"هايسنس" تكشف عن أحدث ابتكاراتها للمنازل الذكية في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2025

تفضلوا بزيارة جناح الشركة رقم 16625 في القاعة المركزية بمركز مؤتمرات لاس فيغاس لمشاهدة العروض التوضيحية المباشرة والاطلاع على أحدث ابتكارات الشركة

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 23 ديسمبر / كانون أول 2024 /PRNewswire/ -- تعتزم هايسنس، الشركة الرائدة عالمياً في مجال تصنيع الإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية، عرض أحدث أجهزتها وابتكاراتها خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES الذي يُقام في الفترة من 7 وحتى 10 يناير 2025، حيث جرى دمج أحدث ابتكارات الشركة للمطبخ وغرفة المعيشة وغرفة الغسيل والمكتب المنزلي مع منصة ConnectLife لإنشاء منظومة ذكية داخل المنزل.

المطبخ الذكي

Hisense to Unveil Newest Smart Home and AI Innovations at CES 2025

توفر منصة ConnectLife من هايسنس ميزات طهي ذكية للمطبخ. وجرى تطوير Dish Designer بالتعاون مع مايكروسوفت وباستخدام Azure AI Sudio، وهو مساعد لوصفات الطبخ مدعوم بالذكاء الاصطناعي يقترح وصفات مخصصة وفقاً للمكونات المتاحة والأنظمة الغذائية والمأكولات المفضلة. ويجمع ConnectLife Meal Planner بين الأتمتة الذكية والتعاون العائلي، حيث يتيح للعائلات إمكانية التخطيط لوجباتهم الأسبوعية بكفاءة مع اقتراحات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تأخذ في الاعتبار الاحتياجات والأهداف الغذائية والمكونات المتاحة. ويمكن لـMeal Planner الاستفادة من قدرات Dish Designer لتصميم الوصفات بحسب تفضيلات أفراد الأسرة المختلفة. وتتصل هذه التجربة بسلاسة بمجموعة الأجهزة الذكية من هايسنس بهدف تبسيط عملية الطهي لجميع أفراد الأسرة.

ثلاجة Jumbo ذات البابين المتجاورين

اكتشف أعلى مستويات السعة والاتصال والتنظيم مع ثلاجة Jumbo ذات البابين المتجاورين من هايسنس، أكبر ثلاجة ذكية وأكثرها كفاءة من حيث الحجم في السوق، والتي تأتي بتصميم هندسي مبتكر يتضمن طبقات رغوية فائقة الرقة مع تقنية VIP، مما يزيد من سعتها دون التأثير على الحجم. كما تتميز الثلاجة بتصميمها الأنيق والجذاب من الداخل، حيث تحتوي على أماكن مخصصة للبيتزا مع مساحات مقسمة منزلقة، وعلب قابلة للتعديل في الأبواب، مما يحافظ على تنظيم الطعام بشكل مثالي. كما تتسع موزعات الثلج والماء الموجودة على الباب لأكبر الأكواب، وتحول الشاشة الذكية الأنيقة، المتوافقة مع منصة ConnectLife، الثلاجة إلى مركز متصل لبث الوسائط والوصول إلى الوصفات وإدارة الأجهزة الذكية. صنعت هذه الثلاجة من الفولاذ المقاوم للصدأ ولبصمات الأصابع مع بطانة مضادة للبكتيريا وإضاءة LED متطورة، وهي متينة وأنيقة وعملية، مما يجعلها ضرورية ومثالية لأي مطبخ عصري.

ثلاجة FreshVault ذات الباب الفرنسي

استمتع بالابتكار في حفظ الطعام والحفاظ عليه طازجاً مع ثلاجة FreshVault ذات الباب الفرنسي، والتي جرى تصميمها لإعادة تعريف عملية تخزين الطعام والاستمتاع به. وتشمل أبرز ميزاتها الدرج محكم الغلق، والذي يخلق بيئة منخفضة الأكسجين للحفاظ على اللحوم طازجة لمدة تصل إلى خمسة أيام مع الحفاظ على الثلاجة خالية من البكتيريا بنسبة 99.99%. ويوفر الدرج الأوسط VersaTemp+ تحكماً مرناً في درجات الحرارة مع باب زجاجي مفرغ من الهواء بثلاث طبقات وتقنيات مقاومة الأشعة فوق البنفسجية والانبعاث المنخفض للحرارة، مما يجعله مثالياً لتخزين المشروبات. ويخلق تصميم الباب المسطح النقي واللمسة النهائية المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ باللون الأسود، شكلاً جمالياً عصرياً، مع ميزات مثل موزع الثلج والماء سهل الاستخدام. كما تقدم ثلاجة FreshVault تجربة تبريد أكثر نظافة وأماناً وكفاءة مع نظام حفظ متخصص وسهل الاستخدام.

