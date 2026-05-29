وفقًا لشركة Omdia في الربع الأول من عام 2026: شركة Hisense تعزز ريادتها العالمية في أجهزة التلفزيون بقياس 100 بوصة فأكثر

تشينغداو، الصين، 29 مايو 2026 /PRNewswire/ -- تواصل شركة Hisense، العلامة الرائدة عالميًا في الإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية، تعزيز مكانتها القيادية في تقنيات العرض الفاخرة خلال الربع الأول من عام 2026، حيث احتلت المرتبة الأولى عالميًا في فئة أجهزة التلفزيون بقياس 100 بوصة فأكثر. ووفقًا لبيانات Omdia للربع الأول من عام 2026، بلغت حصة Hisense العالمية من شحنات أجهزة التلفزيون بقياس 100 بوصة فأكثر نحو 55.2%.

استنادًا إلى ريادتها في تقنيات العرض، تواصل Hisense توسيع مجموعتها من أجهزة التلفزيون الفاخرة عبر سلاسل UXS وUR9 وUR8. وبصفتها أصل تقنية RGB MiniLED، تواصل Hisense دفع الصناعة إلى الأمام من خلال مفهوم "الألوان الطبيعية والواقعية" المدعوم بتقنية Chromagic، ما يوفر صورًا أكثر واقعية، وراحة أكبر للعين، وكفاءة محسّنة في استهلاك الطاقة للمستهلكين حول العالم. يُقدَّم طراز UXS باعتباره قمة ابتكارات تقنيات التلفزيون لدى Hisense، بينما يوفر طراز UR9 تجربة سينمائية فائقة بفضل الأداء المتميز لتقنية RGB MiniLED. كما يعمل الطراز الجديد UR8 على توسيع نطاق الوصول إلى تجارب RGB MiniLED عالية الجودة لعدد أكبر من المنازل.

وعبر طرازات MiniLED مثل U7 وU6 Pro، تواصل Hisense تعزيز ريادتها في جودة الصورة من خلال تقنيات Hi-QLED MiniLED. من خلال الجمع بين تقنيات التعتيم المحلي المتقدمة وابتكارات التحكم بالإضاءة الخاصة بها، تقدم Hisense ألوانًا أكثر حيوية، ودرجات سوداء أعمق، وتفاصيل أكثر حدة — ما يخلق تباينًا أغنى وتجارب مشاهدة MiniLED أكثر انغماسًا.

وفي مجال شاشات الليزر، تواصل Hisense دفع حدود الترفيه المنزلي السينمائي، معززةً ريادتها في هذه الفئة عبر توسيع محفظتها من منتجات الليزر. يقدم جهاز عرض الليزر الرائد XR10، الذي تم إطلاقه مؤخرًا، صورًا بحجم سينمائي مع سطوع عالٍ، وألوان غنية، وأداء موثوق طويل الأمد، موفرًا تجارب مسرح منزلي غامرة على شاشات يصل حجمها إلى 300 بوصة. بالنظر إلى المستقبل، يبرز كل من تلفزيون الليزر L9Q Pro ونظام PX4 Pro Laser Cinema المرتقبين ابتكارات Hisense من الجيل القادم في مجال الترفيه بالشاشات فائقة الحجم، من خلال الجمع بين مستويات سطوع متطورة، وأداء لوني محسّن، وتجارب سمعية وبصرية فاخرة لعشاق السينما المنزلية الباحثين عن التميز.

من تقنية RGB MiniLED إلى شاشات الليزر، تواصل Hisense إعادة تعريف مفهوم الترفيه المنزلي الفاخر عبر شاشات أكبر حجمًا، وألوان أكثر طبيعية وواقعية، وتجارب سمعية وبصرية أكثر انغماسًا للمستهلكين حول العالم.

نبذة عن Hisense

تأسست Hisense في عام 1969، وهي شركة رائدة تحظى باعتراف عالمي في الأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية، وتزاول أعمالها في أكثر من 160 دولة، ومتخصصة في تقديم منتجات الوسائط المتعددة عالية الجودة والأجهزة المنزلية وحلول تكنولوجيا المعلومات الذكية. ووفقًا لـ Omdia، تحتل Hisense المرتبة الأولى عالميًا في فئة أجهزة التلفزيون بحجم 100 بوصة فما فوق (2023 حتى الربع الأول من 2026). باعتبارها أصل تقنية RGB MiniLED، تواصل Hisense قيادة ابتكارات الجيل التالي من أجهزة RGB MiniLED. وبصفتها الراعي الرسمي لبطولة كأس العالم FIFA 26™، تلتزم Hisense بالشراكات الرياضية العالمية كوسيلة للتواصل مع الجماهير في جميع أنحاء العالم.

