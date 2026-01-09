هايسنس تكشف عن جهاز التلفاز 116UXS وجهاز العرض الليزري XR10 في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2026

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 9 يناير / كانون الثاني 2026 /PRNewswire/ -- كشفت هايسنس، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية، عن جهاز التلفاز 116UXS RGB MiniLED وجهاز العرض الليزري XR10 خلال مشاركتها في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2026، مما يضع ابتكارات تقنيات العرض في صميم حضورها العالمي، ويسلط الضوء على أحدث إنجازاتها في تقنيات العرض المتمحورة حول احتياجات البشر.

Hisense Debuts 116UXS and XR10 at CES 2026, Advancing RGB MiniLED into a New Era

وبالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، تعكس هذه الابتكارات تركيز هايسنس المستمر على تجارب المشاهدة المتميزة عبر الشاشات كبيرة الحجم، بما يتماشى مع أنماط الحياة في المنطقة، حيث تزداد أهمية مساحات المعيشة الأكثر تميزاً وتجارب الترفيه المنزلي الغامرة.

وبصفتها الشركة الرائدة في تقنية RGB MiniLED، تقدم هايسنس تقنية RGB MiniLED evo، والتي تعد بمثابة تطور شامل للأنظمة يتجاوز التحسينات التقليدية القائمة على المعايير، بالإضافة إلى كونها ابتكاراً محورياً في بنية الإضاءة الخلفية لأجهزة التلفاز. واستناداً إلى الهيكل التقليدي للإضاءة الخلفية بالألوان الأحمر والأخضر والأزرق، تعد RGB MiniLED evo أول تقنية في القطاع تضيف مصباح LED رابع بلون Sky Blue–Cyan إلى نظام الإضاءة الخلفية MiniLED، لتكمل بذلك أحد الأجزاء الأكثر غياباً في طيف الضوء الطبيعي.

ومع تحكم لوني متقدم بدقة 134بت، وتغطية تتجاوز 110% من طيف BT.2020، توفر تقنية RGB MiniLED evo ألواناً أكثر واقعية للسماء والمياه ودرجات اللون الأزرق السماوي، إلى جانب دقة لونية بمستوى احترافي مع ΔE < 1.0 بفضل المعايرة المحسّنة على مستوى النظام. كما يسهم تصميم مصدر الضوء المحسّن في تقليل الضوء الأزرق الضار بنسبة تصل إلى 80%، ممّا يدعم تجربة مشاهدة مريحة وطبيعية على المدى الطويل، خاصة على الشاشات فائقة الحجم.

ويمثل جهاز التلفاز 116UXS، أول منتج يعمل بتقنية RGB MiniLED evo، تحولاً حاسماً نحو ابتكار تقنيات العرض القائمة على البنية الهيكلية، مما يضع دقة الألوان وراحة المشاهدة والتجربة البصرية الأصيلة في قلب تصميم الجيل التالي من أجهزة التلفاز كبيرة الحجم، حيث تلتقي أعلى مستويات الأداء مع راحة الاستخدام المستمرة.

وتضم سلسلتا UR8 وUR9 من هايسنس مجموعة أجهزة التلفاز الأساسية المزودة بتقنية RGB MiniLED، وقد جرى تصميمهما لتقديم الأداء الحقيقي لتقنية RGB MiniLED لشريحة أوسع من المستهلكين بأسعار تنافسية وتشكيلة واسعة من الأحجام.

وانطلاقاً من ريادتها التكنولوجية، لا تكتفي هايسنس بتشكيل ملامح هذه الفئة من أجهزة التلفاز، بل تعمل على التوسع فيها أيضاً، حيث تجمع سلسلتا UR8 وUR9 بين تقنية RGB MiniLED الحقيقية والتحسينات المدعومة بالذكاء الاصطناعي للألوان والمشاهد، مع مجموعة واسعة من الأحجام تتراوح بين 55 و100 بوصة، لتوفير أداء فائق للمشاهدين في المنازل.

وفي ما يتعلق بتجارب السينما المنزلية فائقة الحجم، تواصل هايسنس تعزيز ريادتها من خلال تقنية TriChroma Laser. ومع ظهوره العالمي الأول في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2026، يقدم جهاز العرض XR10 صوراً سينمائية واسعة النطاق تتميز بسطوع فائق وألوان غنية وأداء موثوق على المدى الطويل، مما يوفر تجربة متكاملة للسينما المنزلية مع إمكانية عرض بحجم يصل إلى 300 بوصة.

وتشكل تقنية RGB MiniLED لأجهزة التلفاز فائقة الحجم وتقنية TriChroma Laser للعرض السينمائي المنزلي، استراتيجية هايسنس المتكاملة لشاشات العرض كبيرة الحجم، حيث تلبي احتياجات المشاهدة الراقية في غرف المعيشة، إلى جانب التجارب السينمائية الغامرة. وتهدف هذه الرؤية المدعومة بالكشف عن جهازي 116UXS وXR10، إلى تجسيد شعار هايسنس في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2026 "نبتكر لحياة أكثر إشراقاً" من خلال ابتكارات تقنيات العرض المصممة لتكون طبيعية وأكثر راحة وملاءمة للاستخدام اليومي.

حول هايسنس

تأسست هايسنس، الشركة الرائدة عالمياً في مجال تصنيع الأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية، عام 1969، ولديها حضور في أكثر من 160 دولة حول العالم. وتتخصص الشركة في منتجات الوسائط المتعددة والأجهزة المنزلية وحلول تكنولوجيا المعلومات الذكية عالية الجودة. ووفقاً لـOmdia، احتلت هايسنس المرتبة الثانية عالمياً في إجمالي عدد شحنات أجهزة التلفاز بين عامي 2022 و2024، والمرتبة الأولى في عدد شحنات أجهزة التلفاز قياس 100 بوصة فأكثر بين عامين 2023 و2024. وباعتبارها الشريك الرسمي لكأس العالم لكرة القدم 2026، تلتزم هايسنس بالشراكات العالمية في مجال الرياضة كأسلوب للتواصل مع الجمهور في مختلف أنحاء العالم.

ومن خلال 31 مركزاً للبحث والتطوير، و36 مجمعاً صناعياً، و64 شركة خارج الصين، تواصل هايسنس ريادتها في هذا المجال بمجموعة متنوعة من المنتجات. ويقع المقر الإقليمي للشركة في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ولديها 5 مكاتب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تضمن كفاءة التصنيع والابتكار والتوزيع لتلبية الاحتياجات المتغيرة للمستهلكين في السوق.

لمعرفة أحدث التطورات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://hisenseme.com/

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2857555/Hisense_Middle_East.jpg