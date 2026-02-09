Dilmah Tea : 2026 pourrait être l'année la plus rude pour les producteurs de thé

COLOMBO, Sri Lanka, 9 février 2026 /PRNewswire/ -- Selon Dilhan C. Fernando, président de Dilmah Tea, il existe un danger pour que 2026 soit l'année la plus difficile, non seulement pour les cultivateurs, mais également — bien que cela puisse paraître dramatique — pour toute l'humanité.

Dilhan C. Fernando_Chairman Dilmah Tea Dilmah Tea Manufacturing - Handpicking

La culture du rabais alimente une demande croissante de produits bon marché, ce qui pousse les producteurs à adopter des pratiques contraires à l'éthique et non durables, voire à abandonner. Les rabais aveuglent les consommateurs sur la valeur réelle des produits et sur les conditions de travail, faussent la perception des prix, rendent les chaînes de valeur opaques, banalisent la qualité inférieure et, à terme, entraînent une déconnexion par rapport à l'éthique. Tout cela même au prix de la propre santé des consommateurs. C'est une course vers le bas pour les producteurs, qui se poursuit et même s'intensifie à mesure qu'elle rapporte à ceux qui la mènent — et ce au prix d'un coût inimaginable. Cette course menace en effet de compromettre tout ce que nous apprécions et dont nous avons besoin aujourd'hui plus que jamais, à savoir la biodiversité, les sols fertiles ou encore la sécurité et la sûreté alimentaires.

Le changement climatique et les inégalités font partie des menaces les plus graves qui pèsent sur l'existence humaine. Les solutions à ces deux problèmes sont évidentes depuis des décennies, mais elles ont un coût. Elles passent notamment par l'innovation agricole, le renforcement des économies rurales, l'équilibre hommes-femmes, la santé, le bien-être, la santé reproductive, l'éducation, la nutrition, le logement, ainsi que par d'autres thèmes connexes dénigrés habituellement par les producteurs. Pour les producteurs, il y a dans tout cela une ironie tragique ; le monde a besoin d'aliments et de boissons sains et nutritifs, mais nous sommes pris dans un étau de plus en plus serré en raison de la tarification à bas prix des marchandises, ce qui rend ce rêve de solutions de plus en plus difficile à réaliser d'année en année. Il est encore plus tragique de se dire que le problème n'est pas tant l'absence d'argent nécessaire à la transition agricole que le fait qu'il va dans les mauvaises poches.

En tant que producteurs, nos produits sont notre passion et le gagne-pain de millions de personnes ; nous ne pouvons faire de compromis ni sur l'un ni sur l'autre. Pourtant, nous subissons chaque jour la demande de thés moins chers, présentée comme un élément inévitable du parcours qui va de la récolte au consommateur. Il en résulte que les thés de qualité médiocre, voire mauvaise, dès leur conception, se multiplient, trouvant grâce auprès d'acheteurs motivés par le profit plutôt que par la qualité. Leurs résultats de vente sont souvent bons pendant un certain temps, car les thés sont présentés dans des emballages d'une valeur supérieure à leur contenu et font l'objet d'un marketing financé par des compromis. À long terme, cependant, cela signale la désintégration du thé.

Le dysfonctionnement est systémique et les consommateurs sont des participants involontaires. Cette situation dangereuse nuit à nos précieux produits et, pire encore, elle accentue certains des plus grands risques pour l'humanité : les événements climatiques extrêmes, l'aggravation des inégalités, la compromission de la sécurité alimentaire ou encore la dégradation de la qualité de l'eau et de l'air.

Et qu'en est-il des producteurs de thé qui n'ont aucun moyen de se défendre parce qu'ils ne sont pas en mesure d'obtenir un prix équitable pour leurs produits ? Ni l'industrie du thé ni le Sri Lanka ne peuvent véritablement se permettre d'opérer les changements nécessaires pour continuer à fournir cette plante saine au monde. C'est dans ce contexte que s'inscrit notre histoire de producteur. Elle trouvera un écho dans tous les secteurs agricoles confrontés à une menace existentielle — une menace qui commence avec le thé, mais qui pourrait rapidement s'étendre à toute l'humanité.

