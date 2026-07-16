「AI的未來歸於靈魂」----Galaxy Corporation首席執行官崔龍湖亮相聯合國AI造福人類峰會閉幕式

崔龍湖將AI發展劃分為兩大階段：「明日階段（物理AI）」與「遠未來階段（靈魂AI）」。他著重提出：AI的發展不應只追求技術層面的智能化，更要守護人類的愛意、記憶與情感。

演講尾聲，他擲地有聲地發出倡議：「讓我們賦予AI靈魂」，現場兩千餘名全球AI專家和企業高管掌聲雷動。本次演講跳出唯技術論的傳統AI發展思路，構建起以人性、文化、情感為核心的全新AI發展範式，廣受業界讚譽。

主旨演講結束後，Galaxy Corporation打造的K-POP人形機器人表演作為峰會壓軸大戲登場。人形機器人精準完成了全套K-POP舞蹈編排，直觀展現了AI已突破純技術工具屬性，進化為能夠承載文化、傳遞情緒的全新娛樂平台。

在本次峰會上，Galaxy Corporation之所以能作為亞洲企業代表登上象徵最高榮譽的閉幕式壓軸舞台，得益於聯合國(UN)官員對其將尖端科技與全球娛樂領先融合的創新能力給予的高度評價。與僅展示硬件技術水平的傳統機器人企業不同，Galaxy Corporation獨特的「娛樂科技(Enter-Tech)」願景——即通過賦予物理AI人類情感與K-Content，從而與人類建立深厚的情感紐帶——被全球AI領袖們一致推選為引領未來全球AI發展最迫切且不可缺的核心議題。

崔龍湖在演講中還介紹了全球首場機器人時尚秀MACH33，以及物理AI機器人主題樂園「Galaxy Robot Park」。該樂園現已開啟試運營，七月週末場次門票一經發售便即刻售罄；樂園將於今年9月正式盛大開園，規劃每年常態化上演超千場K-POP機器人演出。

首席執行官崔龍湖表示：「我們將搭建全球化物理AI娛樂科技平台，為全球人形機器人提供情感、人設、時尚與韓流內容，打造人機共生的全新文化生態。」

本次聯合國ITU峰會成為Galaxy Corporation向全球正式宣告跨越「物理AI」、邁入「靈魂AI」願景的官方國際舞台。秉持「AI的未來歸於人性」的核心理念，Galaxy Corporation將加速搭建全球「靈魂AI」文化生態，樹立全新行業發展範式，讓AI成為守護人類愛意、記憶、情感與幸福的技術載體。

SOURCE Galaxy Corporation