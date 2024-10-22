"جي 42" تعين "علي دلّول" رئيسًا تنفيذيًّا للإستراتيجية في المجموعة

أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة - 22 أكتوبر 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت جي 42، الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، اليوم عن تعيين السيد علي دلّول، المدير التنفيذي والخبير الأمريكي في مجال التكنولوجيا، رئيسًا تنفيذيًّا للإستراتيجية في المجموعة، كإضافة متميزة لفريق قيادتها.

Ali Dalloul

ويأتي السيد علي إلى منصبه بخبرة تزيد عن ثلاثة عقود في قيادة وتنفيذ برامج السحابة والذكاء الاصطناعي في شركة مايكروسوفت، ويحمل سجلًا حافلًا بالإنجازات يتماشى مع الأهداف الإستراتيجية لشركة جي 42 الرامية إلى تعزيز نمو المجموعة على المستوى العالمي. وقد شغل دلّول سابقًا منصب نائب رئيس مايكروسوفت لقسم هندسة تجربة العملاء في Azure AI، حيث اكتسب خبرة واسعة في تحويل الذكاء الاصطناعي إلى تطبيقات تجارية، واعتماد المؤسسات له وتطوير إستراتيجيات المنتجات.

وعبّر بينغ شياو، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي 42، عن حماسه بتعيين دلّول، قائلاً: "يُعد انضمام علي دلّول كرئيس تنفيذي للإستراتيجية في المجموعة نقطة تحوّل محورية لجي 42. فخبرته الواسعة ورؤيته العميقة في برامج الذكاء الاصطناعي هي عنصر أساسي سيساهم في تحقيق أهداف جي 42 في التوسع على نطاق عالمي، ودفع مبادراتنا الإستراتيجية بهدف ترسيخ مكانة جي 42 كشركة رائدة مسؤولة في المشهد المتسارع الذي يشهده الذكاء الاصطناعي."

من جانبه علق علي دلّول على تعيينه قائلاً: "يمثِّل انضمامي إلى جي 42 فصلًا جديدًا ومثرياً في مسيرتي المهنية، ويشرفني أن أكون جزءًا من فريق يقع في طليعة الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، وهو ما لمسته بنفسي خلال العام الماضي.إن التفاني الذي تظهره جي 42 في توظيف الذكاء الاصطناعي لإحداث تأثير عالمي إيجابي يتوافق تماماً مع رؤيتي الشخصية حول القدرة التحويلية للتكنولوجيا على القطاعات والعودة بالنفع على حياة الناس والمجتمعات، كما أتطلع إلى المساهمة في هذه الرسالة المتميزة والتعاون مع الفريق لاكتشاف القدرات المتقدمة في مجال الذكاء الصناعي في المستقبل".

ومن مقره في الولايات المتحدة، سيتولى دلّول أيضًا منصب الرئيس التنفيذي لأعمال جي 42 في أمريكا، حيث سيقود عمليات الشركة ويدير المشاريع الرئيسية عبر خطوط المنتجات المتعددة لجي 42 ونظام الشراكات الواسعة.

وتأتي هذه الأخبار بعد الزيارة الأخيرة للقيادة الوطنية لدولة الإمارات إلى الولايات المتحدة، والتي عزّزت دور الدّولة كشريك دولي رئيسي في أجندة التكنولوجيا الأمريكية.

نبذة عن جي 42

جي 42 هي مجموعة شركات تكنولوجية رائدة عالمياً في إنشاء وتطوير تقنيّات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، ملتزمة بتقديم حلول متطورة تمكن المؤسسات الحكومية والشركات من إطلاق العنان لإمكانات التكنولوجيا على نطاق واسع. أنشئت جي 42 في أبوظبي، وتعمل في تقاطع الذكاء الاصطناعي والبيانات والتحول الرقمي، وتعزز الابتكار في مختلف الصناعات مثل الرعاية الصحية والطاقة والفضاء والتمويل.

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للتواصل الإعلامي

TrailRunner International

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