الثلاثة المتأهلين لنهائيات "نجوم العلوم" يتنافسون على لقب أفضل مبتكر عربي

الدوحة، قطر, 18 أكتوبر / تشرين أول 2025/PRNewswire/ -- بعد أسابيع من المنافسة المحتدمة، أعلن برنامج "نجوم العلوم" عن المتأهلين الثلاثة لنهائيات الموسم السابع عشر، والذين يطمح كل منهم إلى تسخير ابتكاره لعلاج مشكلات حقيقية. يتنافس كل من رزان سالم باهبري من السعودية، العيد دردابو من الجزائر، ومحمد الشيخ صالح من الأردن، على لقب أفضل مبتكر عربي، ليتقاسم الفائز والوصيف الجائزة الكبرى، وفقا لنتائج مداولات هيئة التحكيم وتصويت الجمهور.

تابعوا الحلقة الختامية من برنامج "نجوم العلوم" في 24 أكتوبر الساعة 9 مساءً بتوقيت الدوحة، حيث سيتم الإعلان عن الفائز بالموسم السابع عشر. يرافق أعضاء لجنة تحكيم "نجوم العلوم" المبتكرين في رحلتهم من الفكرة إلى الابتكار، بخبرتهم وتوجيههم الصادق.

من بين المتأهلين للنهائيات، تبرز رزان سالم باهبري، وهي مبتكرة سعودية تواصل مسيرتها الأكاديمية للحصول على درجة الدكتوراه في الهندسة الطبية الحيوية. يتمثل اختراعها في نظام ألعاب تفاعلي قابل للارتداء، يدمج بين العلاج والتكنولوجيا لدعم مرضى السكتة الدماغية خلال مراحل إعادة تأهيلهم، وجعل عملية التعافي أكثر سهولة وكفاءة. تعلق باهبري: "أردتُ أن أُثبت أن العلم يمكن أن يتحول إلى أداة شخصية تُعزز تجربة المرضى. غالبًا ما تكون برامج إعادة التأهيل التقليدية سريرية ومحايدة، الأمر الذي حفزني إلى دمج مشاعر التعاطف في رحلة التعافي، لتمكين المرضى من المشاركة فيها بفاعلية بدلاً من الاكتفاء بتلقيهم العلاج فحسب ."

يتنافس على الجائزة الكبرى أيضا العيد دردابو من الجزائر، الحاصل على درجة الدكتوراه في الفيزيولوجيا والتغذية الحيوانية، والذي ابتكر نظامًا متطورًا لساعة ذكية تراقب المؤشرات الحيوية لتحديد مستويات فيتامين "د" وهرمون "السيروتونين" مما يعزز الكشف المبكر عن اضطرابات الاكتئاب والقلق. من وحي تجربة شخصية مؤثرة، استلهم دردابو ابتكارًا قادرًا على إعادة تعريف أساليب مراقبة الصحة النفسية للأفراد حول العالم، حيث يوضح: "بدأت هذا المشروع بناءً على عهد قطعته على نفسي، حين عايشت معاناة أحد أقاربي من اكتئاب غير مشخّص ناجم عن نقص فيتامين "د". ويضيف: "أردت أن أضمن ألا يمر آخرون بهذه التجربة الأليمة، وقد أمدني برنامج "نجوم العلوم" بكل ما يلزم من سبل وأدوات لتحويل هذا الوعد إلى ابتكار حقيقي."

أما المتأهل المبتكر الأردني محمد الشيخ صالح، الحاصل على درجة الدكتوراه في الهندسة الكهربائية و الحاسوب من الولايات المتحدة الأمريكية ، والذي ابتكر جهاز مدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي لمراقبة حالة بطاريات السيارات الكهربائية . يهدف هذا الابتكار إلى تحقيق أهداف الاستدامة العالمية والحد من التكاليف والنفايات والانبعاثات الكربونية ، من خلال الدمج بين تقنيات الذكاء الاصطناعي والنماذج الفيزيائية لتقديم مؤشرات دقيقة حول أداء البطارية . ويشير صالح : " أسعى إلى إحداث تأثير حقيقي يُسهم في دعم التحول نحو التنقل الكهربائي وتعزيز الثقة في تقنيات السيارات الكهربائية ، بما يتوافق وأهداف التنمية المستدامة في كافة أنحاء المنطقة العربية ."

على مدار الموسم السابع عشر من برنامج "نجوم العلوم"، استطاع المتأهلون للنهائيات تحويل أفكارهم إلى نماذج أولية قابلة للتطبيق ، عبر خوض سلسلة من المراحل التي تضمنت الاختبار ، والتوجيه والإرشاد ، والتعاون الفعّال . وبفضل الدعم المقدم من واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا بصفتها الجهة الراعية والحاضنة ، ومشاركة نخبة من الخبراء الدوليين ، إضافة إلى شبكة واسعة من خريجي البرنامج ، نجح المتسابقون في تحويل ابتكاراتهم إلى حلول حقيقية ذات أثر عملي ملموس .

شاركوا بأصواتكم وساهموا في دعم أبرز المبتكرين في المنطقة، لتعزيز دور العلم في تشكيل مستقبل أفضل للجميع. التصويت العام متاح الآن عبر الموقع الإلكتروني www.starsofscience.com ، وينتهي في 23 أكتوبر الساعة 3 عصرًا بتوقيت غرينتش (6 مساءً بتوقيت الدوحة).

لا تفوتوا متابعة الحلقة الأخيرة لنهائي الموسم في 24 أكتوبر، في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت الدوحة، حيث سيتم الإعلان عن الفائز في الموسم السابع عشر من برنامج "نجوم العلوم".

نبذة عن برنامج "نجوم العلوم":

على مدى 16 عامًا من النجاح، عزّز "نجوم العلوم" - وهو برنامج رائد في مجال الابتكار، وإحدى مبادرات مؤسسة قطر التي تندرج في إطار تلفزيون الواقع التعليمي الترفيهي – مكانته على رأس البرامج التي تروم تمكين المبتكرين من مختلف البلدان العربية من تحويل الأفكار المبتكرة إلى حلول ملموسة، بما يرسي ثقافة الابتكار بين أوساط الشباب العربي. فعلى مدى مساره التي انطلق منذ عام 2009، أسهم البرنامج في تطوير حلول تكنولوجية لمجتمعاتهم تعود بالنفع على صحة الناس وأساليب حياتهم، وكذلك في تطوير فرص اقتصادية لأفراد مجتمعاتهم وتعزيز التنمية المستدامة.

يقوم المتسابقون على مدار إثني عشر أسبوعًا بتطوير وعرض حلولهم عبر تجارب علمية ، ضمن مساحة ابتكار مشتركة ، مع الأخذ بعين الاعتبار السرعة في التنفيذ والاستفادة من الإرشاد والدعم الذي يقدمه فريق من المهندسين ذوي الخبرة ومطوري المنتجات .

في كل أسبوع، تقوم لجنة من الخبراء بتقييم وانتقاء مشاريع المبتكرين الواعدين ونماذجهم الأولية من خلال جولات الاختبار ، ليتم في نهاية المطاف الإبقاء على ثلاثة مشتركين من أجل التنافس على اللقب والجائزة الكبرى . تعتمد التصفيات على مداولات لجنة التحكيم وتصويت الجمهور عبر الإنترنت لتحديد الفائزين بالمركز الأول والثاني في كل موسم .

