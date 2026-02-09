Dilmah Tea: 2026 könnte das schwierigste Jahr für Teeanbauer werden

COLOMBO, Sri Lanka, 9. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Dilhan C. Fernando, Vorsitzender von Dilmah Tea, erklärt, dass die Gefahr, dass 2026 das härteste Jahr wird, nicht nur für die Erzeuger besteht; das klingt dramatisch, aber die Gefahr besteht wirklich für die Menschheit.

Die Discount-Kultur führt zu einer immer stärkeren Betonung von Billigprodukten und zwingt die Erzeuger dazu, unethisch und nicht nachhaltig zu werden oder aufzugeben. Rabatte machen die Verbraucher blind für den wahren Wert, das Wohlergehen der Arbeitnehmer, die Verlagerung der Aufmerksamkeit auf den Preis, die manipulierte Preiswahrnehmung, undurchsichtige Wertschöpfungsketten, die Normalisierung des Billigseins und letztlich eine durch Rabatte geförderte Abkopplung von der Moral. Selbst auf Kosten ihrer eigenen Gesundheit. Es ist ein Wettlauf nach unten für die Erzeuger, aber er geht weiter und wird immer schneller, da er denjenigen, die ihn vorantreiben, Profit bringt; zu unvorstellbaren Kosten, denn dieser Wettlauf droht alles zu gefährden, was wir wertschätzen und heute mehr denn je brauchen, von der Artenvielfalt und fruchtbaren Böden bis hin zur Lebensmittelsicherheit.

Klimawandel und Ungleichheit gehören zu den größten Bedrohungen der menschlichen Existenz. Für beides gibt es seit Jahrzehnten Lösungen, aber sie haben ihren Preis. Dazu gehören landwirtschaftliche Innovationen, die Stärkung der ländlichen Wirtschaft, die Verbesserung des Gleichgewichts zwischen den Geschlechtern, Gesundheit, Wohlfahrt, reproduktive Gesundheit, Bildung, Ernährung und Wohnen, ebenso wie die Vielzahl miteinander verknüpfter Realitäten, die häufig Teil der pauschalen Verunglimpfung von Erzeugern sind. Für die Erzeuger liegt in all dem eine tragische Ironie: Die Welt braucht gute, nahrhafte und gesunde Lebensmittel und Getränke, doch wir sind in einem Schraubstock von rabattgetriebenen Rohstoffpreisen gefangen, die diesen Traum von Jahr zu Jahr schwieriger machen. Noch tragischer ist die Erkenntnis, dass es nicht daran liegt, dass das Geld, das wir für eine nachhaltige Landwirtschaft brauchen, nicht vorhanden ist, sondern dass es einfach in die falschen Taschen fließt.

Als Erzeuger sind unsere Produkte unsere Leidenschaft und der Lebensunterhalt von Millionen von Menschen. Wir können keine Kompromisse eingehen, und doch leiden wir täglich unter der Nachfrage nach billigeren Tees, die auf dem Weg von der Ernte zum Verbraucher unvermeidlich ist. Das Ergebnis ist, dass sich schlechte bis mittelmäßige Tees gezielt vermehren und bei Käufern, die eher auf Profit als auf Qualität aus sind, Anklang finden. Ihre Verkaufsleistung ist oft eine Zeit lang stark – angetrieben durch Verpackungen, die mehr wert sind als ihr Inhalt, und durch kompromissfinanziertes Marketing. Langfristig ist dies jedoch ein Zeichen für den Zerfall der Kategorie Tee.

Die Fehlfunktion ist systembedingt und die Verbraucher sind unwissentlich daran beteiligt. Die gefährliche Realität schadet unseren wertvollen Erzeugnissen und fördert einige der größten Risiken für die Menschheit – Klimaextreme, zunehmende Ungleichheit, gefährdete Ernährungssicherheit, Wasser- und Luftqualität.

Und was ist mit den Teeproduzenten, die diese Möglichkeit überhaupt nicht haben, weil sie keinen fairen Preis für ihre Produkte erzielen können? Weder die Teeindustrie noch Sri Lanka können sich die Anpassungen wirklich leisten, die wir vornehmen müssen, um der Welt weiterhin das gesunde Kraut anbieten zu können. Dies ist der Kontext unserer Grower's Story. Sie findet ihren Widerhall in jedem landwirtschaftlichen Sektor, der von einer existenziellen Bedrohung betroffen ist, die mit Tee beginnt, sich aber schnell auf die Menschheit ausweitet.