ConnectLife : منزلك الذكي الموحد

تفتح منصة ConnectLife الآن أبوابها خارج منظومة هايسنس من خلال التكامل مع Google Home، حيث يمكن للمستخدمين الآن التحكم في منتجات المنزل الذكي التي لا تحمل علامة هايسنس، سواء كانت معتمدة من Matter أو متوافقة مع Google Home، من الأضواء والمقابس الذكية إلى أجهزة الاستشعار وغيرها. ويتيح هذا الاتصال الموسع أتمتة المنزل من خلال دمج أجهزة تلفاز هايسنس والأجهزة المنزلية بسلاسة مع أجهزة أخرى مثل أجراس الأبواب والستائر وحلول الإضاءة وغيرها في تطبيق واحد. ويمكن للمستخدم إنشاء أوضاع مخصصة بلمسة واحدة وضبط حلول الأتمتة التي تجمع بين أجهزة هايسنس والأجهزة الأخرى لتتناسب مع نمط حياته بشكل مثالي. وتوفر ميزة عرض الغرف ثلاثية الأبعاد من ConnectLife واجهة مرئية أنيقة لمراقبة جميع الأجهزة المتصلة والتحكم فيها في الوقت الفعلي.

غسالة ومجفف الملابس LuxCare Mini

اكتشف عناية لا مثيل لها للملابس الأكثر حساسية مع جهاز غسيل وتجفيف الملابسMini LuxCare، حيث يتكامل هذا الحل المدمج متعدد الأغراض بسلاسة مع غرف النوم وخزائن الملابس. ويتميز هذا الجهاز بتقنية الغسيل بالماء النشط حيث يستخدم مليارات الفقاعات الدقيقة التي تتغلغل بين ألياف القماش لتزيل البقع بلطف. وبفضل دورة الغسيل والتجفيف السريعة التي تبلغ مدتها 79 دقيقة، ونظام التوزيع التلقائي المتطور الذي يحافظ على مواد التنظيف لمدة تصل إلى 15 دورة، يوفر جهاز غسيل وتجفيف الملابس LuxCare Mini راحة وكفاءة لا مثيل لها. ويعد تعقيم البخار ضرورياً للأقمشة لأنه يضمن القضاء على البكتيريا بنسبة 99.99% وإزالة العث بنسبة 100% ومقاومة فيروس الورم الحليمي البشري بشكل فعال. ويتميز هذا الجهاز بالهدوء، والتصميم الرائع، والعناية الاحترافية بالملابس، والحجم المناسب لأي مساحة.

مكيف الهواء الذكي UltraSlim

يتماشى مكيف الهواء UltraSlim Window مع أي مساحة معيشة حيث يتميز بأقل حجم في السوق، مع قوة تبريد تبلغ 12000 وحدة حرارية بريطانية يمكنها تبريد مساحة تصل إلى 550 قدماً مربعة، بالإضافة إلى تشغيل شبه صامت، مما يجعله أكثر هدوءاً بنسبة 34% مقارنةً بمكيفات الهواء التقليدية. يضم الجهاز الذي يتخذ تصميمه شكل حرف L، مروحة متطورة، وملف هواء داخلي محسن، وفتحات هواء كبيرة، ومبادل حراري مضغوط، مما يوفر تبريداً قوياً. ويعمل حامل التثبيت على تبسيط عملية إعداد الجهاز للتشغيل لتستغرق 15 دقيقة فقط ويتيح عمل النافذة في الوقت ذاته، مما يوفر وصولاً للهواء النقي دون الحاجة إلى فك الوحدة. وجرى تصميم حامل التثبيت ليدوم حتى 10 سنوات، مع تحمل ما لا يقل عن 10 دورات فك وتركيب سنوياً. وتعمل الستائر الجانبية المنزلقة على تعزيز كفاءة الطاقة من خلال عزل الهواء الخارجي وتقليل التسريبات وحجب الضوء الزائد لتحقيق أقصى مستويات الراحة والخصوصية. وتتكامل وحدة مكيف الهواء الذكي UltraSlim مع تطبيق ConnectLife، مما يتيح إمكانية المراقبة والتحكم وجدولة التشغيل عن بعد، كما أن هذا الجهاز معتمد من Matter، مما يسمح له بالتكامل بكل سهولة مع منصات المنزل الذكي الأخرى.

