"مي جيان بينغ" أستاذ الموارد المالية في مدرسة تشيونغ كونغ للدراسات العليا للأعمال يُصدر مؤشرات الفن الصيني (MM) لعام 2024

بكين ، 9 يوليو 2024 /PRNewswire/ -- في 8 يوليو 2024 ، نشر مي جيان بينغ أستاذ المالية في مدرسة تشيونغ كونغ للدراسات العليا للأعمال CKGSB)) أحدث مؤشرات الفن الصيني "إم إم" MM)) ، بما يُظهر التغيرات في شعبية سوق الفن الصيني من خلال تحليل مبيعات المزادات المتكررة. تغطي الأرقام الجديدة الأسعار والمعنويات والسيولة والشعبية، وتعطينا نظرة عن أسعار سوق الفن الصيني حتى ربيع 2024.

تغطي المؤشرات أعمالاً فنية لأكثر من 400 فنان صيني من الصين الكبرى وخارجها تم طرحها بصفة متكررة للمزادات بين عامي 1980-2024. يُظهر "مؤشر مزادات الربيع" (Spring Auction Index) لعام 2024 أن سوق الفن الصيني لا يزال في فترة توحيد ، مع تباطؤ إلى حد ما في الاتجاه الهبوطي. لا يزال الفن الصيني يحمل قيمة استثمارية طويلة الأجل. وباعتبارها أصلًا ماديًا، فهي مضادة للتضخم في عالم مليء بالسيولة. لذلك، مع تطور اقتصاد الصين ونمو الثروة الصينية في جميع أنحاء العالم ، من المتوقع أن يستمر الفن الصيني في الحصول على اهتمام من هواة الاقتناء والمستثمرين.

ارتفع "مؤشر أسعار الفن الصيني إم إم" (MM Chinese Art Price Index) من 1 إلى 9.5 بين عامي 2001-2023، وهو معدل نمو سنوي مركب بنسبة 10.3٪. يُظهر المؤشر أنه في ربيع 2024، انخفضت أسعار المزادات بنسبة 6.2٪، وهي مستمرة في اتجاه هبوطي بعد الوباء، ولكن بمعدل أبطأ. نظرًا لتأثير الوباء ولكون الاقتصاد الصيني في مرحلة انتقالية، دخل سوق الفن الصيني فترة تعديل منذ بلوغه ذروته في عام 2020 ، وسوف يستغرق بعض الوقت للتعافي.

في ربيع عام 2024، انتعش "مؤشر الرسم بالحبر الصيني إم إم" (MM Chinese Ink Painting Index) بقوة ، وكسر الاتجاه الهبوطي منذ عام 2012 ، وعاد إلى مستواه في عام 2016 وتفوق على "مؤشر الرسم الزيتي الصيني إم إم" (MM Chinese Oil Painting Index). حسب "مؤشر معنويات الفن الصيني إم إم" (MM Chinese Art Sentiment Index)، في ربيع 2024 ، تعافت ثقة هواة الاقتناء قليلاً ، ولكن ظلت معنويات السوق بطيئة نسبيًا. يُظهر "مؤشر سيولة الفن الصيني إم إم" (MM Chinese Art Liquidity Index) أن أعلى فنانين سيولة في السنوات الـ 25 الماضية كانوا "وو جوانتشونغ" و "زاو وو كي" و "لين فينغميان". بالإضافة إلى "المؤشر الفردي لأسعار الفنانين" (Individual Artist Price Index) للفنان "زاو وو كي" ، أطلقت المؤشرات مؤشر أسعار للفنان "وو جوانتشونغ".

المؤشرات التي طورها مي جيان بينغ و مايكل موزيس و جيانغ جولين هي نتيجة لشعبية الفن الصيني، والتي ارتفعت لتشمل 20٪ من سوق الفن العالمي. تقدم المؤشرات بيانات منهجية وقابلة للمقارنة لتقييم قرارات الشراء بشأن الفن الصيني، وهو صندوق أسود للكثيرين في عالم الاستثمار الفني.