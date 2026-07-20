L'Institut indien de technologie de Madras (IIT Madras), premier institut indien, célèbre sa 63e cérémonie de remise des diplômes en présence de Son Excellence Hussein Ali Mwinyi, président de Zanzibar et président du Conseil révolutionnaire

3 518 diplômes, dont 511 doctorats, ont été décernés alors que l'Institut renforce sa présence mondiale grâce aux initiatives « IIT Madras Zanzibar » et « IITM Global »

CHENNAI, Inde, 20 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Son Excellence Hussein Ali Mwinyi, président de Zanzibar et président du Conseil révolutionnaire, était l'invité d'honneur de la 63e cérémonie de remise des diplômes de l'Institut indien de technologie de Madras, le meilleur institut d'ingénierie d'Inde.

Au total, 3 518 diplômes, dont 511 doctorats, ont été remis à 3 106 diplômés lors de la cérémonie, au cours de laquelle a également été révélé le plan du campus de l'IIT Madras à Zanzibar, le premier campus international de l'IIT.

His Excellency Dr. Hussein Ali Mwinyi, President of Zanzibar, unveils the IIT Madras Zanzibar campus layout during the 63rd Convocation on 17 July 2026 His Excellency Dr. Hussein Ali Mwinyi, President of Zanzibar presents 'President of India Prize' to Mr. Ashwin Subramanian Murugan during IIT Madras' 63 Convocation on 17 July 2026

Le campus définitif est en cours de construction sur un terrain de 200 acres attribué à l'IIT Madras Zanzibar, sur la péninsule de Fumba. Conçu spécialement pour le XXIIe siècle, il intégrera des espaces dédiés à l'enseignement, à l'innovation, au sport et aux jeunes pousses, ainsi que des logements pour les étudiants et le corps enseignant.

S'adressant aux nouveaux diplômés, Son Excellence Hussein Ali Mwinyi a déclaré : « Vous obtenez votre diplôme à un moment décisif de l'histoire. L'intelligence artificielle, la robotique, les biotechnologies et les technologies quantiques transforment la manière dont l'humanité vit, apprend et travaille. Pourtant, la technologie à elle seule n'a jamais été garante de progrès. Chaque grande innovation place l'humanité devant un choix. Ce choix n'appartient pas à la technologie elle-même, mais à ceux qui la créent. »

Soulignant l'importance du partenariat entre l'Inde et Zanzibar, Son Excellence Hussein Ali Mwinyi a ajouté : « La construction de l'IIT Madras Zanzibar représente bien plus qu'une étape majeure dans le domaine de l'éducation. Elle traduit une conviction commune : le savoir ne doit connaître aucune frontière et l'excellence ne doit jamais être limitée par la géographie. »

Pawan Goenka, président du conseil d'administration de l'IIT Madras, a commenté : « La présence du président de Zanzibar à notre cérémonie de remise des diplômes témoigne d'un partenariat reposant sur la conviction commune que l'éducation, l'innovation et le capital humain constituent les fondements du développement durable. »

Lors de la présentation du rapport du directeur, V. Kamakoti, directeur de l'IIT Madras, a précisé que le campus de Zanzibar accueillait actuellement 130 étudiants originaires de Tanzanie, du Kenya, d'Ouganda, d'Éthiopie, de Zambie et d'Inde, et que la première promotion du M.Tech. avait obtenu un taux de placement de 100 % dans le secteur industriel. L'Institut prévoirait en outre de porter ses effectifs à 350-500 étudiants d'ici à 2027.

V. Kamakoti a par ailleurs mis en avant la création de la Fondation IITM Global, qui contribue à la réalisation de la vision de l'IIT Madras : devenir la première université multinationale au monde.