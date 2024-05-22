"هايسنس" تعلن عن إطلاق حملة "BEYOND GLORY" بهدف تعزيز تجربة مشاهدة مباريات بطولة كأس الأمم الأوروبية 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 22 مايو / أيار 2024 /PRNewswire/ -- كشفت هايسنس، الشركة الرائدة عالمياً في مجال تصنيع الإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية، عن حملتها "BEYOND GLORY" الخاصة برعاية بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 2024.

وتلتزم هايسنس بتقديم تجارب مشاهدة فريدة من نوعها تجعل الجمهور يستمتع بكل لحظة، وهو الأمر الذي نجحت فيه من خلال رعاية البطولتين السابقتين لكأس أمم أوروبا بالإضافة إلى كأس العالم لكرة القدم 2022.

Hisense Launches UEFA EURO 2024™ Campaign

وتحتفي حملة "BEYOND GLORY" بالسعي المستمر نحو التميز، مما يعكس التزام لاعبي كرة القدم المحترفين الذين يسعون إلى الفوز بلقب البطولة. كما تسلط الحملة الضوء على التزام هايسنس بدفع حدود الابتكار في مجال تصنيع الأجهزة المنزلية، من خلال استخدام أحدث التقنيات والحفاظ على أعلى مستويات الجودة بهدف تحسين الحياة اليومية.

استمتع بكل لحظة من المباريات مع أحدث التقنيات

تقدم هايسنس مجموعة من التقنيات المتطورة التي تم تصميمها لإحداث تحول جذري على تجربة مشاهدة مباريات بطولة كأس الأمم الأوروبية 2024 من المنزل.

• تجربة تحاكي مشاهدة المباريات من الاستاد: يمكن للجمهور مشاهدة كل هدف وتتبعه تفاصيله بوضوح مع ألوان نابضة بالحياة وصور فائقة الدقة وحركة سلسة. وتقدم هايسنس باعتبارها شركة رائدة في تكنولوجيا شاشات العرض، مجموعة رائعة من أجهزة التلفاز، بما في ذلك طرازات ULED X وأجهزة التلفاز التي تعمل بالليزر. وتحاكي هذه التجربة المنزلية مشاهدة المباريات من الاستاد، مما يجعلها مثالية للاستمتاع بمباريات البطولة بصحبة العائلة والأصدقاء.

• تطبيق ConnectLife الذكي من هايسنس: تقدم هايسنس طريقة أكثر ذكاء للاستمتاع بالبطولة، حيث تدمج التكنولوجيا المتطورة بسلاسة في الحياة اليومية من خلال تطبيق ConnectLife من هايسنس الذي يربط المستخدمين بأجهزتهم المنزلية عبر الهواتف الذكية، مما يوفر تجربة مميزة لأسلوب الحياة الذكي.

• تجربة مريحة لتناول المرطبات مع الثلاجة الذكية PureFlat: تحافظ ثلاجة PureFlat الذكية على برودة المرطبات وتسهل الوصول إليها، كما تتيح للمستخدمين فرصة مشاهدة المباريات من خلال شاشة LED المدمجة في باب الثلاجة. ويمكن للمستخدمين من خلال تطبيق ConnectLife، التحكم في الإعدادات وإدارة مخزون الطعام وتنظيم الوجبات من دون التنازل عن متابعة المباريات.

• راحة مطلقة مع مكيفات الهواء الموفرة للطاقة: يمكن للمشاهدين الحفاظ على هدوء أعصابهم وتركيزهم طوال المباريات بفضل مجموعة مكيفات الهواء الموفرة للطاقة من هايسنس والمزودة بخاصية Smart Eye. وتقوم هذه الخاصية المبتكرة تلقائياً بضبط درجة الحرارة ومستويات الرطوبة وتدفق الهواء وفقاً لوضع المستخدم داخل الغرفة.

• العناية بالملابس بكل سهولة مع غسالات 7S من هايسنس: يمكن للمستخدمين متابعة مباريات البطولة وإظهار محبتهم من خلال ارتداء قميص الفريق المفضل لديهم، حيث تعتني أجهزة غسيل وتجفيف الملابس 7S من هايسنس بملابسهم من خلال استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي. ويتيح تطبيق ConnectLife الذكي للمستخدمين إمكانية التحكم في برامج غسيل الملابس الخاصة بهم من أي مكان وفي أي وقت.

