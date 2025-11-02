جيتكس جلوبال 2025: مشاركة دولية قياسية وحوارات مثمرة تختتم الدورة الخامسة والأربعين

إقبال عالمي غير مسبوق يميّز دورة 2025 مع مشاركة 6800 شركة تكنولوجيا و2000 شركة ناشئة و1200 مستثمر وممثلين عن قطاع التكنولوجيا من 180 دولة في دبي

كشف الحدث عن تقنيات ثورية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الكمية والتكنولوجيا الحيوية والبيانات وأشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي المادي

تحالفات عالمية جديدة ومذكرات تفاهم بمليارات الدولارات لدعم ابتكارات الجيل القادم

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 2 نوفمبر / تشرين ثاني 2025 /PRNewswire/ -- اختتم جيتكس جلوبال 2025 نسخته الخامسة والأربعين عقب موجة كبيرة من الصفقات والإعلان عن إنجازات ثورية في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية للبيانات والأمن السيبراني والتقنيات الكمية والصحة الرقمية والتكنولوجيا الحيوية. جمع الحدث أكثر من 6800 عارض و2000 شركة ناشئة و1200 مستثمر من 180 دولة في مركز دبي التجاري العالمي ودبي هاربور.

GITEX 5.0 takes centre stage at landmark 45th edition of GITEX GLOBAL, marking a new era of innovation and global collaboration

وفي تأكيد على مكانة هذا الحدث الأكبر عالمياً في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كقوة عالمية تدفع ريادة الإمارات في الذكاء الاصطناعي، قال عمرو كامل، المدير العام لمايكروسوفت الإمارات: "تقف دولة الإمارات في طليعة التحول الرقمي، ويواصل جيتكس دوره منصةً قوية لدفع هذه المسيرة قدماً. هيأت القيادة الرشيدة للدولة بيئة يزدهر فيها الابتكار، من تبني الذكاء الاصطناعي بمسؤولية إلى تعزيز منظومة رقمية عالمية المستوى تجذب التعاون والاستثمار على المستوى العالمي."

مناقشة السياسات وأطر الحوكمة

خلال جلسات مكتظة، ناقش مئات الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين من دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية قضايا الثقة والتنظيم والسيادة في عصر الذكاء الاصطناعي، من تصميم الأنظمة المستقلة إلى الدفاع ضد تهديدات العصر الكمي وتأمين تدفقات البيانات عبر الحدود. أشارت هذه النقاشات إلى نقطة تحول عالمية: لم تعد الدول تلحق بركب الابتكار، بل أصبحت شريكة في تصميمه.

إنجازات نوعية أعادت تشكيل القطاعات الحيوية

برزت القطاعات ذات الأهمية المستقبلية بإطلاقات جديدة ومناقشات عالية التأثير ضمن معرض جيتكس للتقنيات الكمية والذكاء الاصطناعي المادي ومعرض أشباه الموصلات ومراكز البيانات الفائقة ومعرض جيتكس للصحة الرقمية والتكنولوجيا الحيوية. على أرض المعرض وعلى منصاته، كشف المؤسسون عن ابتكارات الجيل القادم: عدسات لاصقة ذكية تقدّر مستوى الجلوكوز من المؤشرات الحيوية، وغرسات دماغ حاسوبية لفك شفرة الإشارات العصبية، وتقنية تعديل الجينات بالذكاء الاصطناعي لإعادة برمجة الحمض النووي لمقاومة الأمراض. وفي مجال البنية التحتية، كشف صانعو الرقائق وعمالقة الحوسبة السحابية عن الجيل القادم من أشباه الموصلات ونماذج مراكز البيانات فائقة النطاق المصممة لأعباء عمل الذكاء الاصطناعي السيادي، في تحول واضح من التطبيقات إلى الأجهزة وشبكات الطاقة اللازمة لتشغيل الذكاء الاصطناعي.

قال زيد غطاس، المدير العام لشركة AMD في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا: "كان جيتكس حدثاً لا يُنسى بالنسبة لشركة AMD ، ونشكر فريق مركز دبي التجاري العالمي على استضافة حدث استثنائي آخر. يبقى جيتكس جلوبال فرصة حيوية للتواصل مع منظومتنا وعرض محفظتنا في الذكاء الاصطناعي والحوسبة. نتطلع إلى جيتكس 2026 الذي سيعكس النمو الرقمي المثير في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط الأوسع."

علّق ميغيل فيغا، نائب الرئيس الأول لمنصات قواعد البيانات والبنية التحتية السحابية في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا لدى Oracle : "في جيتكس جلوبال 2025، أكد تركيزنا على 'الذكاء الاصطناعي الجاهز للمؤسسات' التزام Oracle بتمكين مستقبل الإمارات القائم على الذكاء الاصطناعي. عرضنا كيف تُسرّع سحابتنا الموزعة وسحابتنا السيادية من تبنّي الكيانات الوطنية الرئيسية لهذه التقنيات، واحتفينا بنجاح عملائنا وشركائنا الذين تُشكّل مبادراتهم الرائدة في الذكاء الاصطناعي المدعومة من Oracle الاقتصاد الرقمي في المنطقة."

