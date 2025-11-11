تحولات تريليونية في الرعاية الصحية الرقمية تقودها طفرات الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية والتكنولوجيا الحيوية في "جيتكس جلوبال"

أكبر معرض للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في العالم يسلط الضوء على الابتكارات الرائدة في الرعاية الصحية والتكنولوجيا العصبية وعلوم الحياة

شركات M42 و Cleveland Clinic و SandboxAQ و Mammoth Biosciences و Paradromics و Liquid AI تقود النقاشات حول الاكتشافات الأسرع والأكثر فعالية في الرعاية الصحية وتحوّل القطاع

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 11 نوفمبر 2025 / PRNewswire / -- يدفع التقارب بين الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية والعلوم البيولوجية قطاع الرعاية الصحية العالمي نحو حقبة جديدة، حيث يُتوقع الآن أن يتجاوز الإنفاق على التكنولوجيا الحيوية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي 1.7 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2025، وفقاً لـ Nasdaq . في "جيتكس جلوبال 2025" الذي اختتم أعماله مؤخراً، كان هذا التحول محور الاهتمام، حيث استُعرض كيف بات ممكناً الآن محاكاة الاختراقات الطبية ونمذجتها والتحقق من صحتها في غضون أيام فقط، بعد أن كانت تستغرق سنوات من البحث، وذلك بفضل قوة الحوسبة الذكية.

في الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر 2025، شهدت الدورة الخامسة والأربعون من أكبر معرض للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في العالم مشاركة أكثر من 6800 عارض و2000 شركة ناشئة ووفود من 180 دولة، وبرزت الصحة الرقمية والتكنولوجيا الحيوية كأحد أبرز المواضيع الحيوية خلال الأسبوع. من تحرير الجينوم والتكنولوجيا العصبية وصولاً إلى الطب الكمومي، شكّل "جيتكس جلوبال" المنصة التي استكشف فيها ألمع العقول في العالم كيف تعيد التكنولوجيا كتابة علم الحياة بشكل جذري.

دور الذكاء الاصطناعي المتنامي في الرعاية الصحية: من الشفرة الوراثية إلى الاتصالات العصبية

على المسرح الرئيسي لـ"جيتكس"، أسر تريفور مارتن، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Mammoth Biosciences ، مخيلة الحضور برؤيته لـ"إعادة كتابة شفرة الحياة". وشرح كيف تُسرّع تقنيات الذكاء الاصطناعي و"كريسبر" علاجات تحرير الجينات، قائلاً: "لدينا برامج تستهدف الكبد والعضلات والدماغ، حيث نعمل بجد على علاج الأمراض الوراثية باستخدام هذه الطريقة لتغيير الحمض النووي. لقد بدأنا بالأمراض النادرة، ولكن لا يوجد سبب للتوقف عند هذا الحد. تخيلوا عدد ملايين الأرواح التي يمكن إنقاذها".

وكشف رائد التكنولوجيا العصبية، مات آنجل، الرئيس التنفيذي لشركة Paradromics ، عن التقدم المحرز في أول عملية زرع دماغية حاسوبية ناجحة في العالم وواجهة دماغية حاسوبية عالية البيانات. وقال مات: "في تجاربنا السريرية، نسعى لتمكين الأشخاص العاجزين عن الكلام من التواصل. نضع الجهاز في منطقة من قشرتهم الحركية، وعندما يكون لديك واجهة دماغية حاسوبية عالية الدقة، يمكنك فقط محاولة التحدث، ويتحول ذلك إلى كلام على الفور".

في جلسة بعنوان "علم الجينوم يتجاوز البشر: فتح آفاق دوائية جديدة من التطور"، أوضحت آشلي زيندر، الرئيسة التنفيذية لشركة Fauna Bio ، كيف تفتح دراسة جينومات الثدييات مكتبة غير مستغلة من الاكتشافات الدوائية الجديدة. وأوضحت آشلي: "لا نزال في بداية المشوار في فهم التكيف الطبيعي في جميع أنحاء العالم. يمكننا التعلم من حيوانات مثل الفأر الشوكي القادر على تجديد أنسجة مختلفة في جسمه، مثل الحبل الشوكي والدماغ والكلى".

في ظل بلوغ متوسط تكاليف البحث والتطوير الصيدلانية عالمياً 2.23 مليار دولار أمريكي للأصل الواحد وفقاً لـ Deloitte ، ظل الابتكار في هذا المجال محدوداً بالوقت والموارد لفترة طويلة. في "جيتكس جلوبال"، قدم جاك هيداري، الرئيس التنفيذي لشركة SandboxAQ ، حلاً يغير قواعد اللعبة: خوارزميات كمومية قادرة على ضغط الجداول الزمنية للبحث من عقود إلى شهور. وصرح جاك: "لا يُبنى النموذج الكمي الكبير ( LQM ) على الكلمات، بل على الأرقام والمعادلات والجزيئات والذرات، ويتم تدريبه بطريقة مختلفة. طوّرنا محاكياً افتراضياً يتيح لك اختبار أصغر الجسيمات، فيمكنك اختبارها ملايين المرات، وبسرعة فائقة".