ومن خلال الجمع بين التكنولوجيا والابتكار، تعمل هايسنس على تحسين أسلوب مشاهدة مباريات كرة القدم وإحداث نقلة نوعية على تجربة مشاهدة هذه المباريات بشكل عام. وتعمل حملة "BEYOND GLORY" على تحقيق المزيد من التجارب بين المشجعين واللعبة، مما يسهم في صنع ذكريات لا تنسى حتى بعد انتهاء المباريات.

الاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة

تمثل هذه الرعاية الثالثة على التوالي لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم من هايسنس، بعد شراكة ناجحة مع البطولة وكأس العالم لكرة القدم 2020.

وقال جيسون أو، رئيس شركة هايسنس الشرق الأوسط وأفريقيا: "يسر هايسنس مواصلة شراكتها مع بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم. وتسلط رعايتنا لهذه البطولة المميزة الضوء على التزامنا بالجودة والابتكار لصالح عملائنا. ونهدف من خلال حملتنا "BEYOND GLORY" إلى تزويد جمهور كرة القدم في جميع أنحاء العالم بتجربة مشاهدة استثنائية."

وتستفيد هايسنس من شراكتها مع بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم في نشر الوعي بالعلامة التجارية باعتبارها الخيار الأفضل للمستهلكين من خلال جهود التسويق المؤثرة للحملة الجديدة.

من جهته، قال فضل الرحمن، مدير التسويق الإقليمي في هايسنس الشرق الأوسط وأفريقيا: "تعد رعايتنا للفعاليات الرياضية وسيلة رائعة للتواصل مع المستهلكين على مستوى العالم وبناء الثقة في علامة هايسنس التجارية. ويسعدنا أن نكون شركاء لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 2024 مرةً أخرى، ونحن ملتزمون بتزويد جمهور كرة القدم في المنطقة بتجارب مشاهدة رائعة للبطولة."

وتعزز الشراكة مع بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 2024 التزام هايسنس بتقديم تجارب استثنائية وتحقيق نمو ملحوظ في الأعمال التجارية للشركة في جميع أنحاء العالم.

وتضمن هايسنس من خلال توسيع تعاونها مع الشركاء، وصول البطولة إلى جمهور كرة القدم في مختلف أنحاء العالم، وتقديم أفضل وأسهل تجارب مشاهدة للجماهير.

حول هايسنس

تأسست هاييسنس، الشركة الرائدة عالمياً في مجال تصنيع الأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية، عام 1969، ولديها حضور في أكثر من 160 دولة حول العالم. وتمنح الشركة المتخصصة في الوسائط المتعددة والأجهزة المنزلية وحلول تكنولوجيا المعلومات، الأولوية للنزاهة والابتكار والاستدامة.

ومع أكثر من 50 عاماً من الخبرة، تقدم هايسنس منتجات عالية الجودة وخدمات ما بعد البيع الاستثنائية وضمانات شاملة. وتعد الشركة رائدة في التقنيات المتطورة مثل تقنيات أجهزة التلفاز التي تعمل بالليزر وتقنيات التحكم في الإضاءة الخلفية ULED Local Dimming وتقنيات الرقائق، حيث تطور رقائق فائقة الوضوح بدقة 8K، ورقائق TV SoC ورقائق الذكاء الاصطناعي. وبعيداً عن الإلكترونيات الاستهلاكية، تتفوق هايسنس في قطاعات الأعمال بين الشركات مثل النقل الذكي والتكنولوجيا الطبية والوحدات البصرية.

وتمتلك هايسنس بكل فخر علامات تجارية شهيرة مثل أجهزة تلفاز توشيبا وجورينج وكيلون ورونشين وأسكو، مما يعزز مكانتها في الأسواق الدولية. وباعتبارها راعياً للفعاليات الرياضية الكبرى، ارتبط اسم هايسنس بمجموعة من الفعاليات مثل كأس العالم لكرة القدم 2022، وبطولة أمم أوروبا لكرة القدم وبطولة أمم أوروبا 2024 في ألمانيا، بالإضافة إلى أندية مثل باريس سان جيرمان.

وتواصل هايسنس من خلال 34 مجمعاً صناعياً و25 منشأة للبحث والتطوير و66 شركة دولية، موقعها الريادي على مستوى الصناعة من خلال مجموعة متنوعة من المنتجات. وتضمن هايسنس من خلال مقرها الإقليمي في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى 5 مكاتب تنتشر في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التصنيع والابتكار والتوزيع بكفاءة لتلبية الاحتياجات المتطورة للعملاء في سوق المنطقة. للاطّلاع على آخر المستجدات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني https://hisenseme.com/.

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2419222/Hisense_UEFA_EURO_2024_Campaign.jpg