مما يعزز محفظة أعمالها في أوروبا الوسطى والشرقية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة, 24 أكتوبر / تشرين أول 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت "إي آند" و"مجموعة PPF" ("PPF") اليوم عن إتمام شراكتهما التاريخية بنجاح، حيث استحوذت "إي آند" على حصة مسيطرة (50% + حصة اقتصادية واحدة) في شركات الخدمات والبنية التحتية التابعة لـ "مجموعة PPF تيليكوم" ("PPF تيليكوم") في بلغاريا والمجر وصربيا وسلوفاكيا. ويمثل هذا الاستحواذ خطوة هامة في جهود التوسع العالمية المستمرة لمجموعة "إي آند"، إلى جانب تنوع ونمو حضورها الجغرافي ليصل إلى 38 دولة.

إي آند" تستكمل الاستحواذ على حصة مسيطرة في مجموعة "PPF تيليكوم

ويتوقع أن تساهم هذه الصفقة في تحويل مشهد الاتصالات في منطقة أوروبا الوسطى والشرقية، فضلاً عن تقديم قيمة مضافة لأكثر من 10 ملايين عميل عبر الأسواق الأربعة، وستوفر هذه الشراكة إمكانية الوصول إلى أحدث التقنيات وعروض المنتجات المختلفة والخدمات الرقمية المبتكرة لتسريع النمو الرقمي وتمكين الشركات والمجتمعات على حد سواء.

شراكة قائمة على نقاط القوة المشتركة

يعد إتمام الصفقة خطوة هامة لكلا المجموعتين، فمن خلال الاستفادة من الانتشار العالمي الواسع والخبرة الطويلة في قطاع الاتصالات والقدرات الرقمية لـ "إي آند" مع المعرفة العميقة التي تتميز بها "PPF تيليكوم" وسجلها الحافل بالنمو والتميز التشغيلي داخل هذه الأسواق، فإن هذه الشراكة ستسرع من النمو المستقبلي وتفتح مجالات جديدة للخدمات الرقمية المتقدمة وحلول إنترنت الأشياء والعروض المبتكرة والمتطورة في قطاع الأعمال.

وقال حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إي آند": «يشكل إتمام صفقة الشراكة مع "PPF تيليكوم" علامةً فارقةً في مسيرة "إي آند" والتي ستتيح لنا التوسع في تقديم خدمات الاتصالات إلى 20 دولة ليصل إجمالي حضورنا إلى 38 دولة في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، والآن في أوروبا الوسطى والشرقية. ستوفر خبرة "PPF تيليكوم" في المنطقة وقدرات "إي آند" العالمية منصة قوية للنمو والابتكار في هذه الأسواق الديناميكية. ونؤكد التزامنا المشترك بتقديم قيمة مضافة لعملائنا من خلال الخدمات الرقمية المتطورة».

وأضاف دويدار: «يسعدني أن أرحب بالسيد باليش شارما، الرئيس التنفيذي لـ "PPF تيليكوم" والكوادر العاملة فيها ضمن عائلة "إي آند" حيث سيوفر فهمهم العميق للأسواق المحلية في أوروبا الوسطى والشرقية قيمةً كبيرةً وذلك بالتزامن مع دخولنا إلى مرحلة جديدة وواعدة في مسيرة إي آند».

بدوره، قال خليفة الشامسي، الرئيس التنفيذي لشركة "إي آند إنترناشونال": «نحن متحمسون للترحيب بأعضاء فريق "PPF تيليكوم" في عائلة "إي آند". إذ ستوفر هذه الشراكة فرصاً هائلة لتبادل الأفكار والتعرف على أفضل الممارسات والحلول المبتكرة، وتعزز قدراتنا على تقديم خدمات اتصالات موثوقة وتقنيات رقمية متطورة لملايين العملاء الجدد، ما يعزز النمو الاقتصادي والشمول الرقمي في المنطقة».

