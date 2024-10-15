"روكويل أوتوميشن" توقع اتفاقية شراكة مع "تاوروب" لتقديم حلول أتمتة آلية شاملة

الاتفاق يهدف إلى توفير نظام ألي متكامل يمكّن الشركات الصناعية من الانتقال نحو عمليات مستقلة في منشآتها

بروكسل، 15 اكتوبر، 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركة "روكويل أوتوميشن إنك" (Rockwell Automation, Inc.)، المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: ROK) وأكبر شركة متخصصة في الأتمتة الصناعية والتحول الرقمي على مستوى العالم، عن توقيع اتفاقية مع شركة "تاوروب" (Taurob)، التابعة لمجموعة "دايتسمان" (Dietsmann Group). تهدف الاتفاقية إلى توفير نظام آلي متكامل يمكّن الشركات الصناعية من الانتقال نحو عمليات مستقلة في منشآتها. وتقوم "تاوروب" بتصميم وتصنيع روبوتات أرضية للتفتيش والصيانة وجمع البيانات، لتعزيز الكفاءة وتحسين الأداء في مجموعة متنوعة من المواقع الصناعية.

وستتعاون شركة "كاليبسو" (Kalypso) ، وهي وحدة أعمال الخدمات الرقمية التابعة لشركة "روكويل" مع شركة "تاوروب" لتزويد العملاء بحلول الأتمتة الالية الشاملة، مما يمهد الطريق إلى المرحلة التالية من عمليات الأتمتة والتحوّل على المستوى الصناعي. وستعمل هذه الشراكة على تعزيز مكانة "روكويل" كشركة رائدة في الأتمتة الروبوتية وحلول التوائم الرقمية، كما ستساهم في ترسيخمكانة "تاوروب" كشركة رائدة في مجال الروبوتات الأرضية للتفتيش الصناعي.

وفي هذا الاطار، قال "مات جريفز"، المدير الرقمي العمليات الصناعية بشركة "كاليبسو"،: "في وقت تسعى فيه الشركات الصناعية لتحقيق هدف العمليات المستقلة ، من خلال التركيز على تصميم المرافق ، والاتصال، والحلول الرقمية، واستخدام الذكاء الاصطناعي، إلا ان التفتيش اليدوي للمرافق لا يزال شائعًا". وأضاف قائلا: " كمرحلة جديدة من عمليات الأتمتة الصناعية ، تتجه الشركات الآن إلى أتمتة أساطيل روبوتات التفتيش باستخدام تقنيات التوائم الرقمية وإنترنت الأشياء الصناعية. وتمثل هذه الشراكة خطوة كبيرة في مساعدة عملائنا على تحقيق أهدافهم المتعلقة بالكفاءة، وسلامة العمليات الصناعية والوصول الى الحياد الكربوني."

ويمكن لروبوتات "تاوروب" القيام بمهامها في في ظل ظروف بيئية قاسية، حيث تجمع بيانات الفيديو والصوت والمعلومات من المستشعرات، وتكتشف تسربات الغاز وتتحكم في الصمامات وكل ذلك مع الالتزام التام بأقصى معايير السلامة في الصناعة ودعم مبادرات الوصول إلى الحياد الكريوني الخاصة بالعملاء.

ولطالما كان هدف تحقيق العمليات المستقلة طموحًا في العمليات الصناعية للعديد من القطاعات مثل قطاع النفط والغاز والتعدين والكيماويات بالنظر إلى بيئات العمل الخطرة التي تميز هذه القطاعات. كما تجدر الإشارة إلى ان روبوتات "تاوروب" حاصلة على شهادة اعتماد ATEX ، وهي شهادة وإلزامية تؤهلها للعمل بشكل خاص في صناعة النفط والغاز. بالإضافة إلى ذلك، تتميز هذه الروبوتات بمقاومة عالية للحرارة، كما انها توفر وقت تشغيل يصل إلى أربع ساعات خلال المهمات، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من المزايا خرىوستعمل كل من شركتي "كاليبسو" و "تاوروب" على توفير حلول شاملة من الروبوت المادية وأجهزة الاستشعار ، وصولاً إلى برامج مراقبة الروبوتات، وذلك لتحليل البيانات المهمات باستخدام الذكاء الاصطناعي/تعلّم الآلة وتكامل الأنظمة. وسيمكن هذا الحل المنظمات من الانتقال نحو العمليات المستقلة مع توفير قيمة تجارية من خلال تحسين عمليات الفحص والصيانة مما سيساهم في في سلامة الموظفين ويقلل من النفقات التشغيلية ويحسّن من مخرجات الإنتاج.

