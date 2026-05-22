أطلقت شركة Hisense سلسلة تلفزيونات UR8 المزودة بألوان طبيعية وواقعية، لتوفير تقنية RGB MiniLED من الجيل التالي لعدد أكبر من المنازل

تشينغداو، الصين, 22 مايو 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Hisense، العلامة التجارية الرائدة عالميًا في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية، اليوم عن إطلاق سلسلة تلفزيونات UR8، وهي فئة ميسورة التكلفة من أجهزة RGB MiniLED TV، مُصممة لتقديم تقنيات العرض من الجيل التالي، والألوان الطبيعية والواقعية، وتجارب الترفيه الغامرة، وأداء الألعاب المتطور لعدد أكبر من المستهلكين حول العالم.

وبصفتها أصل تقنية RGB MiniLED، تواصل Hisense دفع صناعة الشاشات نحو آفاق جديدة من التطور التقني من خلال أحدث تلفزيوناتها المعتمدة على تقنية RGB MiniLED. تعتمد سلسلة UR8 على تقنية Chromagic Technology — وهي بنية بصرية مملوكة لـ Hisense تجمع بين شريحة Chromagic RGB المطورة داخليًا، وتصميم بصري متقدم، ونظام لإدارة الألوان — وتوفر سلسلة UR8 ألوانًا أكثر طبيعية وواقعية، مع تغطية تصل إلى 100% من نطاق الألوان BT.2020، إلى جانب الحفاظ على كفاءة عالية في استهلاك الطاقة وتقليل الضوء الأزرق الضار. في وقت سابق من هذا العام، اعترفت رابطة تكنولوجيا المستهلك (CTA) رسميًا بتلفزيونات "RGB LED" كفئة جديدة في ابتكارات تقنيات العرض، حيث لعبت Hisense دورًا مهمًا في دفع وتطوير هذا المعيار الصناعي، مما يعزز مكانة RGB MiniLED كإنجاز بارز في القطاع ومعيار جديد لتجارب التلفزيون الفاخرة.

كما تعتمد سلسلة UR8 على معالج Hi-View AI Engine RGB، الذي يوفر صورًا أكثر ثراءً ودقة، ويمنح الأفلام والرياضات المباشرة وعوالم الألعاب عمقًا وواقعية أكبر. يضمن وضع الألعاب Native 180Hz Game Mode حركة فائقة السلاسة وأداءً سريع الاستجابة، ما يتيح للمستخدمين الانغماس الكامل أثناء مشاهد الحركة السريعة وتجارب الألعاب سريعة الوتيرة. كما يرتقي نظام الصوت المحيطي متعدد القنوات 2.1.2 والمُعاير من قبل Devialet بتجربة الصوت مع صوت سينمائي يجعل كل مشهد أكثر تفاعلية وواقعية.

من خلال سلسلة UR8، تواصل شركة Hisense تسريع انتشار تقنية RGB MiniLED، عبر إتاحة ابتكارات شاشات الجيل التالي لشريحة أوسع من المستهلكين حول العالم. بفضل الجمع بين الأداء المتقدم للصورة، والمعالجة الذكية، والتصميم الأنيق، تمثل سلسلة UR8 خطوة كبيرة جديدة نحو مستقبل الترفيه المنزلي الفاخر.

نبذة عن Hisense

تأسست Hisense في عام 1969، وهي شركة رائدة تحظى باعتراف عالمي في الأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية، وتزاول أعمالها في أكثر من 160 دولة، ومتخصصة في تقديم منتجات الوسائط المتعددة عالية الجودة والأجهزة المنزلية وحلول تكنولوجيا المعلومات الذكية. ووفقًا لشركة Omdia، تحتل Hisense المرتبة الأولى عالميًا في فئة أجهزة التلفزيون بحجم 100 بوصة فأكبر (2023 - 2025). باعتبارها أصل تقنية RGB MiniLED، تواصل Hisense قيادة ابتكارات الجيل التالي من أجهزة RGB MiniLED. وبصفتها الراعي الرسمي لبطولة كأس العالم FIFA 26™، تلتزم Hisense بالشراكات الرياضية العالمية كوسيلة للتواصل مع الجماهير في جميع أنحاء العالم.

