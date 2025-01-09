"هايسنس" تُحدث ثورة في التجربة السينمائية مع أجهزة تلفاز الليزر L9Q TRICHROMA™

أحدث جهاز تلفاز ضمن سلسلة L9 يُعرض للمرة الأولى في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2025 من 7 وحتى 10 يناير

في مركز مؤتمرات لاس فيغاس، القاعة المركزية – جناح رقم 16625

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 9 يناير / كانون الثاني 2025 /PRNewswire/ -- أطلقت هايسنس، الشركة الرائدة عالمياً في مجال تصنيع الإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية والشريك الرسمي لنادي ريال مدريد وبطولة كأس العالم للأندية 2025، اليوم، تلفاز L9Q الأحدث ضمن سلسلة أجهزة تلفاز الليزر L9 الحائزة على جوائز. ويتميز التلفاز الجديد بتنوع لا مثيل له وأداء محسن وتصميم فاخر يعيد تعريف تجربة المسرح المنزلي. ويأتي تلفاز L9Q بخمسة أحجام للشاشة تتراوح بين 100 و150 بوصة، مما يجعله أكبر وأكثر أجهزة تلفاز الليزر مرونة في السوق، كما أنه مصمم لتلبية متطلبات أنظمة الترفيه المنزلية الحديثة.

Hisense Redefines the Cinematic Experience with the L9Q TriChroma™ Laser TV

وتشتهر منطقة الشرق الأوسط بشغفها بالتكنولوجيا المتطورة ومنتجات نمط الحياة الفاخرة. وفي ظل تزايد اهتمام المنازل في المنطقة بدمج أنظمة المنزل الذكي المتطورة، ارتفع الطلب على أنظمة الترفيه متعددة الاستخدامات وعالية الأداء، حيث يمنح المستهلكون الأولوية للتجارب الغامرة وعالية الجودة المصممة لتناسب مساحات معيشتهم، سواء داخل الفيلات الفسيحة أو الشقق العصرية. وبفضل خيارات الشاشة الكبيرة، والصور الاستثنائية، والتكامل السلس مع أنظمة المنزل الذكي، تلبي مجموعة أجهزة L9Q التوجه المتزايد نحو الفخامة والابتكار في مجال الترفيه المنزلي على مستوى المنطقة.

وتواصل سلسلة أجهزة L9 لعام 2025 الارتقاء بمستوى أجهزة التلفاز التي تعمل بالليزر، حيث تتميز بمحرك الليزر الضوئي الثلاثي TriChroma™ من هايسنس، والذي يصل إلى 110% من نطاق الألوان BT.2020 لدقة ألوان وحيوية لا مثيل لها. وتكشف هذه التقنية المتقدمة عن تفاصيل مذهلة وألوان واقعية تجعل الترفيه ينبض بالحياة. ومع مستويات سطوع متميزة تصل إلى 5000 لومن ونسبة تباين 5000:1، تقدم أجهزة تلفاز L9Q صورة واضحة للغاية حتى داخل الغرف ذات الإضاءة الساطعة، حيث يتم عرض كل الصور، من التفاصيل الدقيقة في الأفلام، إلى الألوان الساطعة للفعاليات الرياضية الحية، بوضوح وعمق ملحوظين.

ويأتي كل جهاز تلفاز L9Q مزوداً بشاشة ALR من هايسنس، مع أحجام متنوعة قياس 100 و110 و120 و136 و150 بوصة. وتعمل هذه الشاشات على تعزيز السطوع والوضوح مع جميع مستويات الإضاءة، مما يضمن تجربة تحاكي السينيما في أي غرفة. وللمرة الأولى، يمكن للمستخدمين التبديل بسلاسة بين أحجام الشاشة بفضل محاذاة الشاشة التلقائية وتصحيح انحراف الصورة اليدوي، مما يوفر تنوعاً لا مثيل له وإعداداً سلساً. ويتميز تلفاز L9Q بأول نظام صوت محيطي 6.2.2 على الإطلاق داخل جهاز تلفاز ليزر مع صوت يتم ضبطه بواسطة Devialet. ويوفر صندوق الصوت المائل بزاوية 15 درجة والمستوحى من المدرجات الرومانية، مسرحاً صوتياً غامراً مع تقنيات Dolby Atmos و DTS Virtual Xو eARC، مما يضمن صوتاً غنياً متعدد الأبعاد ينافس المسارح الاحترافية. ويقدم L9Q تجربة صوتية ديناميكية سواء كان المشاهدون يتابعون البطولات الرياضية أو يستمتعون بألعاب الفيديو أو حتى يستمعون إلى الموسيقى التصويرية للأفلام.

