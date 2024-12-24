"هايسنس" تكشف عن رؤية "AI YOUR LIFE" في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2025

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 24 ديسمبر / كانون أول 2024 /PRNewswire/ -- تستعد هايسنس، الشركة الرائدة عالمياً في مجال تصنيع الإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية، لإعادة تعريف أسلوب الحياة الذكي من خلال الكشف عن طموحاتها في مجال الذكاء الاصطناعي وعرض أحدث ابتكاراتها خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2025.

وتحتل هايسنس المرتبة الأولى عالمياً في سوق أجهزة التلفاز قياس 100 بوصة فما فوق، حيث حددت التوجه العالمي لشاشات العرض الكبيرة من خلال تجارب أكثر ابهاراً. وتسعى هايسنس باستمرار إلى الارتقاء بتجارب المشاهدة، والتواصل مع الناس، وابتكار منتجات تعزز اللحظات الأكثر أهمية في حياة الجميع.

Hisense to Unveil “AI Your Life” Vision at CES 2025

ومع استمرار منطقة الشرق الأوسط في قيادة معدلات اعتماد المنازل الذكية على مستوى العالم وارتفاع الطلب على أجهزة التلفاز ذات الشاشات الكبيرة في المنطقة، تقدم هايسنس حلولاً مبتكرة مصممة خصيصاً لتناسب أنماط حياة المستهلكين. وتحظى تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة بأهمية خاصة لدى المستهلكين في منطقة الشرق الأوسط، الذين يسعون بشكل متزايد إلى الابتكارات الموفرة للطاقة والتكامل السلس للأجهزة من أجل أسلوب حياة عصري.

وبالنسبة لشركة هايسنس، لا يعد الذكاء الاصطناعي مجرد رؤية للميزات الموجودة في الأجهزة، لكنه يعتبر بمثابة العمود الفقري لابتكارات المنتجات التي جرى تصميمها بهدف تبسيط الحياة وجعل كل لحظة لا تُنسى. ومن خلال دمج تقنية الذكاء الاصطناعي مع محرك Hi-View المتطور ، يمكن لهايسنس تقديم تجربة مشاهدة أفضل وتفاصيل دقيقة وحيوية للجميع، تتكامل بسلاسة لتحسين التجارب اليومية وتوفير كفاءة طاقة لا مثيل لها.

وتعرض هايسنس من 7 إلى 10 يناير، أحدث ابتكارات التكنولوجيا في جناحها رقم 16625 بالقاعة المركزية في مركز مؤتمرات لاس فيغاس، حيث تقدم الشركة لمحة عن مستقبل تجارب أسلوب الحياة الفريدة والتي تعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي.

وتشمل المواضيع الرئيسية التي يتناولها جناح هايسنس في المعرض التطبيق القائم على السيناريوهات لتقنية الذكاء الاصطناعي، مما يعزز ريادتها في مجال تصنيع أجهزة التلفاز وخبراتها في تقديم جودة صورة مميزة، مع توفير تجربة مباشرة للزوار حول دمج الذكاء الاصطناعي في تطوير أنماط الحياة الحديثة. وتكشف هايسنس من خلال 17 تجربة غامرة و58 ميزة تقنية، عن مجموعة من المنتجات المتميزة، بما في ذلك أجهزة تلفاز ULED MiniLED، وأجهزة التلفاز التي تعمل بالليزر، وغيرها من الأجهزة المنزلية الذكية، إلى جانب التطبيقات المتقدمة في مجال السيارات، والشاشات التجارية، والرعاية الصحية، وأنظمة الطاقة.

حول هايسنس

تأسست هاييسنس، الشركة الرائدة عالمياً في مجال تصنيع الأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية، عام 1969، ولديها حضور في أكثر من 160 دولة حول العالم. وتمنح الشركة المتخصصة في الوسائط المتعددة والأجهزة المنزلية وحلول تكنولوجيا المعلومات، الأولوية للنزاهة والابتكار والاستدامة.

ومع أكثر من 50 عاماً من الخبرة، تقدم هايسنس منتجات عالية الجودة وخدمات ما بعد البيع الاستثنائية وضمانات شاملة. وتعد الشركة رائدة في التقنيات المتطورة مثل تقنيات أجهزة التلفاز التي تعمل بالليزر وتقنيات التحكم في الإضاءة الخلفية ULED Local Dimming وتقنيات الرقائق، حيث تطور رقائق فائقة الوضوح بدقة 8K، ورقائق TV SoC ورقائق الذكاء الاصطناعي. وبعيداً عن الإلكترونيات الاستهلاكية، تتفوق هايسنس في قطاعات الأعمال بين الشركات مثل النقل الذكي والتكنولوجيا الطبية والوحدات البصرية.

وتمتلك هايسنس بكل فخر علامات تجارية شهيرة مثل أجهزة تلفاز توشيبا وجورينج وكيلون ورونشين وأسكو، مما يعزز مكانتها في الأسواق الدولية. وباعتبارها راعياً للفعاليات الرياضية الكبرى، ارتبط اسم هايسنس بمجموعة من الفعاليات مثل كأس العالم لكرة القدم 2022، وبطولة أمم أوروبا لكرة القدم وبطولة أمم أوروبا 2024 في ألمانيا، وبطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™، بالإضافة إلى أندية مثل باريس سان جيرمان. وفي عام 2024، عززت هايسنس شراكاتها الرياضية من خلال إقامة تحالف استراتيجي مع نادي ريال مدريد يركز على منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مما يبرز التزامها بالتميز والابتكار.

وتواصل هايسنس من خلال 34 مجمعاً صناعياً و25 منشأة للبحث والتطوير و66 شركة دولية، موقعها الريادي على مستوى الصناعة من خلال مجموعة متنوعة من المنتجات. وتضمن هايسنس من خلال مقرها الإقليمي في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى 5 مكاتب تنتشر في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التصنيع والابتكار والتوزيع بكفاءة لتلبية الاحتياجات المتطورة للعملاء في سوق المنطقة. للاطّلاع على آخر المستجدات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني https://hisenseme.com/.

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