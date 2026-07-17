ترصد مؤشرات الفن MM بوادر تعافٍ متزامن في سوق الفن العالمية خلال مزادات ربيع 2026، بعد تصحيح السوق في أعقاب الجائحة

بكين وميلانو, 17 يوليو 2026 /PRNewswire/ -- أظهرت سوق الفن العالمية بوادر تعافٍ متزامن في مزادات ربيع 2026، إذ ارتفعت مؤشرات الفن الصيني والفن الانطباعي والفن المعاصر جميعها خلال موسم المزادات نفسه، وفقًا لأحدث إصدار من مؤشرات الفن MM، الصادر عن كلية تشيونغ كونغ للدراسات العليا في إدارة الأعمال (CKGSB) بالشراكة مع كلية إدارة الأعمال SDA Bocconi.

وبإشراف مي جيان بينغ، أستاذ التمويل في CKGSB، تقدّم هذه المؤشرات تحليلًا كميًا لأداء سوق الفن العالمية، يُعدّ من الأشمل عالميًا. وأظهر التقرير أن مؤشر MM لأسعار الفن الصيني ارتفع بنسبة 1.7% في ربيع 2026، في حين انتعش مؤشر الفن الانطباعي بنسبة 15.0% وارتفع مؤشر الفن المعاصر بنسبة 10.8%. وتشير هذه الزيادة المتزامنة إلى تجدُّد الثقة في القطاعات الرئيسية لسوق المزادات العالمية، بعد عدة سنوات من التصحيح الذي أعقب الجائحة.

يظل الفن الصيني الأفضل أداءً على المدى الطويل بين الفئات الرئيسية التي ترصدها المؤشرات. ومنذ عام 2000، ارتفع مؤشر MM لأسعار الفن الصيني من قيمة أساس قدرها 1 إلى 6.83، بما يعادل معدل نمو سنوي مركب يبلغ نحو 7.8%، مقابل 3.5% للفن الانطباعي و4.8% للفن المعاصر.

ويأتي هذا الانتعاش بعد تصحيح حاد في أسعار الفن الصيني، التي تراجعت بنسبة 52.7% عن ذروتها المسجلة عام 2020، في ظل الجائحة والتحول الاقتصادي في الصين وتراجع سوق الفن العالمية. وتشير بيانات مزادات ربيع 2026 إلى أن الأسعار بدأت تستقر، في حين واصل مؤشر MM لمعنويات الفن الصيني تحسنه منذ خريف 2025، وهو يقترب الآن من المتوسط التاريخي.

وقال الأستاذ مي جيان بينغ: «يشير موسم مزادات ربيع 2026 إلى أن الثقة تعود إلى بعض قطاعات سوق الفن العالمية. لكن البيانات تُظهر في الوقت نفسه أن التعافي غير متوازن».

ويتجلى هذا التفاوت بأوضح صوره بين فئات الفن الصيني. وضمن مؤشرات MM للفن الصيني، ارتفع مؤشر الفن المعاصر بنسبة 18.6%، وقفز مؤشر الرسم الزيتي بنسبة 21.9%، بينما تراجع مؤشر الفن الحديث بنسبة 4.7% وانخفض مؤشر الرسم بالحبر بنسبة 4.0%، ما يدل على أن السوق أصبحت أكثر انتقائية وتميل إلى الفئات التي تحظى باعتراف دولي وتتمتع بسيولة مرتفعة.

كما سجلت مؤشرات أسعار الفن في الدول الأوروبية تحسنًا. فارتفع مؤشر فرنسا بنسبة 24.7%، ومؤشر المملكة المتحدة بنسبة 18.5%، ومؤشر ألمانيا بنسبة 6.0%، بينما تراجع مؤشر إيطاليا بنسبة 3.2%.

كما خلص التقرير إلى أن معنويات سوق الفن المعاصر تعززت بقوة على الصعيد العالمي في ربيع 2026، مع وجود ارتباط ملحوظ بينها وبين معنويات سوق الفن الصيني، ما يؤكد تزايد الترابط بين دورات سوق الفن العالمية.

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