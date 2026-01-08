هايسنس تسلط الضوء على مفهوم الحياة الذكية في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2026

دبي، الإمارات العربية المتحدة

8 يناير 2026

/PRNewswire/ -- تستعرض هايسنس، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية، منظومة متكاملة للمنازل الذكية تغطي مختلف سيناريوهات الحياة اليومية في إطار مشاركتها في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2026، مما يسلط الضوء على تكامل تقنيات العرض المتطورة مع الأجهزة المنزلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز جودة الحياة اليومية.

Hisense Brings Full-Scenario Smart Living to Life at CES 2026

وجرى تصميم جناح هايسنس في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2026 استناداً إلى سيناريوهات الحياة الواقعية داخل المنازل، حيث يجمع بين تجارب الترفيه المتميزة عبر الشاشات كبيرة الحجم، وحلول المطابخ الذكية، وأنظمة التكييف والغسيل الذكية، بما يعكس التوجه المتنامي للمستهلكين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا نحو أنماط حياة متصلة بالشبكات قائمة على التجارب. وتشكل أجهزة التلفاز ذات الشاشات الكبيرة عنصراً أساسياً ضمن اللحظات العائلية المشتركة، في حين تندمج الأجهزة المنزلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي بسلاسة ضمن الروتين اليومي.

وشهد المعرض الظهور الأول لروبوت الخدمات الإنسانية Harley الذي يقدم حركات وتفاعلات تحاكي السلوك البشري لتعزيز تجربة الزوار داخل الجناح. ويكتمل هذا العرض من خلال الروبوت البشري R1 (A2)، وروبوت المساعدة المنزلية Beta.

ابتكارات العرض تلتقي بالرياضة العالمية

في إطار التزامها المستمر بالرياضة العالمية، استعرضت هايسنس امتداد تقنيات العرض التي تطورها إلى ما هو أبعد من الترفيه المنزلي لتشمل التطبيقات الاحترافية. واستقبل جناح الشركة في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية، وفداً برئاسة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، حيث قام بجولة في الجناح وأعرب عن تقديره الكبير لمجموعة Hisense Elite Collection الخاصة ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، بما في ذلك أجهزة التلفاز المزودة بتقنية RGB MiniLED، والمصممة لتقديم عرض أكثر وضوحاً لأهم لحظات المباريات.

تقنيات الجيل التالي من الشاشات كبيرة الحجم

سلطت هايسنس الضوء على تقنية RGB MiniLED evo، التي تمثل نقلة نوعية على مستوى الأنظمة في تقنيات الشاشات كبيرة الحجم، وذلك مع الكشف عن جهاز التلفاز 116UXS RGB MiniLED، أول منتج مدعوم بهذه المنصة المتطورة. وتقدم هذه التقنية ابتكاراً غير مسبوق في القطاع من خلال إضافة مصباح LED رابع بلون Sky Blue–Cyan إلى الإضاءة الخلفية، مما يوسع نطاق الألوان ليصل إلى 110% من طيف BT.2020، مع توفير ألوان طبيعية وتعزيز الراحة أثناء المشاهدة.

توسيع تجربة السينما المنزلية

وكشفت هايسنس أيضاً عن جهاز العرض الليزري XR10، الذي يوفر مستوى سطوع يصل إلى 6000 شمعة، لتقديم تجربة سينما منزلية بمستوى احترافي. وصُمم جهاز XR10 لتوفير تجربة مشاهدة غامرة تصل إلى 300 بوصة، ليكمل أجهزة التلفاز المزودة بتقنية RGB MiniLED، ويوسّع عروض هايسنس للشاشات كبيرة الحجم من غرف المعيشة الفاخرة إلى بيئات السينما المنزلية المخصصة.

