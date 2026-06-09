شركة Angel Yeast تستعرض ابتكارات قائمة على الخميرة لتغذية الحيوانات في معرض TUYEM 2026

شانغهاي, 9 يونيو / حزيران 2026 /PRNewswire/ -- استعرضت شركة Angel Yeast (مؤشر بورصة شانغهاي SH600298)، إحدى الشركات العالمية الرائدة في تصنيع الخميرة، أحدث أبحاثها وتطويراتها في المنتجات خلال الدورة السادسة عشرة من المؤتمر والمعرض الدولي للأعلاف (TUYEM)، كما تم تسليط الضوء على مساهماتها في مجلة INFOVET. قدّم الدكتور George Gong، الخبير التقني في الشركة، كلمة رئيسية بعنوان "تغذية الماشية باستخدام البوستبيوتيك المشتق من الخميرة وببتيدات الخميرة"، استعرض خلالها دور تقنيات الخميرة في مجال تغذية الحيوانات.

Angel Yeast Showcases Yeast-Based Innovations for Animal Nutrition at TUYEM 2026

معرض TUYEM، الذي تنظمه جمعية الصناعيين الأتراك للأعلاف (Türkiyem-Bir)، هو أكبر فعالية متخصصة في صناعة الأعلاف في تركيا. شهد مؤتمر هذا العام مشاركة قادة الصناعة والباحثين والمتخصصين من مختلف قطاعات مواد الأعلاف والإضافات والتقنيات، لمناقشة مستقبل إنتاج الأعلاف، وتوريد المواد الخام، والممارسات المستدامة. كما أبرزت التغطية الخاصة بشركة Angel Yeast في منشورات المؤتمر الإمكانات الكبيرة للتقنيات المعتمدة على الخميرة في تحسين كفاءة الإنتاج، في ظل ضغوط تكاليف الأعلاف والتحديات التي تواجه سلاسل الإمداد في القطاع.

لا تزال صناعة الأعلاف العالمية تواجه تحديات كبيرة. إذ يتعرض منتجو الأعلاف في كلٍّ من تركيا والصين لضغوط متزايدة نتيجة الطلب القوي على المواد الخام واستمرار ارتفاع التكاليف. ومع أكثر من 40 عامًا من الخبرة في تقنيات الخميرة، ركزت Angel Yeast على تطوير حلول قائمة على الخميرة لدعم تغذية الحيوانات وتحسين كفاءة الأعلاف. وفي مجال تغذية الماشية، تُستخدم الخميرة الحية على نطاق واسع لتنظيم البكتيريا الدقيقة في الكرش، وتحقيق استقرار درجة الحموضة (pH) في الكرش، وتحسين قابلية هضم الألياف والنشا. وتُظهر أكثر من 100 دراسة أجرتها Angel Yeast أن استخدام منتجات الخميرة الخاصة بها يمكن أن يزيد متوسط الزيادة اليومية في وزن أبقار اللحم بنحو 10% إلى 20%، كما يرفع إنتاج الحليب لدى الأبقار الحلوب بنسبة تقارب 5% إلى 10% — بما يعادل لترًا إلى لترين إضافيين لكل بقرة يوميًا. تتيح هذه النتائج للمزارعين تحقيق كفاءة إنتاجية أعلى باستخدام كميات أقل من الأعلاف، مما يساعد في تخفيف ضغوط ارتفاع تكاليف المواد الخام.

ونظرًا للانتشار الواسع للأعلاف المضغوطة في السوق التركية، حيث يمكن لعمليات الضغط ذات الحرارة والرطوبة المرتفعتين أن تقلل من نشاط الخميرة الحية، تعمل Angel Yeast على تكثيف جهود البحث والتطوير في مكونات وظيفية مثل ببتيدات الخميرة وجدران الخلايا. توفر هذه المكونات فوائد بريبايوتيك أو بوستبيوتيك، كما تمتلك إمكانات واسعة للاستخدام في تغذية الماشية والدواجن والاستزراع المائي وأغذية الحيوانات الأليفة.

وقال الدكتور George Gong: "يتركز الاستخدام الأساسي للخميرة ومشتقاتها اليوم في تغذية الماشية، لكن إمكاناتها تتجاوز هذا المجال. فببتيدات الخميرة وجدران خلايا الخميرة وغيرها من المكونات الوظيفية يمكن استخدامها في أغذية الحيوانات الأليفة، وأعلاف الدواجن، والاستزراع المائي، وحتى التطبيقات الغذائية. وستُمكّن هذه المكونات الوظيفية منتجات الخميرة من لعب دور رئيسي عبر نطاق أوسع من أنظمة الإنتاج الحيواني، بما يحقق كفاءة أكبر واستدامة طويلة الأمد".

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