وأضاف الشامسي: «أتطلع للعمل مع باليش شارما وفريق عمل "PPF تيليكوم" للاستفادة من نقاط قوتنا المشتركة وتحقيق كفاءة تشغيلية أكبر وتسريع الجهود لنشر الشبكات المتطورة والخدمات الرقمية. حيث تتمتع المجموعتان بمكانةٍ ممتازة تعزز فرص التقدم الرقمي واستكشاف آفاق نمو جديدة عبر شبكتنا العالمية».

حقبة جديدة لـ "PPF تيليكوم"

من المزايا الفريدة التي تتمتع بها "PPF تيليكوم" هو نموذج فصل الأصول الخاص بها في قطاع الاتصالات، حيث يتيح هذا النهج الاستراتيجي المبتكر مزيد من التخصص والتركيز لتحسين الأداء وخلق القيمة في مجالات البنية التحتية والخدمية من خلال الاستخدام الأمثل للموارد وتبسيط عمليات اتخاذ القرار وزيادة الكفاءة التشغيلية.

وستشكل الممارسات الإدارية المتقدمة التي تتمتع بها "PPF"، إلى جانب حجم الموارد العالمية لمجموعة "إي آند"، حجر الأساس الاستراتيجي لتعزيز التعاون التشغيلي لخلق فرص النمو وتحقيق الكفاءة في إدارة التكاليف. ومن المتوقع أن يؤدي هذا النهج المتكامل إلى تقديم خدمات عالية الجودة وفعالة، فضلاً عن الحفاظ على المرونة في قطاع الاتصالات سريع التطور.

وقال ييري شميج، الرئيس التنفيذي لـ "PPF": «يسرني الترحيب بمجموعة "إي آند" كشريك لنا في قطاع الاتصالات في أوروبا الوسطى والشرقية. لقد نجحنا معاً في إنشاء منصة لخلق القيمة داخل أسواق الاتصالات سريعة التطور. كما تشهد شراكتنا مع "إي آند" على قوة وخبرة مجموعتنا في قطاع الاتصالات ومعرفتها بالسوق المحلي. في المقابل، ستستفيد فرق العمل في "PPF" من حضور "إي آند" العالمي ومعرفتها الواسعة في التكنولوجيا، مما يمكننا من تحقيق طموحاتنا في النمو المستقبلي. لقد استغرق إتمام هذه الصفقة ذات الأهمية البالغة أكثر من عام ونصف منذ النقاشات الأولية حولها، وأود أن أشكر الفريقين على جهودهما وعملهما الرائع».

وأكد ييري شميج أن أصول الاتصالات التابعة لـ "PPF تيليكوم" في جمهورية التشيك لن تكون مشمولة ضمن صفقة الشراكة مع "إي آند"، إذ ستكون مملوكة بالكامل لـ "PPF". وبموجب بنود وشروط الشراكة، سيحافظ باليش شارما، الرئيس التنفيذي لـ "PPF تيليكوم"، وكامل أعضاء فريق إدارته على مناصبهم في "إي آند PPF تيليكوم"، ما يضمن استمرارية العمليات مع الاستفادة من خبرة فريق "PPF تيليكوم" في الأسواق المحلية.

من جهته، قال باليش شارما: "يمثل إعلان اليوم محطة هامة، ليس فقط بالنسبة لمسيرة "إي آند PPF تيليكوم"، بل لقطاع الاتصالات في المنطقة أيضاً. ونتيجةٍ لهذه الشراكة، سيحصل عملاؤنا على خدمات أفضل من خلال الوصول إلى مجموعة منتجات "إي آند" المتقدمة والاستفادة من عروض التجوال الدولي المحسنة. أما بالنسبة لموظفينا، فإن هذه الشراكة ستفتح لهم آفاقاً جديدة للتعلم والتطور الوظيفي، ويعود الفضل في ذلك إلى الانتشار العالمي لمجموعة "إي آند"».