ترفيه ذكي مدعوم بالذكاء الاصطناعي والألعاب

استناداً إلى نظام VIDAA OS، أعلنت هايسنس عن تعاون استراتيجي مع مايكروسوفت لدمج قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي Copilot، إلى جانب خدمة Xbox Cloud Gaming، بما يتيح الوصول إلى مجموعة عالمية من ألعاب الفيديو مباشرةً على أجهزة تلفاز هايسنس دون الحاجة إلى وحدة تحكم.

ابتكارات ذكية في الأجهزة المنزلية

وإلى جانب تقنيات العرض، استعرضت هايسنس مجموعة من ابتكارات المنازل الذكية، من بينها جهاز X-zone Master، أول غسالة ومجفف ملابس في العالم يعمل بمضخة حرارية X-in-one، ويتميز بنظام أسطوانات متعددة معيارية تتيح تصاميم مرنة وعناية دقيقة بأنواع الأقمشة المختلفة. كما تعزز سلسلة U Series المتميزة من هايسنس أداء الغسيل من خلال تقنيات متقدمة للترشيح والتهوية وإزالة الشحنات الساكنة.

مطابخ متصلة وحياة متكيفة مع المناخ

وفي مجال المطابخ المتصلة وأنماط الحياة المتكيفة مع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، قدمت هايسنس ثلاجات PUREFLAT SMART SERIES، المزودة بشاشة ذكية كبيرة مدمجة مع منصة ConnectLife Hub. كما عرضت الشركة مكيف الهواء Air Master الحائز على جائزة Red Dot، والذي يعتمد على تقنيات استشعار عالية الدقة لضبط تدفق الهواء ودرجة الحرارة ونسبة الرطوبة بشكل ذكي، إلى جانب دعم الأوامر الصوتية الذكية، وأوضاع توفير الطاقة، وتقنية HI-NANO.

ابتكارات حائزة على جوائز في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2026

عززت هايسنس حضورها في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2026 من خلال حصولها على أربع جوائز للابتكار من المعرض، حيث فاز كل من 163 MX وجهاز X-zone Master بجائزة Best of Innovation، بما يؤكد ريادة العلامة التجارية في مجالي تقنيات العرض والأجهزة المنزلية.

ومن خلال شعار "نبتكر لحياة أكثر إشراقاً"، تواصل هايسنس تسليط الضوء على دور الابتكارات المتمحورة حول احتياجات البشر في تحويل التقنيات المتطورة إلى تجارب منزلية أكثر راحةً وترابطاً ومعنىً، سواء على المستوى العالمي أو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

حول هايسنس

تأسست هايسنس، الشركة الرائدة عالمياً في مجال تصنيع الأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية، عام 1969، ولديها حضور في أكثر من 160 دولة حول العالم. وتتخصص الشركة في منتجات الوسائط المتعددة والأجهزة المنزلية وحلول تكنولوجيا المعلومات الذكية عالية الجودة. ووفقاً لـOmdia، احتلت هايسنس المرتبة الثانية عالمياً في إجمالي عدد شحنات أجهزة التلفاز بين عامي 2022 و2024، والمرتبة الأولى في عدد شحنات أجهزة التلفاز قياس 100 بوصة فأكثر بين عامين 2023 و2024. وباعتبارها الشريك الرسمي لكأس العالم لكرة القدم 2026، تلتزم هايسنس بالشراكات العالمية في مجال الرياضة كأسلوب للتواصل مع الجمهور في مختلف أنحاء العالم.

ومن خلال 31 مركزاً للبحث والتطوير، و36 مجمعاً صناعياً، و64 شركة خارج الصين، تواصل هايسنس ريادتها في هذا المجال بمجموعة متنوعة من المنتجات. ويقع المقر الإقليمي للشركة في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ولديها 5 مكاتب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تضمن كفاءة التصنيع والابتكار والتوزيع لتلبية الاحتياجات المتغيرة للمستهلكين في السوق.

لمعرفة أحدث التطورات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:https://hisenseme.com/، وللاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل عبر عنوان البريد الإلكتروني [email protected].

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2856529/Hisense_CES_2026.jpg