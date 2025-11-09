"جيتكس جلوبال": الإمارات العربية المتحدة تعزز صدارتها العالمية في نمو الشركات الناشئة وتمويلها مع نسخة عاشرة مميزة من حدث "إكسباند نورث ستار"

ميناء دبي استضاف 2000 شركة ناشئة و1200 مستثمر يديرون أكثر من 1.1 تريليون دولار أمريكي في قطاع الأصول الخاضعة للإدارة خلال أكبر حدث تواصل للشركات الناشئة والمستثمرين في العالم

تتويج AIM Intelligence ، شركة أمن الذكاء الاصطناعي في كوريا ، بلقب "بطل تحدي " Supernova Challenge 2.0 "، مع حلول Chucao Technology Consultants من تشيلي و Aerialoop من الإكوادور بالمركزين الثاني والثالث على الترتيب

إطلاق حملات تمويل عالمية وحوارات رفيعة المستوى، وابتكارات من الجيل التالي تؤكد من جديد صدارة الإمارات العربية المتحدة في تشكيل مستقبل الاقتصاد الرقمي في العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 9 نوفمبر / تشرين ثاني 2025 /PRNewswire/ -- اختتم "إكسباند نورث ستار 2025" (Expand North Star 2025)، معرض الشركات الناشئة الذي يُنظَّم ضمن فعاليات معرض "جيتكس جلوبال" (GITEX GLOBAL)، نسخته الأيقونية التي تتزامن مع الذكرى السنوية العاشرة له في الشهر الماضي في ميناء دبي ، حيث شهد اجتذاب أعداد قياسية للمشاركة من رواد الأعمال والمستثمرين وقادة الابتكار والوفود التكنولوجية من 180 دولة. على مدار أربعة أيام ، أعاد الحدث التأكيد على دور دبي باعتبارها منصة الإطلاق العالمية لريادة الأعمال التكنولوجية ، والتي تشكل جسرًا بين الاقتصادات الناشئة والأسواق المتقدمة على مستوى مجالات الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المناخية، والتكنولوجيا العميقة، والصحة الرقمية، والتكنولوجيا المالية.

جمعت نسخة 2025، التي نظمها مركز دبي التجاري العالمي واستضافتها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، 2000 شركة ناشئة و1200 مستثمر بأصول مجتمعة تتجاوز 1.1 تريليون دولار أمريكي، مما ساعد على تحفيز الشراكات وإنشاء المشروعات المشتركة وتدفق رأس المال على نطاق غير مسبوق.

شهد المعرض الدولي أيضًا - الذي ضم "هيئة ترويج التجارة والاستثمار في البرازيل [آبكس برازيل]" ( ApexBrasil ) "كشريك وطني"، بالإضافة إلى أكبر مشاركة للشركات الناشئة في أمريكا اللاتينية - أكبر تجمع لأكثر من 40 شركة من شركات اليونيكورن، بما في ذلك "ساي كوانتم" ( PsiQuantum ) (الولايات المتحدة الأمريكية) ، وهي شركة يونيكورن بقيمة 68 مليار دولار أمريكي تقوم بتصميم أول نظام كمومي متسامح مع الأخطاء ، و"كاروسل" ( Carousell ) (سنغافورة) ، وهي واحدة من منصات التجارة الإلكترونية الأسرع نموًا في جنوب شرق آسيا، وشركة اليونيكورن للذكاء الاصطناعي "ديكاجون" ( Decagon ) (الولايات المتحدة الأمريكية) بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي.

الشركات الناشئة من الدول الرقمية سريعة النمو تتألق في تحدي " Supernova 2.0"

سلطت نسخة 2025 من معركة تحدي " Supernova Challenge 2.0 " الشرس الضوء على أفضل المؤسسين الواعدين في العالم الذين يتنافسون على مجموع الجوائز البالغة 300،000 دولار أمريكي ، مع متنافسي القائمة النهائية من كوريا الجنوبية وتشيلي والإكوادور وإستونيا وباكستان وسنغافورة والإمارات العربية المتحدة.

تم تتويج "إيه آي إم إنتيليجنس" ( AIM Intelligence ) من كوريا الجنوبية بطلاً، حيث حصلت على الجائزة الكبرى بقيمة 100،000 دولار أمريكي اعترافًا بتميّز منصة " AI-safety " الرائدة التي قدمتها، والتي حظيت باعتراف "ميتا" ( Meta ) و"آنثروبيك" ( Anthropic ). في حين حصلت "تشوكاو تكنولوجي كونسلتنتس" ( Chucao Technology Consultants ) (شيلي) و"إريالوب" ( Aerialoop ) (الإكوادور) على المرتبتين الثانية والثالثة على التوالي لما قدمتاه من ابتكارات رائدة في مجال تكنولوجيا النانو والخدمات اللوجستية للطائرات بدون طيار.