خلق القيمة عبر هذه الشراكة الاستراتيجية

ستعزز هذه الصفقة من مستويات التعاون فيما يتعلق بتطوير الشبكات والمشتريات وخدمة العملاء، ما يؤدي إلى زيادة الكفاءة التشغيلية وإفساح المجال للاستفادة من فرص النمو والابتكار جديدة، والعمل على تطوير تجارب العملاء في جميع أنحاء المنطقة. وستساهم خبرة "إي آند" في مجالات الخدمات الرقمية والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء على تعزيز عروض "PPF تيليكوم" والارتقاء بها، وهو ما يضمن انتقالاً سلساً واستمرار الوصول إلى أفضل الخدمات. كما سيستفيد العملاء من مجموعة موسعة من المنتجات والخدمات ذات المستوى العالمي، بما في ذلك حلول الشركات وإنترنت الأشياء المتقدمة.

هذا ويتوقع أيضاً أن توفر هذه الشراكة قيمة كبيرة لموظفي "إي آند PPF تيليكوم"، فضلاً عن أنها ستتيح فرصاً جديدة للنمو الوظيفي والتعلم عبر القارات والتكامل ضمن شبكة المواهب العالمية. وستعمل "إي آند PPF تيليكوم" بشكل مستقل، محتفظة بفريق الإدارة الحالي وقاعدة الموظفين.

حول مجموعة "إي آند"

تعد "إي آند" مجموعة تكنولوجية عالمية رائدة ملتزمة بتطوير المستقبل الرقمي عبر الأسواق التي تعمل بها في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا. وحققت المجموعة أداءً مالياً قياسياً في العام 2023، حيث بلغت قيمة الإيرادات الموحدة 53.8 مليار درهم وبلغت قيمة صافي الأرباح الموحدة 10.3 مليار درهم، إلى جانب تصنيفها الائتماني الممتاز، مما يعكس قوة مركزها المالي.

تأسست المجموعة في أبوظبي منذ أكثر من 48 عاماً، وتطورت من شركة رائدة في مجال الاتصالات إلى مجموعة تكنولوجية تقدم خدمات متنوعة. ويمتد نطاق عملياتها الآن إلى 38 دولة، حيث تقدم مجموعة متكاملة من الخدمات الرقمية المبتكرة التي تتنوع بين خدمات الاتصالات المتطورة والخدمات الترفيهية خدمات البث والخدمات المالية، وصولاً إلى الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأمن السيبراني ومنصات إنترنت الأشياء.

تمتلك المجموعة خمسة ركائز أعمال أساسية هي: "إي آند الإمارات"، و"إي آند إنترناشونال"، و"إي آند لايف"، و"إي آند إنتربرايز"، و"إي آند كابيتال"، وتلبي كل ركيزة من هذه الركائز احتياجات العملاء والأسواق المتنوعة. وتساهم هذه الركائز في تمكين "إي آند" من الريادة في مختلف القطاعات، من الاتصالات وأسلوب الحياة الرقمي إلى خدمات الشركات والاستثمارات في المجالات الواعدة. وتعزز الاستثمارات الاستراتيجية المستمرة في الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وشبكات الجيل الخامس والخدمات السحابية من مكانة المجموعة في المشهد التكنولوجي العالمي من خلال قيادة مستقبل خدمات الاتصالات الذكية والابتكار.

وبفضل الابتكار والاستدامة والالتزام بالتمكين الرقمي، تسعى مجموعة "إي آند" إلى بناء مستقبلٍ أكثر ذكاءً واتصالاً للأفراد والشركات والمجتمعات.

للمزيد من المعلومات حول مجموعة "إي آند"، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: eand.com

اتصال:

Nancy Sudheer,

Senior Manager at e&

[email protected]

+971 50 705 5290

رسم معلوماتي - https://mma.prnewswire.com/media/2539909/eand_PPF_Telecom_Group.jpg