وامتد الحوار من نطاق المختبرات إلى إصلاح منظومة الرعاية الصحية بأكملها في جلسة بعنوان "الانتقال بقيمة 10 تريليونات دولار: من علاج المرضى إلى الذكاء الصحي"، حيث دعا ديميتريس مولافاسيليس، الرئيس التنفيذي لمجموعة M42 ، والدكتور جورج باسكال هابر، الرئيس التنفيذي لـ Cleveland Clinic ، إلى إعادة هيكلة شاملة لآلية تمويل وتقديم الرعاية الصحية. وقال ديميتريس مولافاسيليس: "الأنظمة الحالية موجهة نحو العلاج، وترتكز على المستشفيات، وتعمل بشكل تفاعلي. لبناء أنظمة مرنة ومستدامة، لا يكفي ضخ مزيد من الاستثمارات في الوقاية، ولكننا نحتاج أيضاً إلى إعادة تصميم النظام بالكامل، لمحاولة الحفاظ على صحة المرضى".

من جهته، كشف رامين حسني، الرئيس التنفيذي لشركة Liquid AI ، عن الشبكات العصبية السائلة، وهي هياكل مستوحاة من أدمغة الديدان المجهرية، قادرة على التعلم والتكيف في الوقت الفعلي، مما يعكس مرونة الذكاء الحي.

ابتكارات رائدة تسرّع وتيرة الرعاية الصحية العالمية والعلوم البيولوجية

أرست الاختراقات المعلنة في "جيتكس جلوبال 2025" معياراً جديداً لتقارب التكنولوجيا والبيولوجيا والعافية في حلول قابلة للتطوير ذات تأثير فعلي.

استحوذت XPANCEO على اهتمام الجماهير بستة نماذج أولية لعدسات لاصقة ذكية، تدمج الواقع المعزز مع الاستشعار الحيوي لمراقبة مستويات الجلوكوز وعرض البيانات مباشرة في مجال الرؤية، ما يمثل خطوة جريئة نحو الحوسبة الطبية القابلة للارتداء والمتصلة دائماً.

قدّمت SharedPro Technologies أداة للتحليل السلوكي مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مصممة لتحقيق دقة أكبر في فحص اضطراب طيف التوحد وتتبع التقدم النمائي، وهو إنجاز مهم في مجال يواجه فجوات في الفهم العلمي ودقة التشخيص. من جانبها، قدمت الشركة الناشئة الكورية الجنوبية HurayPositive منصتها كخدمة ( SaaS ) المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتوفير الطب الدقيق لمليون مريض مصاب بأمراض مزمنة.

أطلقت Arlan Biotech منصة اكتشاف قائمة على الذكاء الاصطناعي التوليدي تعيد تصوّر آلية تصميم الأجسام المضادة وتطويرها، مما يمكن أن يختصر دورة البحث والتطوير الصيدلانية بشكل كبير، ويسرع تحقيق الاختراقات في العلاج المناعي الدقيق.

استعرضت Sonic Group جهاز Sonic Pill® ، وهو ابتكار في تكنولوجيا العافية الصوتية، يستخدم ترددات صوتية دقيقة وخوارزميات قائمة على علوم الأعصاب لتحسين النوم والتركيز والتعافي، ورفع الأداء المعرفي. هذا الجهاز القابل للارتداء، الحائز على جائزة "أفضل اختراع" من FIRI في كوريا، والميدالية الفضية للابتكار في العلاج الصوتي من ARCA كرواتيا، يُعيد تعريف كيفية استخدام الصوت في تعزيز صحة الإنسان وعافيته.

نبذة عن جيتكس جلوبال ( GITEX GLOBAL ) احتفل جيتكس جلوبال، أضخم حدث للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي عالمياً، بنسخته الـ45 في 2025. نظّم الحدث مركز دبي التجاري العالمي DWTC من 13 إلى 17 أكتوبر بمشاركة أكثر من 6800 عارض منهم 2000 شركة ناشئة من 180 دولة، إلى جانب 1200 مستثمر بأصول مُدارة تبلغ 1.1 تريليون دولار وأكثر من 40 شركة يونيكورن. أُقيم بالتوازي معرض Expand North Star للشركات الناشئة التابع لجيتكس جلوبال، بتنظيم مركز دبي التجاري العالمي واستضافة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، من 12 إلى 15 أكتوبر 2025 في دبي هاربور. جمع المعرض أكبر تجمع للشركات الناشئة في مراحل النمو والشركات سريعة التوسع وأصحاب رأس المال المُخاطر والمستثمرين من الشركات ومشغلي منظومات الشركات الناشئة، وصُنّف كأكبر ملتقى عالمي يربط الشركات الناشئة بالمستثمرين. في 2026، يجتمع جيتكس جلوبال وExpand North Star في موقع جديد بمركز دبي للمعارض في إكسبو سيتي دبي، بصيغة جديدة تبدأ في 7 ديسمبر بقمة GITEX Scale Summit يليها معرض تفاعلي من 8 إلى 11 ديسمبر. يمتد الآن نطاق "جيتكس"، الذي يمثل أكبر علامة تجارية لفعاليات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في العالم، عبر 14 مدينة في قارات متعددة. المزيد من المعلومات: .www.gitex.com

