"المعهد الهندي للتكنولوجيا بمدراس"، المعهد رقم 1 في الهند ، يحتفل بدعوة الاجتماع الـ 63 مع معالي الدكتور حسين علي مويني ، رئيس زنجبار ورئيس المجلس الثوري

3,518 درجة ، بما في ذلك 511 درجة دكتوراه ، تم منحها؛ حيث يعزز المعهد بصمته العالمية من خلال مبادرات "المعهد الهندي للتكنولوجيا بمدراس - زنجبار" و"المعهد الهندي للتكنولوجيا بمدراس - المستوى العالمي"

تشيناي ، الهند ، 21 يوليو 2026 /PRNewswire/ -- كان سعادة الدكتور حسين علي مويني ، رئيس زنجبار ورئيس المجلس الثوري ، ضيفًا رئيسيًا في الدعوة للاجتماع الـ 63 "للمعهد الهندي للتكنولوجيا بمدراس" (IIT Madras) ، وهو أعلى معهد هندسي في الهند.

His Excellency Dr. Hussein Ali Mwinyi, President of Zanzibar, unveils the IIT Madras Zanzibar campus layout during the 63rd Convocation on 17 July 2026 His Excellency Dr. Hussein Ali Mwinyi, President of Zanzibar presents 'President of India Prize' to Mr. Ashwin Subramanian Murugan during IIT Madras' 63 Convocation on 17 July 2026

تم منح ما مجموعه 3,518 درجة ، بما في ذلك 511 درجة دكتوراه ، إلى 3,106 خريجًا خلال الحفل ، الذي شهد أيضًا الكشف عن مخط الحرم الجامعي لـ مبادرة "المعهد الهندي للتكنولوجيا بمدراس - زنجبار" ، أول حرم جامعي دولي في الهند.

يأتي الحرم الجامعي الدائم على 200 فدان من الأراضي المخصصة لمبادرة "المعهد الهندي للتكنولوجيا بمدراس - زنجبار" في شبه جزيرة "فومبا"، حيث تم بناؤه خصيصًا كمرفق من القرن 22 يدمج الأكاديميين مع أماكن مخصصة للابتكار والرياضة والشركات الناشئة بالإضافة إلى المرافق السكنية للطلاب وهيئة التدريس.

وقال سعادة الدكتور حسين علي مويني في كلمة أمام طلاب الدفعة المتخرجة: "أنتم تتخرجون في لحظة حاسمة في التاريخ. الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتكنولوجيا الحيوية والتكنولوجيات الكمية تغيّر الطريقة التي تعيش بها البشرية وتتعلم وتعمل. ومع ذلك ، لم تضمن التكنولوجيا وحدها التقدم. كل ابتكار عظيم يقدم للإنسانية خيارًا. هذا الخيار لا ينتمي إلى التكنولوجيا نفسها ، ولكن إلى أولئك الذين يخلقونها."

ومسلطًا الضوء على أهمية الشراكة بين الهند وزنجبار، أضاف سعادة الدكتور حسين علي مويني ، "إن إنشاء مبادرة "المعهد الهندي للتكنولوجيا بمدراس - زنجبار" يمثل أكثر بكثير من إنجاز تعليمي. إنه يعكس اعتقادًا مشتركًا بأن المعرفة يجب ألا تعرف حدودًا وأن التميّز يجب ألا يقتصر أبدًا على الجغرافيا."

وقال الدكتور "باوان جوينكا"، رئيس مجلس المحافظين ، "المعهد الهندي للتكنولوجيا بمدراس" ،"إن حضور رئيس زنجبار في اجتماعنا يعكس شراكة مبنية على اعتقاد مشترك بأن التعليم والابتكار ورأس المال البشري هي أسس التنمية المستدامة".

في إطار عرض تقرير المدير ، قال البروفيسور "في كاماكوتي"، مدير "المعهد الهندي للتكنولوجيا بمدراس": إن الحرم الجامعي في زنجبار يستضيف حاليًا 130 طالبًا من تنزانيا وكينيا وأوغندا وإثيوبيا وزامبيا والهند ، في حين أن دفعة ماجستير التكنولوجيا الافتتاحية حققت نسبة 100 في المائة للأماكن الصناعية. كما خطط المعهد لتوسيع التسجيل إلى 350-500 طالب بحلول عام 2027.

كما سلط البروفيسور "في كاماكوتي" الضوء على إطلاق "المؤسسة العالمية للمعهد الهندي للتكنولوجيا بمدراس" (IITM Global Foundation)، التي تقدم رؤية "المعهد الهندي للتكنولوجيا بمدراس" ليصبح أول جامعة متعددة الجنسيات في العالم.