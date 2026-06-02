"أنجل ييست" تبرز الالتزام طويل الأجل تجاه الشرق الأوسط وأفريقيا في منتدى الجنوب العالمي

القاهرة, 2 يونيو / حزيران 2026 /PRNewswire/ -- أكدت شركة "أنجل ييست" [المدرجة في بورصة شنغهاي بالرمز (SH600298)] التزامها على المدى الطويل تجاه الشرق الأوسط وأفريقيا في "منتدى الجنوب العالمي رفيع المستوى لوسائل الإعلام ومراكز الفكر - مؤتمر الشراكة العربي الصيني"، الذي عُقِد في الفترة 12-13 مايو في مقر "جامعة الدول العربية" في القاهرة بمصر.

1

جمع المنتدى حوالي 250 مشاركًا من حوالي 110 من وسائل الإعلام الصينية والعربية، والمراكز البحثية، والوكالات الحكومية، والشركات، والمنظمات الإقليمية والدولية. ركزت المناقشات على السلام والتنمية، والإعلام والابتكار الرقمي، والتبادل بين الثقافات. مع وجود طويل الأمد في الشرق الأوسط وأفريقيا ، تستفيد "أنجل ييست" من العمليات والخدمات الفنية المحلية لدعم النمو والترقية التكنولوجية لصناعة الأغذية الإقليمية ، وتعمل كنموذج للتعاون الصناعي الصيني العربي ضمن إطار عمل "الحزام والطريق".

قال " ما هونغتشاو"، المدير العام لشركة "أنجل ييست" للشرق الأوسط وأفريقيا: "الجنوب العالمي يحمل فرص نمو هائلة". "لقد كنا متجذرين بعمق في هذه المنطقة منذ أول استثمار لنا في مصر في عام 2010. اليوم ، توظف منشأتنا في مصر أكثر من 1100 شخص ، مع توظيف محلي أكثر من 97٪. وبالنظر إلى المستقبل، سنواصل توسيع استثماراتنا في مصر وغيرها من الأسواق الناشئة."

رسخت "أنجل ييست" وجودًا قويًا في الشرق الأوسط وأفريقيا ، والذي أصبح أحد أهم مناطق أعمالها في الخارج. بصفة مصر موطن أول منشأة إنتاج للشركة خارج الصين ، قامت "أنجل ييست" ببناء شبكة توزيع في جميع أنحاء إفريقيا ووسعت باستمرار أعمالها في المنطقة. في السنوات الأخيرة ، واصلت الشركة توسيع الطاقة الإنتاجية في الموقع المصري ، مما يساعد على ضمان إمدادات إقليمية مستقرة.

تؤمن "أنجل ييست" أن "الحماية البيئية هي الميزة التنافسية". حيث تستخدم في مصر العسل الأسود الوفير في البلاد لخلق اقتصاد دائري أخضر؛ حيث تصبح مياه الصرف الصحي أسمدة عضوية ، ويصبح مسحوق الخميرة طعامًا للحيوانات ، مما يدعم الزراعة المحلية. مع شهادة ISO14001 والامتثال الصارم للمعايير البيئية ، تستضيف الشركة بانتظام جولات الطلاب والمعلمين لتعزيز الممارسات الخضراء في المجتمع.

بدعم من فريق البحث والتطوير المحلي في مصر ، تركز الشركة على منتجات جديدة مثل مستخلص الخميرة عالية النيوكليوتيد، وبروتين الخميرة، والبروتين الميكروبي ، وقد أظهرت استخدامها في الوجبات الخفيفة والصلصات في أحداث مثل (FI Africa). تخطط "أنجل ييست" أيضًا لاستثمار 21 مليون رنمينبي لتوسيع خط إنتاج المكونات الغذائية ، مما يزيد من تنويع محفظة منتجاتها.

وفي الوقت نفسه ، تتقدم شركة "أنجل ييست" إلى الأمام في بناء منشأة للتعبئة والتغليف وخط لإنتاج مكونات الأغذية في الجزائر ، مما يعزز جهود التوطين في جميع أنحاء شمال أفريقيا. بفضل شبكة الخدمات التي تركز على السوق ، والدعم عالي الاستجابة ، والمنتجات عالية الجودة ، اكتسبت الشركة اعترافًا واسعًا في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا. يستمر وجودها الإقليمي المتوسع في دعم خطط النمو الدولية الأوسع نطاقًا لشركة "أنجل ييست".

بالنظر إلى المستقبل ، ستواصل "أنجل ييست" تعميق بصمتها في الشرق الأوسط وأفريقيا وستظل ملتزمة بإنشاء قيمة مشتركة دائمة للمجتمعات المحلية مع جلب منتجات مبتكرة للخميرة والتكنولوجيا الحيوية إلى المستهلكين في جميع أنحاء العالم.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2990661/1.jpg

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/1586948/angel_logo_Logo.jpg