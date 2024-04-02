"هايسنس" تواصل تقديم عروضها المميزة في إطار حملة "صُنع لرمضان"

دبي، الإمارات العربية المتحدة؛, 2 أبريل / نيسان 2024 /PRNewswire/ -- تواصل هايسنس، الشركة الرائدة عالمياً في تصنيع الإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية، تقديم عروضها المميزة في إطار حملة "صُنع لرمضان" التي أطلقتها احتفاءً بقيم العطاء خلال الشهر الفضيل. وتهدف الحملة إلى الارتقاء بالتجربة الرمضانية للعملاء من خلال منتجات الشركة المبتكرة، وتعزيز الترابط بين أفراد المجتمع في شهر رمضان المبارك.

تعد حملة "صُنع لرمضان" محطةً مهمةً في مسيرة علامة هايسنس الرامية إلى تعزيز تواصلها مع العملاء على مختلف المستويات.

Hisense “Made for Ramadan” Campaign Celebrates the Essence of Ramadan

وتقوم الحملة على أسس التميز والثقة والمصداقية، وتسلط الضوء على التزام هايسنس بتوفير منتجات عالية الجودة لتعزيز التجربة الرمضانية للعملاء. وتدرك هايسنس أهمية بناء الثقة والمصداقية، لا سيما في شهر رمضان المبارك وتسعى الشركة إلى ترسيخ مكانتها بوصفها شركة رائدة يمكن للعملاء الاعتماد على منتجاتها طيلة العام وليس فقط خلال شهر رمضان المبارك.

منتجات مميزة مخصصة لشهر رمضان الكريم

وتقدم الشركة مجموعة واسعة من المنتجات المصممة لهذا الغرض، بدءاً من أجهزة تلفاز Mini-LED ULED 4K وLaser TV ذات الصور المذهلة والصوت المتميز، والتي تمثل الخيار الأمثل للعائلات والأصدقاء لمشاهدة برامجهم الرمضانية المفضلة؛ وصولاً لثلاجات هايسنس الذكية التي تساعد على حفظ المكونات الطازجة اللازمة لتحضير الإفطار والسحور، فضلاً عن غسالات هايسنس الذكية التي توفر مستويات راحة غير مسبوقة وتختصر الوقت اللازم للغسيل.

وتسعى هايسنس من خلال التركيز على الجوانب العملية وسهولة الاستخدام في منتجاتها، إلى ترسيخ مكانتها بوصفها شركة تتمتع بقدر عالٍ من الوعي الثقافي وبقدرة كبيرة على فهم التحديات والمتطلبات المميزة في شهر رمضان المبارك وإيجاد حلول لها.

إطلاق الحملة

تستند حملة "صُنع لرمضان" إلى منهجية متكاملة للتفاعل مع العملاء عبر العديد من نقاط التواصل، بما يشمل إطلاق محتوى تفاعلي وعروض ترويجية عبر المنصات الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب تكثيف جهود العلاقات العامة وإطلاق العروض في نقاط البيع، فضلاً عن عقد شراكات استراتيجية والتعاون مع المؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي. كما تشمل الحملة أيضاً تنظيم فعاليات خاصة لتناول السحور والإفطار مع الشركاء، بهدف تعزيز التواصل المجتمعي والاحتفاء بالأجواء الرمضانية المميزة. وفي إطار هذه حملة "صُنع لرمضان"، أطلقت هايسنس عرضاً خاصاً يتضمن خصومات تصل إلى 30% مع ضمانات ممتدة على مجموعة من المنتجات المتميزة التي تقدمها الشركة. ويتوفر العرض عبر الإنترنت وفي العديد من المتاجر، مما يتيح للعملاء الاستفادة منه بكل سهولة.

إثراء التجربة الرمضانية مع منتجات هايسنس المبتكرة

تتيح هايسنس لعملائها قضاء أسعد اللحظات بصحبة أفراد العائلة من خلال منتجاتها الذكية والمبتكرة. لمزيد من المعلومات حول منتجات هايسنس وحملة "صُنع لرمضان"، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://hisenseme.com/

حول هايسنس

تأسست هاييسنس، الشركة الرائدة عالمياً في مجال تصنيع الأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية، عام 1969، ولديها حضور في أكثر من 160 دولة حول العالم. وتمنح الشركة المتخصصة في الوسائط المتعددة والأجهزة المنزلية وحلول تكنولوجيا المعلومات، الأولوية للنزاهة والابتكار والاستدامة.

ومع أكثر من 50 عاماً من الخبرة، تقدم هايسنس منتجات عالية الجودة وخدمات ما بعد البيع الاستثنائية وضمانات شاملة. وتعد الشركة رائدة في التقنيات المتطورة مثل تقنيات أجهزة التلفاز التي تعمل بالليزر وتقنيات التحكم في الإضاءة الخلفية ULED Local Dimming وتقنيات الرقائق، حيث تطور رقائق فائقة الوضوح بدقة 8K، ورقائق TV SoC ورقائق الذكاء الاصطناعي. وبعيداً عن الإلكترونيات الاستهلاكية، تتفوق هايسنس في قطاعات الأعمال بين الشركات مثل النقل الذكي والتكنولوجيا الطبية والوحدات البصرية.

وتمتلك هايسنس بكل فخر علامات تجارية شهيرة مثل أجهزة تلفاز توشيبا وجورينج وكيلون ورونشين وأسكو، مما يعزز مكانتها في الأسواق الدولية. وباعتبارها راعياً للفعاليات الرياضية الكبرى، ارتبط اسم هايسنس بمجموعة من الفعاليات مثل كأس العالم لكرة القدم 2022، وبطولة أمم أوروبا لكرة القدم وبطولة أمم أوروبا 2024 في ألمانيا، بالإضافة إلى أندية مثل باريس سان جيرمان.

وتواصل هايسنس من خلال 34 مجمعاً صناعياً و25 منشأة للبحث والتطوير و66 شركة دولية، موقعها الريادي على مستوى الصناعة من خلال مجموعة متنوعة من المنتجات. وتضمن هايسنس من خلال مقرها الإقليمي في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى 5 مكاتب تنتشر في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التصنيع والابتكار والتوزيع بكفاءة لتلبية الاحتياجات المتطورة للعملاء في سوق المنطقة. للاطّلاع على آخر المستجدات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني https://hisenseme.com/.

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