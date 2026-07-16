"مستقبل الذكاء الاصطناعي هو الروح" -- Yong-ho Choi، الرئيس التنفيذي لشركة Galaxy Corporation يتألق في ختام قمة الأمم المتحدة "الذكاء الاصطناعي من أجل الخير"

استعرض رؤية عالمية للذكاء الاصطناعي المادي من خلال عروض لروبوتات بشرية تؤدي عروض بوب كورية ( K-POP )، إلى جانب كلمة رئيسية

سول، كوريا الجنوبية، 16 يوليو 2026 /PRNewswire/ -- استقطب Yong-ho Choi، الرئيس التنفيذي لشركة Galaxy Corporation، وهي شركة عالمية رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي المادي وتقنيات الترفيه، اهتمام قادة صناعة الذكاء الاصطناعي ووسائل الإعلام الدولية، بإلقائه كلمة رئيسية بارزة وتقديم عرض لروبوتات بشرية تؤدي عروض بوب كورية (K-POP) على منصة ختام قمة "الذكاء الاصطناعي من أجل الخير العالمية 2026"، التي استضافها الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) التابع للأمم المتحدة.

Yong-ho Choi, CEO of Galaxy Corporation, delivers a keynote speech at the AI for Good Global Summit hosted by the UN's International Telecommunication Union Three humanoid robots perform a K-POP choreography on stage during the finale of the UN 'AI for Good' Summit, with the Galaxy Corp. logo displayed prominently in the background

في 10 يوليو (بالتوقيت المحلي)، ألقى Choi كلمته الرئيسية في مركز بالكسبو بمدينة جنيف السويسرية، تحت عنوان: "اليوم، وغدًا، وما بعد الغد – مستقبل الذكاء الاصطناعي هو الإنسانية".

حدّد Choi مستقبل الذكاء الاصطناعي على مراحل، قائلًا: "الغد (الذكاء الاصطناعي المادي) وما بعد الغد (الذكاء الاصطناعي ذو الروح)". "لا ينبغي أن يتطور الذكاء الاصطناعي لمجرد أن يصبح تقنية أكثر ذكاءً، بل يجب أن يكون وسيلة لحماية الحب والذكريات والمشاعر الإنسانية".

واختتم كلمته برسالة مؤثرة قال فيها: "لنمنح الذكاء الاصطناعي روحًا"، وقد قوبلت هذه الرسالة بتصفيق حار من أكثر من 2,000 خبير عالمي في مجال الذكاء الاصطناعي وكبار التنفيذيين في الشركات. حظيت الكلمة بإشادة واسعة لطرحها نموذجًا جديدًا للذكاء الاصطناعي يضع الإنسان والثقافة والمشاعر في صميم التقدم التكنولوجي، متجاوزًا المفهوم التقليدي الذي يركز على التقنية وحدها.

عقب الكلمة الرئيسية، قُدِّم عرض لروبوتات بشرية تؤدي عروض بوب كورية (K-POP)، من إعداد Galaxy Corporation، ليختتم فعاليات القمة. نفذت الروبوتات البشرية رقصات بوب كورية (K-POP) حقيقية بدقة مذهلة، في استعراض يبرز كيف يتطور الذكاء الاصطناعي ليتجاوز كونه مجرد تقنية، ليصبح منصة ترفيهية جديدة قادرة على التعبير عن الثقافة والمشاعر.

خلال كلمته، استعرض Choi أيضًا مشروع "MACH33"، الذي وصفه بأنه أول عرض أزياء للروبوتات في العالم، إلى جانب مدينة الملاهي الخاصة بروبوتات الذكاء الاصطناعي المادي "Galaxy Robot Park". كانت Galaxy Robot Park، التي افتُتحت افتتاحًا تجريبيًا مؤخرًا، قد شهدت نفاد جميع تذاكر عروض عطلات نهاية الأسبوع خلال شهر يوليو فور طرحها للبيع. من المقرر، بعد افتتاحها الرسمي الكبير في سبتمبر المقبل، أن تستضيف الحديقة أكثر من 1000 عرض دائم سنويًا لروبوتات تؤدي عروض بوب كورية (K-POP).

قال Yong-ho Choi، الرئيس التنفيذي لشركة Galaxy Corporation: "سنؤسس منصة عالمية لتقنيات الترفيه المعتمدة على الذكاء الاصطناعي المادي، توفر للروبوتات البشرية حول العالم المشاعر والشخصيات والأزياء والمحتوى الكوري، بما يسهم في تشكيل ثقافة جديدة يتعايش فيها الإنسان والروبوت."

شكلت منصة الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) التابعة للأمم المتحدة إعلانًا عالميًا رسميًا من Galaxy Corporation عن رؤيتها لعصر "الذكاء الاصطناعي ذو الروح"، بوصفه مرحلة تتجاوز مفهوم "الذكاء الاصطناعي المادي". انطلاقًا من فلسفتها التي تحمل شعار "مستقبل الذكاء الاصطناعي هو الإنسانية"، تعتزم Galaxy Corporation تسريع بناء منظومة ثقافية عالمية لـ "الذكاء الاصطناعي ذو الروح"، وترسيخ نموذج جديد يُوظَّف فيه الذكاء الاصطناعي بوصفه تقنية تهدف إلى حماية الحب والذكريات والمشاعر والسعادة الإنسانية.

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