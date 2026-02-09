"شاي ديلما": يمكن أن يكون عام 2026 أصعب عام بالنسبة لمزارعي الشاي

كولومبو ، سريلانكا, 9 فبراير 2026 /PRNewswire/ -- يشرح "ديلان سي فرناندو"، رئيس "شاي ديلما" خطر 2026 كونه أصعب عام ليس فقط للمزارعين ؛ ما يبدو مثيرًا، ولكن الخطر الحقيقي على البشرية.

Dilhan C. Fernando_Chairman Dilmah Tea Dilmah Tea Manufacturing - Handpicking

تحفّز ثقافة التخفيضات التركيز المتسارع على المنتجات الرخيصة ، مما يجبر المزارعين على أن يصبحوا غير أخلاقيين أو غير مستدامين أو أن يستسلموا. تُعمي التخفيضات بصيرة المستهلكين عن القيمة الحقيقية ، ورفاهية العمال ، ما يحول الانتباه إلى السعر ، ويؤدي إلى التلاعب في إدراك السعر ، وغموض سلاسل القيمة ، وتطبيع الرخص وفي نهاية المطاف انقطاع عن الأخلاقيات مدفوع بالتخفيضات. حتى على حساب صحتهم الخاصة. إنه سباق إلى القاع بالنسبة للمزارعين ولكنه يستمر في النمو بوتيرة سريعة لأنه يحقق ربحًا لأولئك الذين يقودونه ؛ بتكلفة لا يمكن تصورها ، لأن هذا السباق يهدد بتعريض كل ما نقدره ونحتاجه أكثر من أي وقت مضى ، من التنوع البيولوجي والأراضي الخصبة إلى سلامة الأغذية والأمن للخطر.

يعد تغير المناخ وعدم المساواة من بين أخطر التهديدات لوجود الإنسان. كانت الحلول لكل منهما واضحة منذ عقود ، لكنها تأتي بتكلفة. وهي تشمل الابتكار الزراعي ، وتعزيز الاقتصادات الريفية ، ومعالجة التوازن بين الجنسين ، والصحة ، والرفاهية ، والصحة الإنجابية ، والتعليم ، والتغذية ، والإسكان ، ومجموعة من الحقائق المرتبطة التي تظهر في التشهير الروتيني ضد المنتجين. بالنسبة للمزارعين ، هناك سخرية مأساوية في كل هذا ؛ يحتاج العالم إلى طعام ومشروبات جيدة ومغذية وصحية ، ومع ذلك نحن في مأزق بسبب رذيلة خانقة تتمثل في تسعير السلع المدفوع بالتخفيضات، مما يجعل هذا الحلم أكثر تحديًا كل عام. الأكثر مأساوية هو معرفة أن المشكلة ليست أن الأموال التي نحتاجها لجعل الزراعة مستدامة غير موجودة، إنها تذهب فقط إلى جيوب خاطئة.

بصفتنا مزارعين ، فإن منتجاتنا هي شغفنا ومعيشة الملايين ؛ لا يمكننا التنازل عن أي منها ، ولكننا نعاني يوميًا من الطلب على الشاي الأرخص كجزء لا مفر منه من الرحلة من الحصاد إلى المستهلكين. والنتيجة هي أن الشاي الفقير إلى المتوسط ينتشر عن قصد، ويجد تفضيلاً بين المشترين الذين يحفزهم الربح بدلاً من الجودة. غالبًا ما يكون أداء مبيعاتهم قويًا لفترة من الوقت؛ مدعومًا كما هو الحال من خلال التعبئة والتغليف التي تساوي أكثر من محتوياتها، بالإضافة إلى التسويق الممول بالتسوية. على المدى الطويل ، يشير ذلك إلى تفكك فئة الشاي.

العجز نظامي والمستهلكين هم المشاركين غير الواعين. الواقع الخطير يضر بمنتجاتنا الثمينة وما هو أسوأ من ذلك ، مما يحفز بعض من أكبر المخاطر على البشرية؛ متمثلةً في التطرف المناخي ، وتفاقم عدم المساواة ، وتعرض الأمن الغذائي للخطر ، وجودة المياه والهواء.

وماذا عن منتجي الشاي الذين لا يملكون هذه القدرة على الإطلاق لأنهم لا يستطيعون كسب سعر عادل للمنتجات؟ لا صناعة الشاي ولا سريلانكا يمكن أن تتحمل حقا التكيف الذي نحتاج إليه لمواصلة تقديم الأعشاب الصحية للعالم. هذا هو سياق قصة المزارع لدينا. ذلك يتردد في كل قطاع زراعي يحافظ على تهديد وجودي يبدأ بالشاي ، لكنه يتوسع بسرعة ليشمل الإنسانية.

رابط الفيديو: https://www.youtube.com/watch؟v=M2L1wKyBLhc

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2888751/Dilhan_C__Fernando_Chairman_Dilmah_Tea_77.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2888752/Tea_Manufacturing___Handpicking___K47A2364___Medium_39.jpg