"نجوم العلوم" يتوّج الفائز بالموسم السابع عشر

العيد دردابو من الجزائر يفوز بلقب أفضل مبتكر عربي في برنامج مؤسسة قطر التعليمي الترفيهي

الدوحة، قطر, 26 أكتوبر / تشرين أول 2025 /PRNewswire/ -- اختتم الموسم السابع عشر من برنامج "نجوم العلوم" التابع لمؤسسة قطر، فعالياته بنجاح لافت، حيث أعلن البرنامج التعليمي الترفيهي، الذي يسعى إلى تحفيز العقول الشابة من خلال العلوم والابتكار وريادة الأعمال، فوز العيد دردابو، من الجزائر، بلقب أفضل مبتكر عربي. وتتويجًا لأشهر من العمل الجاد والتعلّم وتطوير النماذج الأولية، جاءت الحلقة الختامية لتشكل احتفالًا استثنائيًا بالمسيرة المتميزة للمشاركين.

الفائز بالمركز الأول في الموسم السابع عشر من "نجوم العلوم"، العيد دردابو من الجزائر عن ابتكاره نظام متطور لساعة ذكية تراقب المؤشرات الحيوية لتحديد مستويات فيتامين "د" وهرمون "السيروتونين" مما يعزز الكشف المبكر عن اضطرابات الاكتئاب والقلق. الفائز الجزائري العيد دردابو (في الوسط) عند تتويجه بجائزة أفضل مبتكر عربي في الموسم السابع عشر من "نجوم العلوم".

وفي لحظة احتفالية، أعلن خالد الجميلي فوز المتنافس العيد دردابو، صاحب ابتكار "فيدا"، وهو نظام مدمج في ساعة ذكية يراقب المؤشرات الحيوية لتحديد مستويات فيتامين "د" ويساعد المستخدمين على الكشف المبكر عن اضطرابات الاكتئاب والقلق لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة قبل ظهور الأعراض. حاز اختراع دردابو تقدير لجنة التحكيم لقدرته على الدمج بين التكنولوجيا الحيوية والصحة النفسية، ومُعالجة تحدٍ عالمي عبر تقنياتٍ ذكية وسهلة الاستخدام.

وعن فوزه باللقب، علّق دردابو: "يحمل هذا الفوز في طياته بُعدًا شخصيًا عميقًا؛ إذ وُلد من تجربة إنسانية قريبة، وتحوّل إلى مهمةٍ تتمثل في ضمان حماية الآخرين من الشعور بالعجز. لقد منحني برنامج "نجوم العلوم" إيمانًا بأن التعاطف والعلم قادران على إنقاذ الأرواح. هذه الجائزة ليست نهاية الطريق، بل بداية رحلة أملٍ جديدة."

حصلت رزان سالم باهبري، من المملكة العربية السعودية، على المركز الثاني عن مشروعها "تلعب"، وهو نظام تأهيلي مستوحى من تقنية الألعاب الالكترونية وقابل للارتداء يحوّل العلاج الطبيعي إلى تجربة تفاعلية قائمة على البيانات. يتيح ابتكار باهبري للمرضى التعافي من خلال اللعب، بينما يمكّن الأطباء من متابعة تقدم حالتهم عن بُعد، ويشكل مشروعها نقلة نوعية في مجال الصحة الرقمية، حيث يطرح حلاً مبتكرًا وفعّالًا للتعافي المنزلي.

وفي تهنئتها للمتأهلين إلى النهائيات، أعربت رامه الشققي، رئيس واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، عن سعادتها قائلة: "لقد أظهر كل مبتكر من مبتكري هذا الموسم القوة الكامنة في العلوم الهادفة، حيث جمعت أفكار ابتكاراتهم بين الإبداع والتعاطف والتأثير العميق، وهو ما يحتاجه العالم اليوم. في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، نفخر بدعم مساعي برنامج "نجوم العلوم" المستمرة لتحويل الأفكار إلى حلول ترتقي بجودة الحياة، وتلهم الجيل القادم، وتعزز منظومة الابتكار والإبداع في المنطقة."

نبذة عن برنامج "نجوم العلوم":

على مدى 16 عامًا من النجاح، عزّز "نجوم العلوم" - وهو برنامج رائد في مجال الابتكار، وإحدى مبادرات مؤسسة قطر التي تندرج في إطار تلفزيون الواقع التعليمي الترفيهي – مكانته على رأس البرامج التي تروم تمكين المبتكرين من مختلف البلدان العربية من تحويل الأفكار المبتكرة إلى حلول ملموسة، بما يرسي ثقافة الابتكار بين أوساط الشباب العربي. فعلى مدى مساره التي انطلق منذ عام 2009، أسهم البرنامج في تطوير حلول تكنولوجية لمجتمعاتهم تعود بالنفع على صحة الناس وأساليب حياتهم، وكذلك في تطوير فرص اقتصادية لأفراد مجتمعاتهم وتعزيز التنمية المستدامة.

يقوم المتسابقون على مدار إثني عشر أسبوعًا بتطوير وعرض حلولهم عبر تجارب علمية، ضمن مساحة ابتكار مشتركة، مع الأخذ بعين الاعتبار السرعة في التنفيذ والاستفادة من الإرشاد والدعم الذي يقدمه فريق من المهندسين ذوي الخبرة ومطوري المنتجات.

في كل أسبوع، تقوم لجنة من الخبراء بتقييم وانتقاء مشاريع المبتكرين الواعدين ونماذجهم الأولية من خلال جولات الاختبار، ليتم في نهاية المطاف الإبقاء على ثلاثة مشتركين من أجل التنافس على اللقب والجائزة الكبرى. تعتمد التصفيات على مداولات لجنة التحكيم وتصويت الجمهور عبر الإنترنت لتحديد الفائزين بالمركز الأول والثاني في كل موسم.