تحالفات متعددة القطاعات تُسرّع الموجة القادمة

شهد الحدث توقيع عدد قياسي من مذكرات التفاهم لتعزيز تحالفات جديدة بين القطاعين العام والخاص من أجل التحول الرقمي. من بين هذه الشراكات: تعاون بريسايت ومؤسسة تاكسي دبي لتطوير حلول ذكاء اصطناعي لتسريع النقل الحضري الذكي والمستدام. كما أطلقت AWS وإي آند ( e& ) برنامجاً وطنياً رائداً لتدريب 30000 شخص على الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية في أنحاء الإمارات ضمن مبادرة "أمة الذكاء الاصطناعي – آفاق". أعلنت دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي ( DGE ) عن 55 شراكة استراتيجية تشمل الخدمات العامة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والعقارات والمدن الذكية ومنظومات التنقل، في التزام تاريخي لترسيخ مكانة الإمارات كدولة رائدة في الذكاء الاصطناعي.

قالت كيارا ماركاتي، الرئيس التنفيذي للاستشارات والأعمال في ai71 : "عرض جيتكس جلوبال 2025 شركة ai71 في نقطة تحول. أظهرنا تحولاً حقيقياً في الذكاء الاصطناعي مع النيابة العامة لدولة الإمارات، وأعلنا شراكتنا مع دائرة التمكين الحكومي للتوسع عالمياً، وأثبتنا أن أبوظبي تبني ذكاءً اصطناعياً فعّالاً ينتقل من العرض إلى التطبيق."

تتويج شركات ناشئة من اقتصادات رقمية سريعة النمو في تحدي Supernova Challenge

في دبي هاربور، عزز Expand North Star حضور الشركات الناشئة والمستثمرين. تواصل آلاف المؤسسين من أكثر من 100 دولة مع مستثمرين يديرون أصولاً تزيد قيمتها على 1.1 تريليون دولار أمريكي. تشكلت شراكات عابرة للحدود وانطلقت مشاريع جديدة في الحال. توّج Supernova Challenge 2.0 بجوائز إجمالية قدرها 300000 دولار أمريكي شركة AIM Intelligence الكورية كفائز أول، إلى جانب فائزين بالمركزين الثاني والثالث من تشيلي والإكوادور، ما يعكس الانتشار المتزايد لجيتكس كأكبر منصة عالمية لتوسع الشركات الناشئة.

جيتكس 5.0 في عام 2026: إطلاق GITEX TechCation

في عام 2026، يستعد جيتكس لإعادة تشكيل أجندة الفعاليات التقنية العالمية بإطلاق GITEX TechCation من مقره الجديد في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي. يُقام TechCation من 7 إلى 11 ديسمبر 2026 ليفتتح مرحلة جديدة للحدث الأكبر عالمياً في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ليتحول جيتكس من معرض تقليدي إلى فعالية على نطاق المدينة بتجارب غامرة خلال موسم دبي الثقافي والسياحي.

صُمم GITEX TechCation لتشجيع التواصل الموسع والإقامات الأطول، مرحباً بالمديرين التنفيذيين والمستثمرين الدوليين للانغماس في عروض المدينة الحيوية والمتنوعة، من فنون الطهي إلى الرياضة والعافية ومن الفنون والثقافة إلى المغامرات في الهواء الطلق.

ينطلق المعرض في 7 ديسمبر بـ GITEX Scale Summit الجديد المخصص للقادة العالميين والمركّز على النتائج، في يوم من الحوارات الاستراتيجية رفيعة المستوى حول الاتجاهات الحاسمة والفرص وأطر السياسات المؤثرة على اقتصادات الذكاء الاصطناعي العالمية. من 8 إلى 11 ديسمبر، يستعرض المعرض أحدث الابتكارات في الذكاء الاصطناعي وصناعات 5.0، من التقنيات الكمية إلى العلوم الحيوية وأشباه الموصلات، لمواصلة التعاون في القطاعات الحيوية المستقبلية.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: .www.gitex.com

تابعوا جيتكس جلوبال على وسائل التواصل الاجتماعي: فيسبوك | إنستغرام | إكس | لينكدإن | يوتيوب

الوسم: GITEXGLOBAL #

نبذة عن جيتكس جلوبال ( GITEX GLOBAL ) احتفل جيتكس جلوبال، أضخم حدث للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي عالمياً، بنسخته الـ45 في 2025. نظّم الحدث مركز دبي التجاري العالمي DWTC من 13 إلى 17 أكتوبر بمشاركة أكثر من 6800 عارض منهم 2000 شركة ناشئة من 180 دولة، إلى جانب 1200 مستثمر بأصول مُدارة تبلغ 1.1 تريليون دولار وأكثر من 40 شركة يونيكورن. أُقيم بالتوازي معرض Expand North Star للشركات الناشئة التابع لجيتكس جلوبال، بتنظيم مركز دبي التجاري العالمي واستضافة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، من 12 إلى 15 أكتوبر 2025 في دبي هاربور. جمع المعرض أكبر تجمع للشركات الناشئة في مراحل النمو والشركات سريعة التوسع وأصحاب رأس المال المُخاطر والمستثمرين من الشركات ومشغلي منظومات الشركات الناشئة، وصُنّف كأكبر ملتقى عالمي يربط الشركات الناشئة بالمستثمرين. في 2026، يجتمع جيتكس جلوبال وExpand North Star في موقع جديد بمركز دبي للمعارض في إكسبو سيتي دبي، بصيغة جديدة تبدأ في 7 ديسمبر بقمة GITEX Scale Summit يليها معرض تفاعلي من 8 إلى 11 ديسمبر. يُعد جيتكس أكبر علامة تجارية عالمية لفعاليات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ويمتد عبر 14 مدينة في قارات متعددة. المزيد من المعلومات: .www.gitex.com

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2810317/GITEX.jpg