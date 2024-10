G42 ernennt Ali Dalloul zum Group Chief Strategy Officer

ABU DHABI, VAE, 23. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- G42, ein führendes KI- und Cloud-Computing-Unternehmen, gab heute mit der Ernennung von Ali Dalloul, einem erfahrenen amerikanischen Tech-Manager, eine wichtige Verstärkung seines Führungsteams bekannt.

Ali Dalloul

Mit drei Jahrzehnten Erfahrung in der Leitung und Umsetzung von Cloud- und KI-Programmen bei Microsoft bringt Dalloul eine außergewöhnliche Erfolgsbilanz mit, die sich mit den strategischen Zielen von G42 deckt, das Wachstum weltweit voranzutreiben. Dalloul, der zuvor bei Microsoft als Vice President of Azure AI Customer Experience Engineering tätig war, bringt eine Fülle von Erfahrungen in den Bereichen KI-Vermarktung, Enterprise Adoption und Produktstrategie mit.

Peng Xiao, Group CEO von G42, äußerte sich begeistert über die Ernennung von Dalloul und erklärte: Ali Dallouls Ankunft als Group Chief Strategy Officer ist ein Meilenstein für G42. Seine nachgewiesene Expertise und sein tiefes Verständnis für groß angelegte KI-Programme sind genau das, was G42 für seine globale Expansion braucht. Ali Dallouls Führungskompetenz wird entscheidend dazu beitragen, unsere strategischen Initiativen voranzutreiben und G42 als verantwortungsvollen Pionier in der sich schnell entwickelnden KI-Landschaft zu etablieren."

Ali Dalloul fügte hinzu: „Der Wechsel zu G42 markiert ein aufregendes neues Kapitel in meiner Karriere. Ich fühle mich geehrt, Teil eines Teams zu sein, das an der Spitze der KI-Innovation steht, die ich im vergangenen Jahr persönlich erlebt habe. Das Engagement von G42 bei der Nutzung von KI für positive globale Auswirkungen deckt sich mit meiner eigenen Vision, wie Technologie Branchen umgestalten und das Leben der Menschen verbessern kann. Ich freue mich darauf, diese Ziele gemeinsam weiterzuverfolgen und die nächste Generation von KI-Fähigkeiten zu erschließen."

Dalloul, der in den USA ansässig ist, wird auch als Chief Executive Officer des G42 US-Geschäfts fungieren. In dieser Funktion wird er die US-Aktivitäten des Unternehmens leiten und Schlüsselprojekte für die verschiedenen Produktlinien und das umfangreiche Partner-Ökosystem von G42 weiterentwickeln.

Diese Nachricht folgt auf den jüngsten Besuch der nationalen Führung der VAE in den USA, der die Rolle der VAE als wichtiger internationaler Partner in der amerikanischen Technologieagenda festigte.

Informationen zu G42

G42 ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich KI und Cloud Computing, das innovative Lösungen anbietet, die es Behörden und Unternehmen ermöglichen, das Potenzial von Technologien in großem Maßstab zu nutzen. G42 mit Hauptsitz in Abu Dhabi ist an der Schnittstelle von KI, Daten und digitaler Transformation tätig und fördert Innovationen in Branchen wie Gesundheitswesen, Energie, Raumfahrt und Finanzen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.g42.ai.

Medienkontakt

TrailRunner International

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2537136/Ali_Dalloul.jpg