بعد فوزهم الحاسم ، شارك "هاون بارك"، المؤسس المشارك لـ "إيه آي إم إنتيليجنس"، أفكاره قائلاً: "نحن نشعر بمنتهى الفخر والحماس لحصولنا على جائزة المركز الأول. باعتبارنا شركة أمن وسلامة للذكاء الاصطناعي ، فإننا نحل تحديًا صعبًا للغاية. لدينا الكثير من العملاء في كوريا ، ولكننا نتوسع الآن على مستوى العالم ، ومن خلال تحدي " Supernova Challenge 2.0 "، سنكون قادرين على التوسع في منطقة الشرق الأوسط. وهذا يعني أننا بحاجة إلى المواهب، ونحن بحاجة إلى الموارد، لذلك هذه الجائزة المالية مهمة."

استضاف معرض "إكسباند نورث ستار 2025" أيضًا جلسة خاصة تضم ستة فائزين سابقين في تحدي " Supernova Challenge "، حيث شاركوا آرائهم بخصوص كيفية دفع المسابقة الشرسة الملعب لمسارات نموهم. قال "ألب كاتالان" ، رئيس القسم التجاري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة "ديسولينيتر" ( Desolenator )، وهي شركة مبتكرة لتكنولوجيا وحدات تحلية المياه، والتي فازت بالجائزة الكبرى في عام 2022: "بالنسبة لنا ، فإن الفوز في تحدي " Supernova Challenge 2.0 " ساعد في تسريع الثقة في السوق ، ولأننا نبيع في المقام الأول إلى القطاع العام ومنظمات المؤسسات ، فإن الثقة مهمة للغاية. هذا يستغرق وقتًا طويلاً لبنائه ، ولكن من خلال الفوز بمسابقة تحدي " Supernova Challenge 2.0 "، تسارع هذا المشروع وتمكنا من الفوز بعملاء في المنطقة ، وكذلك هنا في دبي مع حكومة دبي ، لذلك كان أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة لنا".

شراكات بملايين الدولارات ومشاريع مؤثرة

في الحدث ، كشفت شركة "الهلال للمشاريع" عن برنامج استثماري بقيمة 250 مليون درهم إماراتي لدعم المشاريع المحلية ذات الإمكانات العالمية ، مما يعزز جاذبية الإمارات العربية المتحدة كمحور جذب للمواهب الرقمية ورأس المال. علق بدر جعفر ، الرئيس التنفيذي لشركة "الهلال للمشاريع"، خلال الإطلاق قائلاً: "أصبحت الإمارات العربية المتحدة منصة انطلاق للبناة الجادين ، ورؤيتنا الجماعية هي أن تكون البلاد معروفة باسم عاصمة بدء التشغيل في العالم. مع ( CE-Creates )، منصة بناء المشاريع الخاصة بنا ، نحن نساعد رواد الأعمال على تحويل الهدف إلى أداء ثابت محليًا وتنافسي عالميًا."

شهد الحدث عقد موجة من الصفقات البارزة: حيث أعلنت مجموعة "موبيليتي فاينتك جروب" ( Mobility Fintech Group) [MFG ] عن استثمار بقيمة 2 مليون دولار أمريكي من "أهوي تكنولوجي" ( AHOY Technology ) وتعاونات جديدة مع "موارد للتمويل"، وهي شركة مالية رائدة متوافقة مع الشريعة الإسلامية ، و "مزيد"، مما يعزز أنظمة النقل والتكنولوجيا المالية الممكّنة بالذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء المنطقة.

الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والابتكارات الهادفة تهيمن على الحوارات

شهد برنامج المؤتمر قيام المستثمرين العالميين والمؤسسين والقادة الحكوميين بتحليل الحدود التالية للابتكار؛ من الذكاء الاصطناعي والأصول الرقمية إلى الحوسبة الكمومية وتغير المناخ.

في "منتدى جيتكس للأصول الرقمية" الذي تم إطلاقه حديثًا ، ناقش قادة الفكر الترميز، واستراتيجيات الاستثمار المؤسسي، وأهمية إتاحة الوصول إلى رأس المال. أبرز "فال مالينوفسكي"، الرئيس التنفيذي لشركة "واي باي" ( YPay )، كيف تحوّل الأصول الرقمية "من تجربة هامشية إلى أساس مالي" ، في حين قدمت اللجان التي تضم خبراء من "إنفيديا" ( Nvidia ) و"سامسنوج فنتشرز" ( Samsung Ventures ) و"هوندا" ( Honda ) رؤى حول الحاجة الملحة إلى زيادة استثمارات التكنولوجيا العميقة ، والتميز البحثي المدعوم من الحكومة والتعاون من أجل الذكاء الاصطناعي والنمو الكمي.

