"شنايدر إلكتريك" تعيّن أمل الشاذلي بمنصب رئيسة الشركة لمنطقة الخليج العربي

• أولوياتها تشمل تمكين المواهب المحلية والكفاءات النسائية والشباب في المنطقة

• الشاذلي ستقود الابتكار والنمو في قطاع التحول الرقمي والاستدامة وتقنيات الذكاء الاصطناعي

• ستمكّن الشراكات مع أصحاب المصلحة لتعزيز الأثر والأداء

دبي، الإمارات العربية المتحدة: 10 يناير 2024 – أعلنت شنايدر إلكتريك، الشركة الرائدة عالمياً في التحول الرقمي لإدارة الطاقة والأتمتة، عن تعيين أمل الشاذلي رئيسة للشركة في منطقة الخليج.

Schneider Electric Appoints Amel Chadli as Gulf Cluster President

وستقود الشاذلي من منصبها الجديد مسارات الابتكار والنمو في قطاع التحول الرقمي والاستدامة وإدارة الطاقة والأتمتة الصناعية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في منطقة الخليج. وكانت الشاذلي قد شغلت سابقاً منصب نائب الرئيس لوحدة الطاقة الرقمية وبرمجيات إدارة الطاقة لدى "شنايدر إلكتريك" في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث قادت مبادرات الشركة في قطاعات البناء الذكي، والرعاية الصحية، والشبكات المصغرة. كما ساهمت في تعزيز الحلول التحوّلية الموفرة للطاقة.

وقالت الشاذلي: "يعد تمكين الكوادر والمهارات أحد أهم الأولويات الرئيسية لشنايدر إلكتريك في دولة الإمارات ومنطقة الخليج، يأتي ذلك من حرص الشركة الدائم والتزامها تجاه تطوير قدرات الأفراد وتحفيزهم على النمو والتطوير المستمر. وسنواصل التركيز على الاستثمار في أفضل المواهب المحلية واستقطاب الجيل الجديد من قادة المستقبل الذين سيقودون تقدمنا ويعززون مكانتنا كشريك رقمي مفضل لتحقيق الاستدامة والكفاءة".

وأكدت الشاذلي على أهمية شراكات شنايدر إلكتريك في تعزيز حضورها في المنطقة، مشددة على مواصلة توسيع التعاون مع العملاء والشركاء ومؤسسات القطاع الحكومي والأوساط الأكاديمية. وأضافت: "باعتبارنا شركة حريصة على إحداث الأثر الإيجابي، نعمل باستمرار مع شركائنا لتصميم وإطلاق مبادرات ذات أثر هادف وفعال وعلى مختلف الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية، وتتوافق مع كافة التطلعات المشتركة نحو تحقيق مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً".

وعبّرت الشاذلي عن سعادتها بما ساهمت به من إنجازات مع الشركة على مدى 19 عاماً، حيث شاركت بشكل فاعل في تنمية قطاع الطاقة في أفريقيا وساهمت في تطويره لضمان الوصول العادل إلى طاقة آمنة وموثوقة ومستدامة، ودعم مبادئ الأمم المتحدة لتمكين المرأة في أفريقيا. وهي عضو في اللجنة التنفيذية لـمؤسسة الطاقة المتجددة من أجل أفريقيا RES4Africa، التي تلتزم بدعم تحول الطاقة في القارة الأفريقية، وتحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة.

وعقب تعيين أمل الشاذلي في المنصب الجديد، سيتولى أحمد خشان، الرئيس السابق لشنايدر إلكتريك في منطقة الخليج، منصب نائب الرئيس الأول للاستراتيجية وتطوير الأعمال للعمليات الدولية في شنايدر إلكتريك في مناطق الشرق الأوسط وأفريقيا والهند وأمريكا الجنوبية والمحيط الهادئ.

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اتصال

Disha Dadlani

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