Rockwell Automation signe un accord de partenariat avec Taurob pour fournir des solutions d'automatisation robotique de bout en bout

BRUXELLES, 15 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE : ROK), leader mondial de l'automatisation industrielle et de la transformation numérique, annonce ce jour avoir signé un accord avec Taurob (Dietsmann Group) pour fournir une solution robotique complète qui permettra aux entreprises industrielles d'évoluer vers des opérations autonomes. Taurob conçoit et fabrique des robots terrestres pour l'inspection, la maintenance et la collecte de données afin d'optimiser et d'améliorer l'efficacité des sites industriels.

Kalypso, l'activité de services numériques de Rockwell, et Taurob unissent leurs forces pour offrir aux clients une solution d'automatisation robotique de bout en bout. Cette collaboration marque une nouvelle étape dans l'automatisation et la transformation industrielles. Déjà reconnu pour ses avancées dans le domaine de l'automatisation des robots et des solutions de jumeaux numériques, Rockwell Automation consolidera sa position de leader. De même, Taurob affermira sa position de référence dans le domaine des robots terrestres destinés à l'inspection industrielle.

« Pour atteindre l'objectif des opérations autonomes, de nombreuses entreprises industrielles ont pris en compte la conception des installations, la connectivité, les solutions numériques et l'intelligence artificielle. Il n'en reste pas moins que l'inspection manuelle des installations est encore très répandue », déclare Matt Graves, responsable du numérique de Kalypso pour les industries de transformation. « Dans la perspective de la prochaine phase d'automatisation industrielle, les entreprises cherchent désormais à automatiser les flottes de robots d'inspection à l'aide de jumeaux numériques et de l'Internet industriel des objets (IIoT). Ce partenariat constituera donc une étape importante pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs en matière d'efficacité, de zéro émission et de sécurité. »

Les robots de Taurob, conçus pour opérer dans les environnements les plus difficiles, sont capables de recueillir une multitude de données (vidéo, audio, capteurs), de détecter des fuites de gaz ou encore de manipuler des vannes. Conformes aux normes de sécurité industrielles les plus strictes, ils contribuent activement aux initiatives zéro émission de leurs clients.

Les secteurs industriels tels que le pétrole et le gaz, l'exploitation minière et les produits chimiques aspirent depuis longtemps à la mise en œuvre d'opérations autonomes en raison de la dangerosité intrinsèque de leur environnement de travail. Certifiés ATEX, dotés d'une autonomie de quatre heures et d'une résistance aux températures extrêmes, ces robots répondent aux exigences les plus rigoureuses, notamment des environnements pétroliers et gaziers.

Kalypso et Taurob fourniront une solution globale, intégrant depuis le robot physique et les capteurs jusqu'au logiciel de supervision du robot. Grâce à l'intelligence artificielle (IA) et au machine learning (ML), cette solution permettra d'analyser en profondeur les données de mission. Cette approche permettra aux entreprises d'évoluer vers des opérations autonomes, tirant parti d'une solution d'inspection et de maintenance qui, en plus d'accroître la sécurité des employés, permettra de réduire les coûts d'exploitation et d'améliorer la productivité.

« Notre partenariat avec Rockwell va changer la donne en ce qui concerne l'expansion de nos robots uniques certifiés ATEX dans le monde entier », déclare Matthias Biegl, cofondateur et directeur général de Taurob. « Nos expertises respectives se complètent pour offrir une solution intégrée, qui permettra de surcroît de rationaliser les efforts de vente et de marketing afin d'optimiser et d'améliorer l'efficacité de nos clients sur de nombreux sites industriels. »

À propos de Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE : ROK) est un chef de file mondial de l'automatisation industrielle et de la transformation numérique. Nous associons l'imagination de nos talents au potentiel de la technologie pour renforcer ce qui est humainement possible, rendant le monde plus productif et plus durable. Basé à Milwaukee, dans le Wisconsin, Rockwell Automation emploie 29 000 personnes qui relèvent les défis des clients dans plus de 100 pays. Pour en savoir plus sur la façon dont nous donnons vie à l'entreprise connectée dans le secteur industriel, rendez-vous sur http://www.rockwellautomation.com.

À propos de Taurob

Taurob GmbH propose une gamme de robots ATEX entièrement autonomes et une intégration fluide avec des applications basées sur le cloud pour les opérations et les inspections sur les sites industriels. L'aventure de Taurob a commencé en 2012 avec le premier robot mobile au monde certifié ATEX, qui a permis à la société de remporter l'ARGOS Challenge de TotalEnergie en 2014 avant de signer des projets industriels conjoints (JIP) avec TotalEnergies, Equinor, Adnoc et Petrobras, soutenus par le NZTC du Royaume-Uni. Créé en 2010, Taurob s'est associé à Dietsmann pour optimiser les inspections préventives. Après plus d'une décennie de croissance, Taurob compte aujourd'hui plus de 50 employés à Vienne, en Autriche. www.taurob.com