مكيف الهواء المحمول Smart Tower

يعد مكيف الهواء المحمول Smart Tower حلاً أنيقاً ومتطوراً داخل المنزل، حيث جرى تصميمه ليدوم لمدة تصل إلى 10 سنوات، ويتميز بقوة تبريد تبلغ 8000 وحدة حرارية بريطانية لتبريد مساحة تصل إلى 350 قدماً مربعة، يصل طولها إلى 21 قدماً وارتفاعها إلى 7 أقدام، وذلك بفضل المروحة الرأسية المتطورة وإمكانية الدوران بزاوية واسعة. وتعمل تقنية العاكس الموجودة في هذا الجهاز على توفير استهلاك الطاقة وتقليل الضوضاء بنسبة 30% مقارنةً بالأجهزة التقليدية الأخرى. ويستغرق إعداد هذا الجهاز للتشغيل أقل من 10 دقائق، وذلك بفضل خرطوم مجرى الهواء سهل الفك والتركيب، ولوحة النافذة سهلة الانزلاق، وهو ما يوفر أقصى مستويات الراحة. وبالإضافة إلى ذلك، يتميز الجهاز بنظام تصريف تلقائي ومحوّل تصريف سهل الاستخدام، مما يسهل عملية الصيانة.

يمكن زيارة هايسنس في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES في جناح رقم 16625 في القاعة المركزية بمركز مؤتمرات لاس فيغاس لحضور عروض توضيحية مباشرة لهذه المنتجات والابتكارات الجديدة. لمعرفة المزيد عن مشاركة هايسنس في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2025، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني https://hisenseme.com/ ومتابعة #HisenseCES2025 على فيسبوك، ويوتيوب، وإنستجرام، وإكس.

حول هايسنس

تأسست هاييسنس، الشركة الرائدة عالمياً في مجال تصنيع الأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية، عام 1969، ولديها حضور في أكثر من 160 دولة حول العالم. وتمنح الشركة المتخصصة في الوسائط المتعددة والأجهزة المنزلية وحلول تكنولوجيا المعلومات، الأولوية للنزاهة والابتكار والاستدامة.

ومع أكثر من 50 عاماً من الخبرة، تقدم هايسنس منتجات عالية الجودة وخدمات ما بعد البيع الاستثنائية وضمانات شاملة. وتعد الشركة رائدة في التقنيات المتطورة مثل تقنيات أجهزة التلفاز التي تعمل بالليزر وتقنيات التحكم في الإضاءة الخلفية ULED Local Dimming وتقنيات الرقائق، حيث تطور رقائق فائقة الوضوح بدقة 8K، ورقائق TV SoC ورقائق الذكاء الاصطناعي. وبعيداً عن الإلكترونيات الاستهلاكية، تتفوق هايسنس في قطاعات الأعمال بين الشركات مثل النقل الذكي والتكنولوجيا الطبية والوحدات البصرية.

وتمتلك هايسنس بكل فخر علامات تجارية شهيرة مثل أجهزة تلفاز توشيبا وجورينج وكيلون ورونشين وأسكو، مما يعزز مكانتها في الأسواق الدولية. وباعتبارها راعياً للفعاليات الرياضية الكبرى، ارتبط اسم هايسنس بمجموعة من الفعاليات مثل كأس العالم لكرة القدم 2022، وبطولة أمم أوروبا لكرة القدم وبطولة أمم أوروبا 2024 في ألمانيا، وبطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™، بالإضافة إلى أندية مثل باريس سان جيرمان. وفي عام 2024، عززت هايسنس شراكاتها الرياضية من خلال إقامة تحالف استراتيجي مع نادي ريال مدريد يركز على منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مما يبرز التزامها بالتميز والابتكار.

وتواصل هايسنس من خلال 34 مجمعاً صناعياً و25 منشأة للبحث والتطوير و66 شركة دولية، موقعها الريادي على مستوى الصناعة من خلال مجموعة متنوعة من المنتجات. وتضمن هايسنس من خلال مقرها الإقليمي في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى 5 مكاتب تنتشر في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التصنيع والابتكار والتوزيع بكفاءة لتلبية الاحتياجات المتطورة للعملاء في سوق المنطقة. للاطّلاع على آخر المستجدات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني https://hisenseme.com/.

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