"شانجان" تطلق نظام ذاتيّ الشحن للسيارات الكهربائية الهجينة مصمم خصيصًا لسوق الشرق الأوسط وأفريقيا

تشونغتشينغ ، الصين ، 21 مايو 2026 /PRNewswire/ -- كشفت مجموعة "تشاينا شانجان أوتوموبيل جروب" (China Changan Automobile Group) مؤخرًا عن أحدث ابتكاراتها الهجينة، نظام BlueCore HEV ، في حدث إطلاق عالمي في مدينة تشونغتشينغ بالصين ، حيث أطلقت حلاً جديدًا للقيادة ذي كفاءة في استخدام الطاقة مصمم للحد من استهلاك الوقود الحضري والقضاء على الحاجة إلى الشحن.

من خلال الجمع بين الهندسة الهجينة المتقدمة مع إدارة الطاقة القائمة على سحابة بالذكاء الاصطناعي ، يعمل BlueCore HEV كنظام شحن ذاتيّ يقوم بتحسين توازن الطاقة بذكاء ، مما يلغي الحاجة إلى الشحن الخارجي. سجلت الاختبارات في العالم الحقيقي استهلاكًا منخفضًا للوقود الحضري حتى 2.98 لتر/100 كم للسيارات السيدان.

نظام مصمم ليلائم واقع الشرق الأوسط وأفريقيا

ويوفر نظام BlueCore HEV، الذي تم تطويره للمستخدمين العالميين، سهولة التزود بالوقود القياسية إلى جانب السلاسة الكهربائية والحرية من قلق المدى. بالنسبة للشرق الأوسط وأفريقيا ، يعالج هذا مشكلة درجات الحرارة الصيفية القصوى التي تتجاوز 45 درجة مئوية والبنية التحتية غير المتساوية للشحن.

في المدن المزدحمة مثل الرياض والقاهرة والدار البيضاء ، يوفر النظام كفاءة محسنة في استهلاك الوقود في حركة المرور كثيرة التوقف ، مما يوفر حلاً عمليًا يتماشى مع واقع القيادة الإقليمية.

نهج جديد للتنقل الهجين

قال "تشاو فاي"، المدير العام لمجموعة "تشاينا شانجان أوتوموبيل جروب": "نظام BlueCore HEV هو حلنا الصيني للتنقل الهجين العالمي".

لقد تم تطويره على مدى ست سنوات من قبل 1000 مهندس باستثمار أكثر من 2 مليار يوان ، ويتفوق النظام في 163 تقنية. يوازن نظام BlueCore HEV بين الوقود والطاقة الكهربائية من خلال التحكم الذكي لتجربة قيادة أكثر كفاءة وسلاسة.

تصميم يلبي متطلبات الأداء اليومي

تم تصميم نظام BlueCore HEV مع مراعاة الاستخدام في العالم الحقيقي ، ويوفر مزايا:

انخفاض استهلاك الوقود ، خاصةً في القيادة في المدينة

التحولات السلسة بين الطاقة الكهربائية والوقود

تجربة قيادة أفضل وأكثر هدوءًا

أداء موثوق في ظروف متنوعة وقاسية

خضع النظام لأكثر من 2 مليون كيلومتر من التحقق من موثوقية المركبات بالكامل ، وأكثر من 70 اختبارًا خاصًا على الطرق ، و 350 ساعة من الاختبارات المعملية دون انقطاع ، وأكثر من 1000 ساعة من اختبار الظروف القاسية.

وصف "يانغ دايونغ"، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة "شانجان أوتوموبيل": نظام BlueCore HEV بأنه "ثورة في كفاءة الطاقة والذكاء ، من الداخل إلى الخارج".

نظرة مستقبلية

يعتمد هذا الابتكار على تطور مجموعات الدفع والحركة لـ "شانجان" من أول محرك طورته الشركة في عام 2012 إلى علامة BlueCore للطاقة في عام 2019. سيعمل نظام BlueCore HEV، الذي يحظى الآن بثقة أكثر من عشرة ملايين مستخدم في جميع أنحاء العالم ، كأساس جوهري لمحفظة "شانجان" المتوسعة ، مما يسهم في حركة جديدة للتنمية العالمية للتنقل الهجين.