"غورينيه" تُعزز حضورها في الشرق الأوسط بأفضل الأجهزة المنزلية الأوروبية العصرية خلال شهر رمضان المبارك

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 16 مارس / آذار 2026 /PRNewswire/ -- عززت غورينيه(Gorenje)، إحدى أبرز العلامات الأوروبية المتخصصة في تصنيع الأجهزة المنزلية والتابعة لمجموعة هايسنس (Hisense)، حضورها في منطقة الشرق الأوسط عبر تقديم حلول أوروبية مُتكاملة للأجهزة المنزلية الفاخرة، والتي تجمع بين التصميم الأوروبي والأداء العملي بما يواكب تطلعات المنازل العصرية في المنطقة. وخلال شهر رمضان المبارك، الذي يمثل مناسبة خاصة تجمع العائلات للتواصل والضيافة واللقاءات اليومية في المنزل، تُسلط غورينيه الضوء على مجموعة مُختارة من أجهزتها المُصممة خصيصاً لتبسيط الروتين اليومي وتقديم أعلى مستويات الراحة والكفاءة في أساليب الحياة العصرية.

وبفضل أكثر من سبعة عقود من خبرة ودقة التصنيع الأوروبية والابتكار التقني، نجحت غورينيه في ترسيخ مكانتها كعلامة تجارية رائدة تجمع بين التقدم التكنولوجي والتصميم الراقي. حيث تقوم فلسفة العلامة على تطوير أجهزة تتناغم بمرونة مع تفاصيل الحياة اليومية، عبر تقديم وظائف ذكية وسهلة الاستخدام ترتقي بالتجربة المنزلية وتمنح المستخدمين تجارب عملية فائقة الكفاءة وأعلى مستوى من الراحة.

واستجابةً للنمو المُتسارع في الطلب على المساحات السكنية العصرية التي تجمع بين التصميمات المتميزة والجماليات العملية في منطقة الشرق الأوسط، تواصل غورينيه التركيز على توفير حلول الأجهزة المُدمجة (Built-in)، والمُصممة لتتكامل مع الطراز المعماري الحديث للمنازل ذات المساحات المفتوحة. وتستند هذه الحلول إلى مفهوم "Life Simplified"، الذي تمزج من خلاله غورينيه بين التصميم الأوروبي البسيط والوظائف الذكية، بما يسمح للأجهزة بالاندماج الطبيعي داخل أسلوب المطابخ الحديثة مع الحفاظ على خطوط تصميم أنيقة وانسجام بصري مُتكامل.

وخلال شهر رمضان المبارك، تُسلط غورينيه الضوء على مجموعة مُختارة من الأجهزة ضمن فئاتها الرئيسية، لتمنح المستهلكين فرصة الارتقاء بمنازلهم عبر حلول أوروبية مدروسة تجمع بين الأداء العالي وكفاءة استهلاك الطاقة والتصميم الكلاسيكي الأنيق. وتعكس هذه المجموعة الموسمية التزام العلامة التجارية بدعم العائلات خلال الشهر الفضيل، حيث تتحول المنازل إلى مساحات رئيسية للتواصل والطهي واللقاءات العائلية.

وبهذه المناسبة، قال إسماعيل الحوراني، نائب الرئيس في شركة هايسنس لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا: "تتمتع غورينيه بحضور قوي ومكانة راسخة في منطقة الشرق الأوسط، ونشهد طلباً متزايداً على الأجهزة المنزلية التي تجمع بين التصميم المتميز والابتكار العملي. ويُعد شهر رمضان فترة خاصة تتقارب فيها العائلات لقضاء وقت مُميز داخل منازلها، ونسعى من خلال حلولنا المبتكرة إلى تبسيط تفاصيل الحياة اليومية مع الارتقاء بتجربة وأسلوب الحياة المنزلية عبر التصميمات الأنيقة والابتكار الأوروبي."

وتضم محفظة منتجات غورينيه مجموعة مُتكاملة من أجهزة الطهي والتبريد وغسالات الأطباق وغسالات الملابس، بما يدعم مختلف احتياجات الحياة المنزلية. وتتضمن حلول متنوعة من الأفران المتقدمة التي تُسهّل إعداد الوجبات خلال تجمعات رمضان، إلى أجهزة التبريد المُصممة للحفاظ على نضارة الطعام وتحسين كفاءة التخزين، إذ تُقدم العلامة التجارية الرائدة ابتكارات عملية تواكب أنماط الحياة العصرية.

ومع تطور أساليب المعيشة وزيادة الاهتمام بالمنازل التي تجمع بين الوظيفة العملية والجماليات التصميمية، تواصل غورينيه تركيزها على تقديم أجهزة تحقق التوازن بين التكنولوجيا المتقدمة وجودة التصميم وسهولة الاستخدام. ومن خلال الجمع بين الإرث الأوروبي العريق في مجال الصناعة والتطوير المُستمر القائم على الابتكار، تواصل غورينيه دعم العائلات في مختلف أنحاء المنطقة بحلول مُصممة خصيصاً لتعزيز أسلوب الحياة العصرية.

تتوفر أجهزة غورينيه لدى أبرز متاجر التجزئة والشركاء في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط.

نبذة عن غورينيه (Gorenje) :

تُعد غورينيه إحدى أبرز الشركات الأوروبية الرائدة في تصنيع الأجهزة المنزلية، وتمتلك خبرة تمتد لأكثر من 75 عاماً، مع حضور في أكثر من 160 دولة حول العالم. وتشتهر العلامة بقدرتها على الدمج بين التكنولوجيا المتقدمة والتصميم الأوروبي المتميز، لتقديم أجهزة سهلة الاستخدام وموفرة للطاقة تسهم في تبسيط تفاصيل الحياة اليومية. ويقع المقر الرئيسي للشركة في سلوفينيا، وتُدير عدة منشآت صناعية في أوروبا، كما أصبحت جزءاً من مجموعة هايسنس منذ عام 2018، إحدى أكبر الشركات العالمية في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية. وانطلاقاً من رؤيتها القائمة على الابتكار المرتكز إلى التصميم، تواصل غورينيه تطوير حلول عملية تلبي احتياجات المنازل العصرية وأنماط الحياة المتطورة.

