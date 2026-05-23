حققت شركة Changan ومجموعة Kawa إنجازًا مهمًا باستثمار قدره 950 مليون دولار أمريكي، إلى جانب إطلاق تقنية الوقود المرن المبتكرة والمتقدمة تكنولوجيًا

تشونغتشينغ، الصين، 23 مايو 2026 /PRNewswire/ -- كشفت شركة Changan Automobile ومجموعة Kawa مؤخرًا عن خط إنتاج عالي الأتمتة في أنابوليس بولاية نيو مكسيكو، كما أطلقتا أول سيارة Uni-T من Changan مصنوعة في البرازيل. احتفلت الشركتان بهذا الإنجاز المهم بحضور الرئيس البرازيلي Luiz Inácio Lula da Silva، ونائب الرئيس Geraldo Alckmin، والسفير الصيني لدى البرازيل Zhou Qingqiao، ما يعكس التوسع المتنامي لـ Changan في قطاع التصنيع وتعاظم قدراتها في إنتاج المركبات عالية التقنية.

يؤكد هذا الإنجاز التزام Changan بخطتها طويلة الأمد للأسواق العالمية، والمدعومة باستثمارات متواصلة في الطاقة الإنتاجية، وتحديثات التكنولوجيا، وعمليات التصنيع المتقدمة. تمثل هذه الخطوة بداية دورة استثمارية بقيمة 950 مليون دولار أمريكي تمتد بين عامي 2026 و2028، لتكمل استثمارات بقيمة 570 مليون دولار أمريكي ضُخت خلال الفترة من 2023 إلى 2025، ما يرفع إجمالي الاستثمارات إلى 1.52 مليار دولار أمريكي، ويحقق طاقة إنتاجية سنوية تبلغ 90,000 وحدة. يتماشى هذا المشروع بشكلٍ كبير مع إستراتيجية التوسع العالمية لشركة Changan، المعروفة باسم "خطة المحيط المرحلية"، والتي تهدف إلى تعزيز التصنيع العالمي وتسريع النمو في الأسواق الرئيسية، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط.

قفزة نوعية في الهندسة المحلية

سيارة Uni-T هي ثمرة ثلاث سنوات من التعاون بين أكثر من 200 مهندس صيني وبرازيلي. تتميز السيارة بمحرك Changan المتطور Blue Core Flex Engine بسعة 1.5 لتر المزود بشاحن توربيني وتقنية الحقن المباشر للوقود، والذي تم ضبطه بدقة من قبل الفريق المتخصص في مجموعة Kawa لضمان أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية مع أي مزيج من الإيثانول والبنزين.

خضعت السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV) لاختبارات صارمة قطعت خلالها أكثر من 200,000 كيلومتر في ظروف مناخية متنوعة داخل البرازيل، لضمان متانتها وكفاءتها وأدائها المتميز. من خلال الجمع بين الخبرات الهندسية العالمية والابتكارات المحلية، إلى جانب قُمرة قيادة متصلة، توفر السيارة تجربة قيادة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات السائقين في البرازيل.

دعم النمو العالمي

تمثل سيارة Uni-T من Changan منصةً لاستعراض هذه المحركات المتطورة. تركز الاستثمارات على اعتماد التقنيات الآلية في خطوط التجميع وتعزيز قدرات القوى العاملة المتخصصة، ما يسهم في تطوير شبكة التصنيع الدولية لـ Changan.

عقب هذا الإنجاز الرائد، تسعى Changan إلى الاستفادة من خبراتها الواسعة في تطوير المحركات لإطلاق طرازات هجينة وكهربائية، لتعزيز سلاسل التوريد المحلية وقدرات البحث والتطوير. كما تخطط الشركة لافتتاح أكثر من 60 وكيلًا بحلول عام 2026، مواصلةً توسعها العالمي ودفع حلول التنقل الذكي والمستدام حول العالم، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.