حث "أمانديب سينغ جيل"، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ، مؤسسي الشركات الناشئة من الجنوب العالمي على استهداف المشاكل الصعبة بدلاً من الانتصارات السهلة ، حيث شارك آرائه قائلاً: "لا تذهبوا للأشياء السهلة التي رأيناها خلال الجيلين السابقين من التقنيات الرقمية. ابحثوا عن التحديات المجتمعية ، مثل تحسين الإنتاجية في الزراعة وإنتاج الغذاء ، أو مقاومة تغير المناخ؛ أي الوصول إلى جوهر هذه الأنواع من المشاكل وتجنب الفرص السهلة."

عند التفكير في وضع الإمارات العربية المتحدة كمنصة إطلاق عالمية لأصحاب المشاريع التكنولوجية لتوسيع نطاقهم بشكل أسرع وأكثر ، شارك "جايش باتيل"، الرئيس التنفيذي لـ "ويو" ( Wio )، البنك الرقمي الرائد في الإمارات العربية المتحدة ، رأيه قائلاً: "نحن محظوظون لكوننا في منظومة تقوم فيها الحكومة ببناء الكثير من القدرات ، مما يساعدنا على النمو. الساحة مزدحمة، وعلى مدى السنوات العشر القادمة ، أرى نموًا كبيرًا في الإمارات العربية المتحدة."

شاركت "بريسايت" ( Presight )، وهي إحدى شركات مجموعة "جي فورتي تو" ( G42 ) وأكبر مؤسسة لتحليلات البيانات الضخمة في المنطقة ، تقدمها في "مسرّعة الشركات الناشئة للذكاء الاصطناعي" التي تم إطلاقها في معرض "إكسباند نورث ستار" في عام 2024. أبلغت الشركة عن 120 تطبيقًا من الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء العالم ، حيث كشف "توماس براموتيدام"، الرئيس التنفيذي لشركة "بريسايت"، أن "الإماراتالعربية المتحدة ، ولا سيما أبوظبي ، أصبحت عاصمة الذكاء الاصطناعي ، وهذا هو المكان الذي تلتقي فيه التكنولوجيا والابتكار. مع منظومة "جي فورتي تو" وإمكانية الوصول إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ، فنحن نقدم لزملائنا ليس فقط الحوسبة والخبرة ولكن الأعمال التجارية الحقيقية والنمو في جميع أنحاء العالم."

عززت النسخة العاشرة معرض "إكسباند نورث ستار" باعتباره المنصة الأكثر تأثيرًا في العالم للابتكار والاستثمار في الشركات الناشئة. تتقدم الرحلة نحو "مدينة إكسبو دبي" في عام 2026 ، حيث سيلتقي معرضا "جيتكس جلوبال" و "إكسباند نورث ستار" لتشكيل العقد القادم من الاقتصاد الذكي ، في الفترة من 8-10 ديسمبر 2026.

لمزيد من المعلومات، يُرجى التفضل بزيارة الموقع الإلكتروني: expandnorthstar.com

حول Expand North Star : "إكسباند نورث ستار" هو معرض الشركات الناشئة كجزء من أكبر حدث للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في العالم ، "جيتكس جلوبال". يعد معرض "إكسباند نورث ستار 2025"، الذي ينظمه "مركز دبي التجاري العالمي"، وتستضيفه "غرفة دبي للاقتصاد الرقمي"، في الفترة من 12-15 أكتوبر 2025 في ميناء دبي ، أكبر حدث تواصل للشركات الناشئة والمستثمرين في العالم. دعا المعرض أكثر من 2000 شركة ناشئة وأكثر من 40 شركة يونيكورن و1200 مستثمر بمجموع 1.1 تريليون دولار أمريكي من الأصول الخاضعة للإدارة، مع أعلى نسبة للنمو والشركات الناشئة في المرحلة المتأخرة التي تشارك في أي معرض تكنولوجي. وبالتوازي، احتفل "جيتكس جلوبال" بنسخته الخامسة والأربعين هذا العام، في الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر 2025 في "مركز دبي التجاري العالمي"، حيث شارك أكثر من 6800 عارض وشاركت 180 دولة. في 2026، يجتمع معرضا "جيتكس جلوبال" و"إكسباند نورث ستار" في موقع جديد في "مركز دبي للمعارض" في "مدينة إكسبو دبي"، بشكل جديد يبدأ في 7 ديسمبر بـ "قمة جيتكس للتوسع" (GITEX Scale Summit) يليها معرض تفاعلي في الفترة من 8 إلى 11 ديسمبر. يمتد الآن نطاق "جيتكس"، الذي يمثل أكبر علامة تجارية لفعاليات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في العالم، عبر 14 مدينة في قارات متعددة. لمزيد من المعلومات: expandnorthstar.com

