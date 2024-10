G42 nomme Ali Dalloul au poste de responsable de la stratégie du groupe

ABOU DABI, ÉAU, 22 octobre 2024 /PRNewswire/ -- G42, un chef de file de l'IA et du cloud, annonce ce jour une arrivée de taille dans son équipe de direction avec la nomination d'Ali Dalloul, un dirigeant technologique aguerrie originaire des États-Unis.

Avec trois décennies de direction et de fourniture de programmes de cloud et d'IA chez Microsoft, Dalloul apporte une expérience exceptionnelle qui s'aligne sur les objectifs stratégiques de G42 pour stimuler la croissance à l'échelle mondiale. Dalloul, qui a précédemment occupé le poste de vice-président de Microsoft pour l'ingénierie de l'expérience client Azure AI, apporte une expérience opérationnelle approfondie dans la commercialisation de l'IA, l'adoption par les entreprises et la stratégie produit.

Peng Xiao, CEO du groupe, G42, , exprime son enthousiasme à propos de la nomination de Dalloul : « L'arrivée d'Ali en tant que responsable de la stratégie du groupe est une étape importante pour G42. Son expertise éprouvées et sa connaissance approfondie des programmes d'IA à grande échelle sont précisément ce dont G42 a besoin pour son expansion mondiale. Le leadership d'Ali sera déterminant dans la conduite de nos initiatives stratégiques et dans l'établissement de G42 en tant que pionnier responsable dans un écosystème d'IA en rapide évolution. »

Ali Dalloul ajoute : « Rejoindre G42 marque un nouveau chapitre passionnant dans ma carrière. J'ai l'honneur de faire partie d'une équipe qui est à la pointe de l'innovation en matière d'IA, ce dont j'ai fait personnellement l'expérience au cours de l'année écoulée. L'engagement de G42 à tirer parti de l'IA pour avoir un impact mondial positif correspond à ma propre vision de la façon dont la technologie peut remodeler les industries et améliorer le quotidien. Je me réjouis à la perspective de promouvoir ensemble cette mission et de créer la prochaine génération de capacités d'IA ».

Basé aux États-Unis, Dalloul occupera également le poste de CEO de l'activité de G42 aux États-Unis. À ce titre, il sera le fer de lance des activités de l'entreprise aux États-Unis, dirigeant des projets clés à travers les multiples gammes de produits de G42 et son vaste écosystème de partenariats.

Cette annonce fait suite à la récente visite de l'équipe de direction émiratie aux États-Unis, qui a renforcé le rôle des Émirats arabes unis en tant que partenaire international clé dans le programme technologique américain.

