تعد Ramco Systems مزودًا عالميًا لمنتجات/ منصات برمجيات المؤسسات التي تُحدث ثورة في السوق من خلال برامجها المؤسسية السحابية والمحمولة متعددة المستأجرين، ما دفع إلى النجاح في الابتكارات على مدى أكثر من 25 عامًا. على مر السنين، حافظت Ramco على سجل حافل في خدمة أكثر من 800 عميل على مستوى العالم مع أكثر من مليوني مستخدم وتقديم قيمة تجارية ملموسة في الرواتب العالمية، والطيران، والفضاء والدفاع، وتخطيط موارد الشركات (ERP). المميِّز الرئيسي لشركة Ramco هو نهج تطوير المنتجات المبتكر من خلال منصة ثورية لتجميع تطبيقات المؤسسات وتسليمها. على جبهة الابتكار، تستفيد Ramco من التقنيات المتطورة حول الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وأتمتة العمليات الروبوتية وسلسلة الكتل (البلوكتشين)، من بين أمور أخرى، لمساعدة المنظمات على تبنّي التحول الرقمي.

