تشونغتشينغ، الصين، 29 مايو 2026 /PRNewswire/ -- في 21 مايو 2026، افتتحت شانجان للسيارات صالة العرض الرئيسية التابعة لها في ديربان، جنوب أفريقيا، مما يرتقي بشبكة المبيعات والخدمات المحلية للعلامة التجارية. قاد Ye Pei، نائب الرئيس التنفيذي الأول في شانجان للسيارات، وPeng Tao، نائب الرئيس التنفيذي في شانجان للسيارات، وفد أسواق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا للمشاركة في حفل الافتتاح ومراسم قص الشريط. تمثل صالة العرض الجديدة خطوة رئيسية في استراتيجية شانجان للتوسع المحلي، بما يعزز حضورها في مختلف أنحاء جنوب أفريقيا وفي عموم منطقة الجنوب الأفريقي.

بوصفها مركزًا اقتصاديًا وتجاريًا وسياحيًا رئيسيًا في جنوب أفريقيا، تتمتع ديربان بإمكانات سوقية كبيرة. من خلال صالة العرض الرئيسية الجديدة، ستوفر شانجان للسيارات للمستهلكين المحليين خدمات متكاملة للسيارات تشمل مبيعات المركبات، وصيانة ما بعد البيع، وتوريد قطع الغيار، وخدمة العملاء، مما يعزز ارتباط العلامة التجارية بالمستخدمين المحليين.

وقالت Stephanie Wang (Wang Yanmei)، مديرة المبيعات لدى شانجان للسيارات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: «تمثل جنوب أفريقيا سوقًا رئيسية للنمو في الاستراتيجية العالمية لشانجان. سنواصل زيادة الاستثمار في المنتجات وطرح تشكيلة من الطرازات الجديدة البارزة، من بينها Nevo Q05 وديبال S05 ويوني إس HEV. ستوفر هذه الطرازات للمستهلكين في جنوب أفريقيا أحدث التقنيات، وأداءً أكثر كفاءة، وحلول تنقل مصممة بما يلائم الاحتياجات المحلية، وفاءً بالتزامنا طويل الأمد بترسيخ حضورنا في سوق جنوب أفريقيا.»

وقال Marinus Venter، المدير العام لشركة جميل للسيارات جنوب أفريقيا: «إن افتتاح الوكالة الرئيسية في Umhlanga لا يعمّق التعاون بين الطرفين فحسب، بل يعكس أيضًا ثقتنا الراسخة بإمكانات سوق جنوب أفريقيا. في المرحلة المقبلة، سنعمل عن كثب مع شانجان للسيارات لمواصلة الاستثمار في قنوات عالية الجودة للبيع والخدمة، وتحسين منظومة الخدمة، وبناء قدرات تشغيلية محلية أكثر تنافسية، وخلق قيمة طويلة الأجل للمستخدمين في جنوب أفريقيا.»

في ظل النمو السريع الذي يشهده سوق مركبات الطاقة الجديدة وسيارات الركاب في جنوب أفريقيا، تواصل شانجان للسيارات المضي قدمًا في استراتيجيات التطوير المحلية. كما تعمل الشركة بثبات على تحسين شبكات الوكلاء الميدانية، والارتقاء بمعايير الخدمة في نقاط البيع والخدمة، وتقديم منتجات عالمية من السيارات أعلى جودة وأكثر ذكاءً، بما يضخ زخمًا جديدًا في تطوير صناعة السيارات في منطقة الجنوب الأفريقي.