وقال "ماتاياس بيغل" ، المؤسس المشارك والعضو المنتدب لشركة "تاوروب": "ستكون شراكتنا مع "روكويل" نقطة تحول ستساهم في توسيع نطاق الروبوتات الفريدة من نوعها والحاصلة على شهادات اعتماد ATEX عبر جميع أنحاء العالم". وأضاف قائلا: "ستعمل خبرات شركتي "كاليبسو" و "تاوروب" على تكامل بعضها وذلك بهدف تقديم حل متكامل، بالإضافة إلى أننا سنكون قادرين على تبسيط جهود المبيعات والتسويق لتحسين وتعزيز الكفاءة لعملائنا على مستوى مجموعة متنوعة من المواقع الصناعية".

نبذة عن شركة روكويل أوتوميشن

شركة "روكويل أوتوميشن"، Rockwell Automation (المدرجة في بورصة نيويورك (NYSE) تحت الرمز: ROK)، هي شركة عالمية رائدة في مجال أتمتة العمليات الصناعية والتحول الرقمي. نعمل على ربط ما يدور في خيال الناس بالإمكانات التكنولوجية المتاحة وذلك بهدف توسيع نطاق ما هو ممكن تحقيقه بشريًا، مما يجعل العالم أكثر إنتاجية واستدامة. يقع المقر الرئيسي لشركة "روكويل أوتوميشن" في مدينة ميلووكي، بولاية ويسكونسن، بالولايات المتحدة الامريكية. وتوظف الشركة ما يقرب من 29000 موظف يعملون على حل المشكلات التي تواجه عملاءنا المتواجدون في أكثر من 100 دولة عبر العالم. لمعرفة المزيد حول كيفية تنفيذنا لمفهوم نظام "الشركات المتصلة" في المؤسسات الصناعية المختلفة، تفضلوا بزيارة http://www.rockwellautomation.com.

نبذة عن شركة تاوروب

تقدم شركة "تاوروب جي إم بي إتش" (Taurob GmbH) مجموعة متكاملة من الروبوتات المستقلة بالكامل والحاصلة على شهادة اعتماد ATEX، مع تكامل سلس مع التطبيقات القائمة على الخدمات السحابية للعمليات ومهام التفتيش في المواقع الصناعية. بدأت رحلة "تاوروب" في عام 2012 مع أول روبوت متنقل حاصل على شهادة اعتماد ATEX في العالم ، مما أدى إلى نجاحها في مسابقة "تحدّي آرجوس" (ARGOS Challenge) التابعة لشركة "توتال إنرجيز" في عام 2014، بالإضافة إلى المشاريع الصناعية المشتركة اللاحقة مع شركات "توتال إنرجيز" و "إكوينور" (Equinor) و أدنوك و"بتروبراس" (Petrobras)، بدعم من مركز "إن زد تي سي" (NZTC) في المملكة المتحدة. تأسست شركة "تاوروب" في عام 2010 ، وأقامت شراكة مع شركة "دايتسمان" لتعزيز عمليات التفتيش الوقائية. ومع أكثر من عقد من النمو ، يعمل لدى "تاوروب" اليوم أكثر من 50 موظفًا في مدينة فيينا بالنمسا. https://urldefense.com/v3/__http://www.taurob.com__;!!JhrIYaSK6lFZ!rwbTk3UpS6ZI6FzHEJmxCVWX3cT2KBSIhGlnrU6LODgii6TOZwdBGH-aser40Yb0zBa_qvTQxEtGW9SSkmD5Anu_lcpSKXv1QSI$

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