وجرى إعادة تصميم تلفاز L9Q من الداخل والخارج، حيث يتميز بتفاصيل فخمة مع لوحة ديكور من خشب الجوز الأسود والأنيق وإضاءة محيطة تشبه مدارات النجوم، ولمسات معدنية مصقولة بشكل دقيق. وتسهم جميع التفاصيل، بما في ذلك نسيج Clous de Paris والتصميم النحيف، في جعل الجهاز بمثابة قطعة مركزية أنيقة تتماشى مع أي مساحة معيشة حديثة. وبفضل تقنية Google TV، يوفر تلفاز L9Q وصولاً استثنائياً إلى أكثر من 800 قناة مجانية، و10000 تطبيق، بالإضافة إلى منصات البث الشهيرة مثل نتفلكس، ويوتيوب، وديزني+. وبفضل التكامل مع المساعد الصوتي، يمكن للمستخدمين التنقل بسهولة بين المحتوى والتحكم في الإعدادات من خلال "مساعد جوجل" أو "أمازون أليكسا" أو "أبل هوم كيت". وتضمن خيارات الاتصال المتقدمة، بما في ذلك منفذ HDMI 2.1، وواي فاي 6E، وNEXTGEN TV (ATSC 3.0)، أداءً متطوراً وتوافقاً مع أحدث الأجهزة.

ويشكل جهاز L9Q القفزة التالية في مجال أجهزة التلفاز التي تعمل بالليزر، حيث يجمع بين الأداء الأفضل في فئته والتنوع والتصميم الذي لا مثيل له. ومن خلال تقديم صور مذهلة وصوت غامر ومجموعة قوية من الميزات، تواصل هايسنس ريادتها في فئة أجهزة التلفاز التي تعمل بالليزر، ووضع معايير جديدة للترفيه المنزلي. ويضمن تلفاز L9Q تجربة سينمائية رائعة في كل لحظة، سواء كان جزءاً من نظام مسرح منزلي مخصص، أو غرفة عائلية مبهجة.

وسيتم عرض تلفاز L9Q في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2025 خلال الفترة من 7 وحتى 10 يناير 2025، في مركز مؤتمرات لاس فيغاس، القاعة المركزية، جناح رقم 16625، مقترناً بشاشة فائقة السطوع 2.9 مليمتر. ويحقق هذا المزيج سطوعاً كاملاً للشاشة يبلغ 1500 شمعة وهو الأول من نوعه في صناعة أجهزة تلفاز الليزر، حيث يستفيد من تقنية تعزيز وتجميع الضوء لتحقيق وضوح لا مثيل له. لمزيد من المعلومات حول ابتكارات هايسنس لعام 2025، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني وغرفة الأخبار الخاصة بشركة هايسنس الشرق الأوسط، بالإضافة إلى متابعة الشركة على منصات فيسبوك، ويوتيوب، وإنستجرام، وإكس.

للاطلاع على المواد الصحفية الخاصة بشركة هايسنس في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2025 بما في ذلك صور عالية الدقة، يرجى الضغط هنا.

حول هايسنس

تأسست هاييسنس، الشركة الرائدة عالمياً في مجال تصنيع الأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية، عام 1969، ولديها حضور في أكثر من 160 دولة حول العالم. وتمنح الشركة المتخصصة في الوسائط المتعددة والأجهزة المنزلية وحلول تكنولوجيا المعلومات، الأولوية للنزاهة والابتكار والاستدامة.

ومع أكثر من 50 عاماً من الخبرة، تقدم هايسنس منتجات عالية الجودة وخدمات ما بعد البيع الاستثنائية وضمانات شاملة. وتعد الشركة رائدة في التقنيات المتطورة مثل تقنيات أجهزة التلفاز التي تعمل بالليزر وتقنيات التحكم في الإضاءة الخلفية ULED Local Dimming وتقنيات الرقائق، حيث تطور رقائق فائقة الوضوح بدقة 8K، ورقائق TV SoC ورقائق الذكاء الاصطناعي. وبعيداً عن الإلكترونيات الاستهلاكية، تتفوق هايسنس في قطاعات الأعمال بين الشركات مثل النقل الذكي والتكنولوجيا الطبية والوحدات البصرية.

وتمتلك هايسنس بكل فخر علامات تجارية شهيرة مثل أجهزة تلفاز توشيبا وجورينج وكيلون ورونشين وأسكو، مما يعزز مكانتها في الأسواق الدولية. وباعتبارها راعياً للفعاليات الرياضية الكبرى، ارتبط اسم هايسنس بمجموعة من الفعاليات مثل كأس العالم لكرة القدم 2022، وبطولة أمم أوروبا لكرة القدم وبطولة أمم أوروبا 2024 في ألمانيا، وبطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™، بالإضافة إلى أندية مثل باريس سان جيرمان. وفي عام 2024، عززت هايسنس شراكاتها الرياضية من خلال إقامة تحالف استراتيجي مع نادي ريال مدريد يركز على منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مما يبرز التزامها بالتميز والابتكار.

وتواصل هايسنس من خلال 34 مجمعاً صناعياً و26 منشأة للبحث والتطوير و66 شركة دولية، موقعها الريادي على مستوى الصناعة من خلال مجموعة متنوعة من المنتجات. وتضمن هايسنس من خلال مقرها الإقليمي في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى 5 مكاتب تنتشر في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التصنيع والابتكار والتوزيع بكفاءة لتلبية الاحتياجات المتطورة للعملاء في سوق المنطقة. للاطّلاع على آخر المستجدات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني https://hisenseme.com/.

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2592533/HISENSE_LNQ_TRICHROMA_LASER_TV.jpg